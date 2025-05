Ukryte mieszkanie Nawrockiego. Już dziś matura! Rumunia wybrała. 5 ważnych tematów na dziś

Ukryte mieszkanie Nawrockiego; radykalny kandydat zwycięzcą pierwszej tury wyborów w Rumunii; ruszają matury 2025; krwawa niedziela w Strefie Gazy; nie żyje Michał „Joka” Marten z grupy Kaliber 44.

1. Ukryte mieszkanie Nawrockiego

Kandydat PiS na prezydenta w trakcie debaty przedwyborczej „Super Expressu” deklarował się jako przeciwnik podatku katastralnego – uzależnionego od wartości nieruchomości – i powiedział, że jest właścicielem tylko jednego mieszkania. Jednak zgodnie z ostatnimi ustaleniami Onetu Nawrocki w Gdańsku posiada dwa mieszkania. Pierwsze kupił wraz z żoną za kredyt hipoteczny. W posiadanie drugiej nieruchomości małżeństwo weszło w 2017 r., ale nie jest ona obciążona hipoteką. Pięć lat wcześniej Nawroccy podpisali z Jerzym Ż., wcześniejszym właścicielem mieszkania, umowę przedwstępną.

Rzeczniczka sztabu Karola Nawrockiego Emilia Wierzbicki podkreślała, że kandydat PiS „wszystkie informacje o posiadanych mieszkaniach zawierał od lat w oświadczeniach majątkowych”. Nie są one jednak dostępne publicznie. Jak napisała dalej rzeczniczka, „mieszkanie jest w dyspozycji osoby, którą od wielu lat, jeszcze jako działacz społeczny w gdańskiej dzielnicy Siedlce, jako jedyny opiekował się dr Karol Nawrocki”. Jednak według Onetu sąsiedzi Jerzego Ż. nie widzieli go „od wielu miesięcy”.

„Trzeba publikować swoje oświadczenia majątkowe, nie należy niczego ukrywać” – apelował w niedzielę na swoim wiecu w Lublinie Rafał Trzaskowski.

2. Triumf skrajnej prawicy w Rumunii

Radykalny kandydat George Simion, krytykujący Unię Europejską i walczącą z Rosją Ukrainę, wygrał pierwszą turę powtórzonych wyborów prezydenckich w Rumunii. Po przeliczeniu głosów z 99 proc. komisji uzyskał poparcie 40,9 proc. wyborców.

Na drugim miejscu znalazł się burmistrz Bukaresztu Nicusor Dan (21 proc.). Na trzecim miejscu z wynikiem 20 proc. znalazł się liberał Crin Antonescu – były premier, minister sportu i senator związany z liberalnym establishmentem i popierany przez obecny rząd.

„W drugiej turze, bez względu na to, kto do niej wejdzie, spotkają się kandydaci skrajnie różni. Podczas gdy Dan i Antonescu chcieliby, żeby Donald Trump »był twardszy w rozmowach z Rosją«, Simion powiela prorosyjską propagandę. Opowiada się za powrotem Rumunii do granic z 1940 r., co w praktyce oznaczałoby aneksję części dzisiejszej Ukrainy. Gdyby został wybrany prezydentem – a będzie faworytem drugiej tury – dołączyłby do Viktora Orbána, stając się drugim wewnątrz UE politykiem, który zachęca do rewizji granic terytorialnych suwerennych państw w Europie” – przewiduje Mateusz Mazzini.

3. Ruszają matury

W poniedziałek 275 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia przystąpi do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Chęć przystąpienia do egzaminów maturalnych zadeklarowało także 706 młodych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r., po ataku Rosji na Ukrainę.

Matura z języka polskiego składa się z dwóch części. Pierwsza to „test historycznoliteracki”, czyli przekrojowy sprawdzian wiedzy wymagający znajomości różnych epok i lektur, oraz „język polski w użyciu”. Druga część to wypracowanie. „Cokolwiek maturzysta przygotuje na tak skonstruowany egzamin, bez problemu wciśnie w swoje wypracowanie. Inteligentni uczniowie opracowali strategię pisania na każdy temat na podstawie tego samego utworu z listy lektur obowiązkowych. Gdy tematy mają postać uniwersalną, lektura też może być uniwersalna, czyli jedna do wszystkiego” – pisze nauczyciel i publicysta „Polityki” Dariusz Chętkowski.

Wyniki matur poznamy 8 lipca 2025 r.

4. Krwawa niedziela w Strefie Gazy

W izraelskich atakach na Strefę Gazy w niedzielę zginęło 16 osób – poinformowała AFP. Wśród nich co najmniej troje dzieci. Wszystkie ofiary zginęły w nalotach na południe palestyńskiego terytorium.

Izrael wznowił wojnę z Hamasem w Strefie Gazy 18 marca po prawie dwumiesięcznym rozejmie. Wcześniej odciął dostawy pomocy, w tym żywności, paliwa i leków, oraz elektryczności, co pogłębiło kryzys humanitarny panujący na zrujnowanym wojną terytorium. Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy Hamas zaatakował południe Izraela, zabijając blisko 1,2 tys. osób i uprowadzając 251. Izraelska armia uważa, że w niewoli pozostaje 24 zakładników i przetrzymywane są ciała 35 porwanych. W wojnie zginęło ponad 52,5 tys. Palestyńczyków.

5. Nie żyje raper Michał „Joka” Marten

„Z największym bólem zawiadamiam Was o śmierci Michała. Nie ma go już z nami, ale wierzę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach. Na chwilę obecną data pogrzebu nie jest jeszcze ustalona. Bardzo proszę o uszanowanie żałoby” – poinformował w niedzielę Kaliber 44.

Urodzony 12 maja 1977 r. Michał Marten zdobył sławę w latach 1996–00 dzięki powstałemu w Katowicach zespołowi Kaliber 44. Po odejściu Magika bracia Marten nagrali świetnie przyjętą płytę „3:44” (2000). Potem grupa zawiesiła działalność. Marten wyjechał do USA, gdzie spędził blisko trzy lata. Po powrocie do Polski muzyk sporadycznie koncertował ze swoim bratem AbradAbem.

W 2013 r. był częścią reaktywowanego składu Kaliber 44. Pierwszy występ grupa zagrała na Open’er Festival. Zespół wydał swoją czwartą płytę – „Ułamek tarcia” – która trafiła na pierwsze miejsce najlepiej sprzedających się albumów w Polsce.

„Joka przyznawał czasem, że ambicje ma duże, nieporównywalne z tym, co dotąd robi, ale że bywa w życiu leniwy. Wydaje się, że i to czyniło z niego bohatera bliskiego wszystkim: wielkiego w chwilach weny, zwyczajnego, gdy wena odpływa” – wspomina Jokę Bartek Chaciński.