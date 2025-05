Bestialskie morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Student prawa zatrzymany

Ofiarą śmiertelną bardzo brutalnego ataku siekierą jest pracownica Uniwersytetu Warszawskiego, portierka Auditorium Maximum. Ciężko ranny jest też członek straży uniwersyteckiej, który próbował obezwładnić napastnika. Został przewieziony do szpitala.

Ok. godz. 18:40 doszło do bestialskiego morderstwa na Campusie Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. Jak podają media, 22-letni student prawa z ostrym narzędziem (pierwsze doniesienia mówiły, że była to siekiera, a policja to następnie potwierdziła) zaatakował kobietę.

Mężczyzna, który dokonał tej brutalnej napaści to obywatel Polski. Został schwytany.

Zabita pracownica UW, ranny strażnik

Według świadków ofiarą bardzo brutalnego ataku była najprawdopodobniej portierka Auditorium Maximum. Ciężko ranny jest też pracownik straży uniwersyteckiej, który próbował obezwładnić napastnika. Został przewieziony do szpitala.

„Zobaczyłem bardzo dziwny widok. Kobieta leżała na ziemi, obok był jakiś mężczyzna z toporkiem. Wydawało mi się to surrealistyczne, ale szybko dotarło do mnie, że prawdopodobnie ktoś kogoś zabił. Ja zadzwoniłem po policję, kolega zawiadomił straż uniwersytecką” – mówi jeden ze studentów, którego Onet cytuje za telewizją TVN24. „Schowałem się z powrotem do budynku Collegium Iuridicum. Budynek szybko został zamknięty, przebywałem w tym czasie w środku” - dodał.

„Wstrząsnęła mną informacja o makabrycznej zbrodni na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Ogromne wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich zamordowanej. Mam też nadzieję, że ranny w ataku mężczyzna niosący pomoc wróci do pełnego zdrowia. Ten brutalny atak musi spotkać się z surową karą” - napisał w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (kandydujący w najbliższych wyborach).

Zatrzymany został mężczyzna, który wtargnął na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Nie żyje jedna osoba, druga z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.



Do zdarzenia doszło około godziny 18:40, to wtedy na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego wtargnął… pic.twitter.com/4Zw2SXuObJ — Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 7, 2025

Żałoba na Uniwersytecie Warszawskim

Na warszawskiej uczelni ogłoszono żałobę, odwołano różne wydarzenia. „W godzinach popołudniowych Społeczność Uniwersytetu Warszawskiego dotknęła ogromna tragedia. Zamordowana została w bestialski sposób nasza Koleżanka, Pracownica UW. Sprawca został ujęty. Rodzinie i najbliższym wyrażamy ogromny żal i współczucie. Ciężko ranny został także pracownik straży uniwersyteckiej” – napisał rektor i kolegium rektorskie UW.

W trakcie napaści na UW trwały wykłady otwarte. Jednym z ich uczestników był minister sprawiedliwości Adam Bodnar, któremu towarzyszyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Jeden z nich pomógł strażnikom uniwersyteckim w próbie obezwładniania napastnika.