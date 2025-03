Zemsta Ziobry. Sprawa leczenia i śmierci jego ojca nie ma końca. To już blisko 20 lat

Do 2016 r. prokurator mógł w każdej chwili przystąpić do sprawy wniesionej przez pokrzywdzonego. Teraz, gdy to zrobi, staje się głównym oskarżycielem, co oznacza, że w razie przegranej Skarb Państwa pokryje wszystkie koszty.

Jan Graczyński / East News