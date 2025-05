Debata Trzaskowski–Nawrocki. Tusk ostro komentuje. 5 ważnych tematów na dziś

Debata przed drugą turą wyborów; nowy sondaż: teraz Trzaskowski goni Nawrockiego; pogawędka u Mentzena; Kreml eskaluje na Bałtyku; 19-minutowe owacje w Cannes.

1. Debata Trzaskowski–Nawrocki

W piątek 23 maja o godz. 20 w studiu TVP przy ul. Woronicza w Warszawie rozpocznie się debata przed drugą turą wyborów prezydenckich. To na razie jedyne potwierdzone starcie między kandydatami Koalicji Obywatelskiej i PiS. Moderatorem spotkania będzie Jacek Prusinowski z „Super Expressu”.

Debata ma potrwać 90 minut. Będzie podzielona na sześć bloków tematycznych: bezpieczeństwo, gospodarka, polityka społeczna, polityka międzynarodowa, zdrowie i światopogląd. W każdej rundzie kandydaci zadadzą sobie po trzy pytania, a o kolejności zdecyduje losowanie. Na koniec Trzaskowski i Nawrocki będą mieli po dwie minuty na wygłoszenie podsumowania.

Transmisja debaty prezydenckiej planowana jest na głównych antenach: TVP1, TVP Info, Polsat News, Polsat News Polityka i TVN24. Będzie można ją oglądać także na kanale „Super Expressu” na YouTube. Na polityka.pl – relacje i komentarze.

2. Sondaż przed drugą turą: Trzaskowski goni

Gdyby druga tura wyborów prezydenckich odbyła się dziś, przewagą 2 pkt proc. wygrałby ją kandydat PiS – wynika z sondażu Opinii24 dla TVN i TVN24. Poparcie dla Karola Nawrockiego zadeklarowało 47 proc. ankietowanych. Na Rafała Trzaskowskiego chce głosować 45 proc. pytanych Polaków. Trzeba pamiętać, że to różnica na poziomie błędu statystycznego. Niezdecydowanych było 8 proc. uczestników badania.

Pracownia Opinia24 zadała Polakom także pytanie dotyczące udziału w drugiej turze wyborów, która odbędzie się w niedzielę 1 czerwca. Chęć oddania głosu zadeklarowało 80 proc. ankietowanych, z czego 62 proc. pójdzie do urn „zdecydowanie”, a 18 proc. – „raczej tak”.

3. Mentzen „grilluje” Nawrockiego

W czwartek 22 maja miała miejsce medialna rozmowa Karola Nawrockiego ze Sławomirem Mentzenem. Kandydat PiS złożył podpis pod „Deklaracją prezydencką”, czyli ośmioma punktami-zobowiązaniami wobec wyborców Konfederacji. „Z punktu widzenia zasadniczego celu, jakim było przekonanie do siebie wyborców Konfederacji, Karol Nawrocki osiągnął sukces. Poza tym, że obnażył swoją ignorancję w tematyce ekonomicznej, właściwie nie miał żadnej wpadki. Panowie niemalże jedli sobie z dzióbków” – ocenia prof. Jan Hartman.

„Kandydat na prezydenta właściwie tylko po to, żeby się przypodobać w jednej audycji panu Mentzenowi, mówi, że Polska nigdy nie zgodzi się na Ukrainę w NATO. Nie ma na to lepszego terminu niż zdrada stanu” – ocenił w „Faktach po Faktach” TVN24 premier Donald Tusk.

Sławomir Mentzen zaprosił na swój kanał na YT obu pretendentów do Pałacu Prezydenckiego. Rozmowa z Rafałem Trzaskowskim odbędzie się w sobotę o godz. 19.

4. Kreml eskaluje napięcie na Bałtyku

Rosyjski statek z „floty cieni”, który jest objęty europejskimi sankcjami, wykonywał w tym tygodniu podejrzane manewry w pobliżu kabla energetycznego łączącego Polskę ze Szwecją. Po interwencji polskiego wojska odpłynął do jednego z rosyjskich portów. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że na polecenie dowódcy operacyjnego wykonane zostały odpowiednie procedury odstraszania, odbył się m.in. lot patrolowy. Do pełnego wyjaśnienia sprawy wypłynął w morze ORP „Heweliusz”, okręt hydrograficzny wyspecjalizowany w monitorowaniu.

„Te statki [rosyjskie tankowce] działają jak niemieckie »łamacze blokady« podczas pierwszej czy drugiej wojny światowej. Na pokładzie może być nawet broń, na pewno są szyfrowane radiowe lub satelitarne środki łączności, a zapewne też systemy rozpoznania radioelektronicznego czy zakłóceń elektronicznych. Oni są gotowi na różne wyzwania, a my?” – pytają Michał i Jacek Fiszerowie.

5. 19-minutowe owacje w Cannes

Joachim Trier, autor m.in. „Najgorszego człowieka na świecie”, powrócił do Cannes ze swoim szóstym filmem „Sentimental Value”. Film zachwycił widownię, która nagrodziła go najdłuższymi brawami podczas tegorocznej edycji festiwalu – trwały 19 minut (owacje na stojąco to jeden z najbardziej znanych rytuałów Cannes). W historii festiwalu tylko dwie produkcje były oklaskiwane dłużej: przez 20 minut fetowano „Fahrenheit 9/11” (2002), 22 minuty – „Labirynt fauna” (2006). Pierwszy z nich dostał Złotą Palmę, drugi nie.

„Sentimental Value” jest jednym z faworytów do zdobycia głównej nagrody. Obecnie ma 100 proc. pozytywnych opinii na platformie Rotten Tomatoes.

Istotna ciekawostka: autorką muzyki do filmu jest polska kompozytorka i pianistka Hania Rani, laureatka Paszportu POLITYKI 2023 w kategorii „muzyka popularna”.