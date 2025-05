Instrukcja przed drugą turą wyborów. Jak zmienić miejsce głosowania?

Uwaga! Wkrótce upływają dwa ważne terminy dla osób, które chciałyby zagłosować poza miejscem zamieszkania. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca.

Frekwencja 18 maja była rekordowa, jeśli chodzi o pierwsze tury w wyborach prezydenckich: zagłosowało 67,31 proc. uprawnionych osób. Jak będzie 1 czerwca? Pamiętajmy, że i w tym wypadku musimy dopełnić procedur, jeśli nie będzie nas w miejscu zamieszkania.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania w drugiej turze wyborów jest możliwe, ale przy zachowaniu określonych terminów.

1. Jednorazowa zmiana miejsca głosowania

W dniu głosowania wszyscy uprawnieni z urzędu są ujmowani w spisie wyborców w miejscu zameldowania. Żeby zagłosować w innym miejscu, do 29 maja należy złożyć odpowiedni wniosek – online lub w urzędzie. Taka zmiana jest bezkosztowa.

We wniosku należy podać nazwisko i imię (lub imiona), obywatelstwo, numer PESEL oraz adres przebywania w dniu wyborów. Gotowy wniosek z własnoręcznym podpisem można złożyć na piśmie w urzędzie gminy, na terenie której zamierzamy głosować, lub przez internet z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy użyciu usługi elektronicznej na stronie internetowej gov.pl.

Zmiana miejsca głosowania oznacza skreślenie ze spisu wyborców w miejscu, w którym byliśmy ujęci wcześniej.

Co ważne: wyborcy, którzy złożyli wniosek o zmianę miejsca głosowania przed pierwszą turą, będą ujęci w tym samym spisie wyborców również w drugiej. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, należy uzyskać z dowolnie wybranego urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania lub złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania – na piśmie lub w wersji elektronicznej. Należy to zrobić do 29 maja, czyli na trzy dni przed drugą turą wyborów.

2. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wciąż można skorzystać z opcji uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania tam, gdzie będziemy przebywać w dniu wyborów. Taki wniosek możemy złożyć w dowolnym urzędzie gminy do 29 maja. Wniosku nie składa się przez internet.

Jeśli o prawo do głosowania wnioskowaliśmy przed pierwszą turą, to otrzymaliśmy od razu dwa zaświadczenia – na pierwszą i drugą turę. Osoby, które ubiegają się o zaświadczenie tylko na drugą turę, mogą to zrobić od momentu podliczenia wszystkich głosów i ogłoszenia wyników pierwszej tury. Czyli już.

Osoby, które uzyskają zaświadczenie o prawie głosowania w miejscu pobytu, są skreślane ze spisu wyborców w miejscu zameldowania i nie są ujęte w żadnym spisie wyborców. Zostaną wpisane na listę wyborców w dniu głosowania, kiedy przedstawią zaświadczenie o prawie do głosowania.

3. Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami

Osoby, które mają co najmniej 60 lat (w dniu wyborów) albo posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (umiarkowanej lub znacznej), mogą: głosować przez pełnomocnika (wniosek należy złożyć do 23 maja) lub korespondencyjnie (wniosek należy złożyć do 22 maja). Pisma trzeba złożyć przez internet, korzystając z profilu zaufanego, osobiście w siedzibie komisarza wyborczego lub wysłać pocztą.

Wniosku o głosowanie korespondencyjne nie trzeba powtarzać przed drugą turą wyborów, jeśli wnioskowaliśmy o nie już w pierwszej turze.

Osoby na kwarantannie lub w izolacji także mogą głosować korespondencyjnie.

Dla osób niewidomych lub słabo widzących przygotowane są nakładki na karty do głosowania w alfabecie Braille’a (dlatego karty do głosowania mają ucięty prawy górny róg).

W lokalu wyborczym na prośbę osoby z niepełnosprawnością może jej pomagać inna osoba, nawet niepełnoletnia, ale tylko w zakresie technicznym, bez sugerowania sposobu głosowania.

Seniorom i osobom z niepełnosprawnościami przysługuje bezpłatny transport na wybory, który muszą zapewnić władze gminy. Transport przysługuje z miejsca zamieszkania lub miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania do lokalu wyborczego oraz podróż powrotną.

Terminy zgłaszania potrzeby dowozu na wybory należy sprawdzić bezpośrednio w gminie.

4. Jak zagłosować za granicą

„Ponowne głosowanie (II tura) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzone w dniu 1 czerwca. Głosowanie na kontynentach amerykańskich (Ameryka Południowa i Ameryka Północna) odbędzie się w dniu 31 maja 2025 r.” – ogłosiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Resort przypomina, że Polacy, którzy przebywają za granicą podczas drugiej tury wyborów, mogą oddać głos w tych samych obwodach, w których głosowali 18 maja, bez konieczności składania kolejnego wniosku w tej sprawie (chodzi o osoby, które zmieniały obwód).

W usłudze e-wybory można zmienić miejsce głosowania do 27 maja, jeśli zamierzamy głosować w obwodzie utworzonym za granicą.

Adresy obwodów głosowania za granicą są dostępne w usłudze e-wybory, służącej do rejestrowania się w spisie wyborców (lista wyświetla się po wyborze państwa). Informacje ws. obwodowych komisji wyborczych w innych krajach można też znaleźć na stronach placówek zagranicznych.

Druga tura, dwóch kandydatów

Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się w niedzielę 1 czerwca. W pierwszej turze największe poparcie – odpowiednio 31,4 i 29,5 proc. głosów – otrzymali kandydat KO Rafał Trzaskowski i kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki.