Zwrot w sprawie ceł. Rocznica katastrofy smoleńskiej i marsz PiS. 5 ważnych tematów

Trump zmienia zdanie w sprawie ceł; wojska USA wyjeżdżają z Jasionki; debata kandydatów na prezydenta; rocznica katastrofy smoleńskiej; dwulatek w oknie życia.

1. Zwrot w sprawie ceł

„Biorąc pod uwagę brak szacunku, jaki Chiny okazały światowym rynkom, niniejszym podnoszę taryfę nałożoną na Chiny przez Stany Zjednoczone Ameryki do 125 proc., ze skutkiem natychmiastowym” – ogłosił w środę Donald Trump. Zwiększone taryfy na import chińskich towarów zaczynają obowiązywać w trybie natychmiastowym. Pekin już w reakcji na podniesienie ceł przez Waszyngton do wysokości 104 proc. zdecydował o podniesieniu ceł na import z USA do 84 proc.

Trump zarządził jednocześnie 90-dniową przerwę w stosowaniu podwyższonych ceł dla innych państw. W 90-dniowym okresie przejściowym będzie obowiązywać cło w wysokości 10 proc. Scott Bessent, sekretarz skarbu USA, tłumaczył, że „kraje, które nie brały odwetu, zostaną nagrodzone”. Kanada i Meksyk zostaną objęte cłami na poziomie 10 proc., co oznacza obniżkę wobec poprzednich stawek.

Zmiana stanowiska Trumpa w sprawie taryf nastąpiła po wystąpieniach ze strony inwestorów i prezesów firm, a wśród nich m.in. prezesa JP Morgana Jamiego Dimona, który ostrzegał, że krajowi grozi recesja.

„Utrzymanie bliskich stosunków transatlantyckich jest wspólnym obowiązkiem Europejczyków i Amerykanów, niezależnie od tymczasowych zawirowań. Wykorzystajmy więc jak najlepiej najbliższe 90 dni” – napisał Donald Tusk na platformie X.

2. Wojska USA wyjeżdżają z Rzeszowa

Polskie władze wysyłają uspokajające komunikaty po ogłoszeniu przez dowództwo armii USA w Europie i Afryce planowej relokacji amerykańskiego personelu i sprzętu wojskowego z podrzeszowskiego lotniska w Jasionce. Lotnisko od wybuchu wojny w Ukrainie jest głównym punktem przerzutu sprzętu i uzbrojenia dla ukraińskiej armii. Jak poinformował resort obrony narodowej, wojska amerykańskie nie wycofują się z Polski, lecz następuje zaplanowana wcześniej relokacja pododdziałów. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz doprecyzował, że chodzi o przejmowanie odpowiedzialności za hub w Jasionce przez Niemców lub Norwegów.

Wyjazd wojsk USA z Jasionki jest konsekwencją decyzji podjętej już na szczycie w Waszyngtonie w 2024 r. „Nikt nie powinien panikować. Warto jedynie zastanowić się, czy odpowiednią uwagę polskie władze, media lub środowiska eksperckie poświęciły zarówno zapowiedziom, jak i deklaracjom 47. prezydenta USA i jego urzędników” – podsumowuje w „Polityce” Marek Świerczyński.

3. Debata w Końskich

Karol Nawrocki zgodził się na propozycję Trzaskowskiego dotyczącą debaty przedwyborczej w Końskich, stawiając warunek, by w wydarzeniu uczestniczyły wszystkie telewizje.

Sztaby wyborcze kandydatów na razie nie zdołały się porozumieć. Paweł Szefernaker, który kieruje sztabem kandydata PiS, zaprosił w środę na rozmowy Wiolettę Paprocką-Ślusarską, szefową sztabu Rafała Trzaskowskiego. Sztabowcy mieli ustalić zasady ewentualnej debaty telewizyjnej. Paprocka na to spotkanie nie przyszła. Szefernaker zadeklarował, że będzie czekał na swoją odpowiedniczkę w czwartek w południe w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. Kością niezgody jest zaproszenie do udziału w zadawaniu pytań mediów prawicowych, m.in. wPolsce24 i Telewizji Republika.

W 2020 r. przed drugą turą wyborów prezydenckich Andrzej Duda odmówił udziału w debacie planowanej m.in. przez redakcje Onetu i TVN. Z kolei Rafał Trzaskowski nie wziął udziału w debacie organizowanej przez TVP w Końskich.

4. Rocznica katastrofy smoleńskiej

W czwartek przypada 15. rocznica katastrofy smoleńskiej. Rano prezydent Andrzej Duda odwiedzi grób Marii i Lecha Kaczyńskich na Wawelu, a wieczorem wygłosi orędzie, które zostanie wyemitowane w TVP o godz. 20:00.

Po mszy w warszawskiej archikatedrze pod Pałac Prezydencki ruszy organizowany przez PiS Marsz Pamięci. O godz. 21:00 zaplanowane jest wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W przeddzień 15. rocznicy katastrofy smoleńskiej na pomnik jej ofiar na pl. Piłsudskiego w Warszawie wspiął się działacz Ostatniego Pokolenia, który wylał sztuczną krew oraz rozwinął baner z napisem: „Lecimy w stronę katastrofy”. Dwaj inni aktywiści Ostatniego Pokolenia ubrani w żałobne stroje złożyli dwa wieńce. Jeden przeznaczony dla ofiar katastrofy smoleńskiej, a drugi dla obecnych i przyszłych ofiar katastrofy klimatycznej.

5. Dwulatek w oknie życia

W oknie życia we Wrocławiu znaleziono dwuletniego chłopca. Sprawą zajmie się policja oraz opieka społeczna.

„Jak na dwulatka wypowiada się w elokwentny sposób. Chłopiec opowiadał nam, że miał lizaka. I że do okna życia przyprowadził go ojciec” – opowiadała Ewa Jędrzejak z fundacji Evangelium Vitae, która opiekuje się oknem życia.

Chłopiec trafił już do pieczy zastępczej.

Dzieci pozostawiana w oknach życia otrzymują nowe dane, imię oraz PESEL, a później kierowane są do adopcji. W 2015 r. Komitet Praw Dziecka ONZ wyraził zaniepokojenie brakiem regulacji prawnych dotyczących okien. Zdaniem Komitetu działanie okien życia stanowi naruszenie kilku artykułów Konwencji o prawach dziecka i z tego powodu wezwał Polskę do zakazania ich. Jednym ze wskazanych przez ONZ problemów jest pozbawienie dziecka prawa do poznania własnej tożsamości – w tym tożsamości biologicznej.

Rzadko w oknach życia pozostawiane są starsze dzieci. Jesienią ubiegłego roku w warszawskiej placówce znaleziono 6-latkę. W takich przypadkach niejednokrotnie interweniuje policja, która rozpoczyna poszukiwania rodziców.