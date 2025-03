Influencerzy w kajdankach

W świetle kamer funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymano kolejnych 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej VAT i organizującej gry hazardowe w internecie. To ciąg dalszy tzw. afery Buddy. Do szczecińskiego oddziału Prokuratury Krajowej przewieziono influencerów z Warszawy, Poznania, Łodzi oraz województw świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Wśród zatrzymanych znajdują się udziałowcy największej freakfightowej organizacji FAME MMA (walki znanych osób): Michał B., ps. Boxdel, Wojciech G., Krzysztof R. i Rafał P. Szczecińska prokuratura „odwiedziła” również Lexy C., była zawodniczka zawieszonej przez ABW organizacji High League oraz ambasadorka organizacji Clout MMA. Wśród zatrzymanych znaleźli się także youtuberzy: Adam Z., ps. Detailer, Szymon K., ps. Isamu, Sebastian K., ps. Kickster, oraz dziennikarz motoryzacyjny Adam K.

Zatrzymania – jak potwierdza rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak – są kontynuacją czynności prowadzonych w tej samej sprawie, w której zarzuty usłyszał youtuber Kamil L., ps. Budda. Influencer i jego partnerka („Grażynka”) opuścili areszt w grudniu po wpłaceniu kaucji wynoszącej w sumie 3 mln zł. Para prześmiewczo komentowała swoje zatrzymanie – „Budda” na Instagramie nazwał partnerkę „kobietą mafii”, wypuścił piosenkę zrealizowaną w hotelu, gdzie został zatrzymany, a w dniu ostatniej akcji służb na instagramowej grupie z fanami (nazwanej „Przekaz Ojca VATeusza”) pytał, czy dziś jest dzień, kiedy narracja, jakoby robił coś bardziej nielegalnego niż połowa polskiego YouTube, upadnie.