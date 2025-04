Łańcuch nie pęka

Obywatelski projekt ustawy „Stop łańcuchom” został przez rząd oceniony negatywnie. Opinię przygotowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kontrolowane przez PSL i lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka dokooptowanego do KO przez Donalda Tuska tuż przed wyborami. Pod rządowym stanowiskiem podpisał się też sam premier.

Niektóre zastrzeżenia do rozwiązań proponowanych w projekcie mogą być zasadne i zapewne zostaną wzięte pod uwagę w trakcie prac nad projektem w sejmowej komisji nadzwyczajnej. Jednak zanegowanie przez rząd fundamentu tego projektu, czyli tytułowych łańcuchów – źródła cierpienia setek tysięcy polskich psów uwiązanych na nich na stałe i dożywotnio, także tych chorych i niepełnosprawnych, czekających na śmierć – oburzyło obrońców zwierząt. „Rząd uznaje za zbyt daleko idącą propozycję kwalifikowania utrzymywania zwierzęcia domowego na uwięzi jako przestępstwa znęcania się nad zwierzętami” – to jedno zdanie wywołało burzę. Bo – jak mówi Magdalena Silska z OTOZ Animals – większość z ok. 6 tys. interwencji, które przeprowadzają rok w rok od ponad 20 lat, to właśnie interwencje łańcuchowe. – Jeśli trzymanie psa na łańcuchu przez całe życie nie jest znęcaniem, to co nim jest? – pyta retorycznie posłanka Katarzyna Piekarska, wiceprzewodnicząca klubu KO.

Projekt przewiduje zakaz trzymania psów na uwięzi z wyjątkiem spaceru lub transportu. A rząd w swoim stanowisku wyraża obawę, że nie będzie można nawet na chwilę przywiązać psa przed sklepem, na kempingu czy „podczas badania, leczenia i zabiegów pielęgnacyjnych”. Pomijając fakt, że nie powinno się zostawiać psa przywiązanego pod sklepem, trudno takie zastrzeżenie traktować poważnie. – Rząd poddaje się dyktatowi PSL reprezentującemu rolników, hodowców, chce się przypodobać środowisku wiejskiemu – mówi prof.