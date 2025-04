Cła Trumpa. UE szykuje „odwet z pozycji siły”. Już nie tylko dżinsy czy motocykle

Unia w reakcji na marcowe amerykańskie cła na stal i aluminium planuje uderzyć w towary produkowane w regionach ważnych dla Republikanów (dżinsy czy motocykle). Jednak zapowiadany teraz przez Donalda Trumpa „Dzień Wyzwolenia” będzie wymagał znacznie radykalniejszej odpowiedzi.

„Niekoniecznie chcemy działań odwetowych, ale mamy solidny plan, jeśli zajdzie taka potrzeba. Podejdziemy do negocjacji z USA z pozycji siły. UE ma wiele kart: od handlu przez technologię po wielkość naszego wspólnego rynku” – zapowiedziała w tym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Nie tylko dżinsy i motocykle

Donald Trump już w marcu wprowadził 25-proc. cła na stal i aluminium i zapowiedział takie stawki na samochody m.in. z UE. Natomiast 2 kwietnia wieczorem, czyli – jak nazywa to Trump – w „Dzień Wyzwolenia”, zapadną decyzje o szeroko zakrojonym podwyższeniu ceł na import do USA, co wedle brukselskich szacunków może oznaczać 10–25-proc. stawki na unijne towary.

Ogłoszenie szczegółów kontrdziałań Brukseli jest wstępnie planowane na koniec przyszłego tygodnia, czyli po konsultacjach Komisji Europejskiej z członkami wspólnoty (m.in. podczas obrad nadzwyczajnej Rady UE ds. handlu, którą polska prezydencja zwołała na 7 kwietnia do Luksemburga).

Pakiet odwetowy w przypadku stali i aluminium obejmuje uderzenie w towary USA produkowane w regionach ważnych politycznie dla Republikanów (np. dżinsy, motocykle), ale decyzje w sprawie oclenia „całego importu” zapowiadane przez Trumpa na „Dzień Wyzwolenia” będą wymagać znacznie radykalniejszej odpowiedzi. Unia od 2023 r. dysponuje nigdy dotąd niezastosowanym i opracowanym na potrzeby rywalizacji z Chinami „narzędziem antywymuszeniowym”, którym może ograniczyć swobodę działań gospodarczych np.