Debata sztabów. Kto lepiej obroni swojego kandydata

W przedwyborczej debacie telewizji Polsat udział wezmą wskazani przez sztaby przedstawiciele. Zabraknie wysłannika Macieja Maciaka, którego stacja nie zaprosiła.

O godz. 20 w Polsat News rozpoczęła się kolejna debata przed wyborami prezydenckimi, do których pozostało 12 dni. Tym razem zamiast kandydatów występują w niej wskazani przez sztaby przedstawiciele: posłowie, senatorka, rzeczniczka i dziennikarz. Zaproszenia nie dostał sztab Macieja Maciaka – kandydata, który zasłynął podziwem dla Putina. „Polsat jest miejscem otwartej, nieskrępowanej dyskusji i spotkań różnych stron, ale to też ma swoje granice. Nie będziemy pokazywać jawnego wspierania Putina. Jeśli ktoś chce oglądać rosyjską propagandę, niech włączy »Rossija Siewodnia«” – tłumaczył prowadzący debatę Piotr Witwicki.

Kto jest kim w debacie

Większość sztabów postawiła na polityków. Rafała Trzaskowskiego reprezentuje posłanka KO Monika Rosa, która zajmuje się w Sejmie młodzieżą oraz polityką społeczną. Należy do tych posłanek ugrupowania, które otwarcie opowiadają się za liberalizacją prawa aborcyjnego. Wybór oznacza próbę pokazania liberalnej twarzy Trzaskowskiego, a także zwrócenia się do młodych wyborców i kobiet, którzy mogą korzystnie dla kandydata KO wpłynąć na frekwencję i wynik.

Na partyjne koleżanki postawili również Adrian Zandberg z Razem i Magdalena Biejat z Nowej Lewicy. Zandberga reprezentuje najważniejsza posłanka ugrupowania Marcelina Zawisza, należąca w ostatnim czasie do najgłośniejszych krytyczek obniżenia składki zdrowotnej i zubożania budżetu NFZ. U lewicowej konkurencji do debaty staje senatorka, a jednocześnie szefowa sztabu Magdaleny Biejat Anna Górska. Polityczka od dawna współpracuje z wicemarszałkinią, wraz z nią opuściła szeregi Razem podczas rozłamu. W trakcie konwencji z okazji Dnia Kobiet wygłosiła świetne przemówienie „Przemoc nie zaprowadzi nas do pokoju”.

Przedstawicielem Karola Nawrockiego jest europoseł Tobiasz Bocheński. Polityk ma doświadczenie w starciach przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu – kandydował na prezydenta Warszawy – a od wyborów samorządowych przedstawia się jako polityk spokojny i wyważony jak na standardy PiS. Postawienie na Bocheńskiego jest próbą sięgnięcia po wyborców niezdecydowanych, zdemobilizowanych i z centrum, co może być trudne w obliczu trwającej od rana dyskusji o mieszkaniach Karola Nawrockiego.

O zachowanie kwiecistego stylu marszałka Szymona Hołowni dbać ma poseł Paweł Śliz, przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050. Polityk jest jednym z najpopularniejszych posłów ugrupowania, swoją pierwszą kadencję rozpoczął od współprzewodniczenia komisją śledczą ds. Pegasusa, a po zmianie w kierownictwie klubu objął jego ster i wyrasta na gwiazdę partii.

Sławomira Mentzena reprezentuje Przemysław Wipler, jeden z ojców chrzestnych współpracy Konfederacji i patronów biznesmena z Torunia. W imieniu Marka Jakubiaka przemawia partyjny kolega od czasów Kukiz ’15 Jarosław Sachajko.

W studio Polsatu News spotkali się również dwaj członkowie Bezpartyjnych. Marka Wocha reprezentuje Paweł Frankiewicz, sekretarz „Bezpartyjnych i samorządowców”, a o matczynych gestach Joanny Senyszyn nie pozwoli zapomnieć Piotr Bakun, twórca „Bezpartyjnych”.

Z ramienia Grzegorza Brauna w debacie bierze udział Marta Czech, rzeczniczka partii Konfederacja Korony Polskiej. Postawienie na kobietę może pozwolić ugrupowaniu Brauna na odniesienie się do sytuacji z Oleśnicy, gdzie europoseł sterroryzował ginekolożkę Gizelę Jagielską. Krzysztof Stanowski postawił na innego dziennikarza Wojciecha Hadaja, byłego spikera Legii Warszawa, związanego z portalem Weszło. Artura Bartoszewicza reprezentuje Marcin Bartoszewicz.

Debata w Polsacie ma się składać z kilku etapów. W pierwszej części reprezentanci odpowiedzą na pytania w trzech kluczowych obszarach: „Bezpieczeństwo narodowe – aktualne wyzwania i strategie obronne Polski”, „Polityka zagraniczna – rola Polski w Europie i na świecie”, „Polityka krajowa – kluczowe kierunki rozwoju wewnętrznego państwa”. Następnie w rundzie pytań wzajemnych uczestnicy będą mieli okazję do konfrontacji.

Pełna lista uczestników debaty: