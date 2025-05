Negocjacje pokojowe w Stambule. Sondaż „Polityki”. Drugi półfinał Eurowizji. 5 tematów na dziś

Co wyniknie z rozmów w Stambule; sondaż „Polityki”: faworyt odskoczył; wywiad Nawrockiego ze skazanym za oszustwo; Tusk w sprawie zbrodni na UW; dziś drugi półfinał Eurowizji.

1. Rozmowy pokojowe w Turcji

Rosja potwierdziła, że weźmie udział w zaplanowanych na czwartek negocjacjach z Ukrainą w Stambule, ale nie będzie w nich uczestniczył Władimir Putin. Na czele rosyjskiej delegacji ma stanąć Władimir Medinski, doradca prezydenta. Według komunikatu Kremla do Turcji udadzą się też wiceszef MSZ Michaił Gałuzin, wiceminister obrony Aleksandr Fomin i szef głównego zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji adm. Igor Kostiukow.

O udział Putina apelował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że weźmie udział w rozmowach z Rosją tylko wtedy, gdy będzie tam również Putin. Prezydent USA Donald Trump też już zdążył ogłosić, że nie poleci do Turcji.

„Najbardziej prawdopodobna jest powtórka z Rijadu: Rosjanie przedstawią swoje maksymalistyczne żądania, wysłuchają stanowiska ukraińskiego, po czym stwierdzą, że nie mają upoważnienia do negocjowania czegokolwiek, a jedynie zostali wysłani do zaprezentowania stanowiska Rosji i przekazania własnym decydentom stanowiska strony przeciwnej – przewidują Michał i Jacek Fiszerowie. – A wszystko to z prostej przyczyny: Rosja nie chce żadnego pokoju przed wymuszonym upadkiem Ukrainy. Dlatego będzie przeciągać, starając się zrzucić winę na Ukrainę”.

2. Sondaż „Polityki”: faworyt odskoczył

Według najnowszego sondażu IBRiS dla „Polityki” Rafał Trzaskowski może liczyć na dużą przewagę nad Karolem Nawrockim w nadchodzących wyborach. Na kandydata KO oddałoby głos 33,7 proc. Polaków. Kandydat PiS Karol Nawrocki uzyskałby 21,6 proc. poparcia, a Sławomir Mentzen z Konfederacji zamknąłby podium z wynikiem 11,8 proc. Kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia otrzymałby 7,1 proc. głosów. Kandydatkę Nowej Lewicy Magdalenę Biejat popiera 5,8 proc. badanych, a kandydata Razem Adriana Zandberga 5,6 proc.

Na europosła Grzegorza Brauna zagłosowałoby 3,4 proc. badanych; na Krzysztofa Stanowskiego i byłą posłankę SLD Joannę Senyszyn po 1,2 proc. Poseł Wolnych Republikanów Marek Jakubiak uzyskałby 1,1 proc. głosów, ekonomista Artur Bartoszewicz – 0,8 proc., z kolei na Macieja Maciaka i Marka Wocha zagłosowałoby po 0,2 proc. ankietowanych.

„Na tydzień przed pierwszą turą Trzaskowski wydaje się niezagrożony, (...) ale Nawrocki jest zapewne niedoszacowany” – przestrzegają Rafał Kalukin i Marcin Duma.

3. Paweł B., kolega Nawrockiego

Daniel Nawrocki, syn kandydata PiS na prezydenta, przeprowadził w 2023 r. wywiad ze skazanym za wyłudzenie mieszkania od osoby z niepełnosprawnością intelektualną Pawłem B. Pracował wtedy jako początkujący redaktor w „Dzienniku Bałtyckim”. Sprawę opisała w środę trójmiejska „Gazeta Wyborcza”.

W artykule z marca 2023 r. Nawrocki opisuje „kulisy zatrzymania” Pawła B. oraz jego działalność charytatywną. Nie podaje żadnej informacji o tym, za co dokładnie B. został skazany. Nie dodaje też, że jest on związany z klubem bokserskim przyjaciela Karola Nawrockiego Macieja Brzostka.

„Do kolekcji przestępców, z którymi bliskie i pozytywne relacje miał kandydat PiS na urząd prezydenta (Wielki Bu, Śledziu oraz Olgierd L.), trzeba dziś dopisać delikwenta numer cztery. (...) Czy znamy inny taki przypadek, gdy ktoś, kto nie jest przestępcą, przez całe lata z niekłamanym podziwem pisze o przestępcach i nawiązuje z nimi różnego rodzaju kontakty?” – pyta Jan Hartman.

4. Zbrodnia na UW: decyzja premiera

Premier Donald Tusk ogłosił, że przyznał nagrody finansowe rannemu strażnikowi i oficerowi Służby Ochrony Państwa, którzy interweniowali podczas zeszłotygodniowego ataku na UW. Wystąpił też do prezydenta Andrzeja Dudy o przyznanie odznaczeń strażnikowi, który został ranny w czasie próby obezwładnienia mordercy, oraz oficerowi SOP.

Wcześniej o przyznanie renty dzieciom zamordowanej pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego zaapelował do premiera Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Mieszko R., 22-letni student Wydziału Prawa UW, zaatakował siekierą portierkę, która zamykała drzwi do Audytorium Maximum. Kobieta zmarła na miejscu. Na pomoc ruszył jej pracownik straży uniwersyteckiej, któremu R. zadał dotkliwe rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala, po kilku dniach wrócił do domu.

5. Drugi półfinał Eurowizji

W czwartek o godz. 21 rozpocznie się drugi półfinał Eurowizji. Na scenie St. Jakobshalle w Bazylei zaprezentuje się 16 uczestników, walczących o 10 miejsc w sobotnim finale. W konkursie bierze udział w sumie 37 państw. Polskie preselekcje wygrała we wtorek Justyna Steczkowska, która wraca na Eurowizję po 30 latach z piosenką „Gaja”. „Walczymy o wysokie miejsce” – mówi w kulturalnym podkaście „Polityki” Marcin Bogucki z Zakładu Teatru i Widowisk Instytutu Kultury Polskiej UW, członek eurowizyjnego stowarzyszenia OGAE.

Wielki finał – w sobotę 17 maja.