Nawrocki i TV Republika na tropie „siatki przemytników przy rządzie Tuska”. O co chodzi?

Gdy związane z PiS media oskarżają działaczkę Ogólnopolskiego Strajku Kobiet o „przemyt nielegalnych migrantów”, a Karol Nawrocki pyta, czy Rafał Trzaskowski będzie szedł w marszu „z przedstawicielami gangów”, prawda staje się drugorzędna.

Podczas piątkowej debaty z Trzaskowskim w TVP Nawrocki nie gryzł się w język. „Kiedy pan wspierał film »Zielona granica« – mówił do Trzaskowskiego – jedna z pana stypendystek (...) Klementyna Suchanow, zrobiła z jednego z lokali komunalnych wynajmowanych od miasta dziuplę do przerzucania nielegalnych migrantów”. Nominat PiS zapytał również kontrkandydata, czy na niedzielnej manifestacji zamierza kroczyć „ręka w rękę z przedstawicielami gangów przemytniczych”.

(Nie)etyczna ingerencja służb

Już w powyborczy wtorek telewizja Tomasza Sakiewicza poinformowała o: „siatce przemytników przy rządzie Tuska”, która ponoć „przypomina siatkę szpiegowską”. Według dziennikarzy Bartosz Kramek, Paweł Kasprzak i Klementyna Suchanow mieli zajmować się szmuglowaniem „nielegalnych migrantów” z granicy z Białorusią. Stacja opublikowała nawet korespondencję Suchanow z podejrzaną o proceder Justyną W., prowadzoną za pośrednictwem komunikatora Signal [pisownia oryginalna]:

Justyna W.: Cześć Klementyna. Tu Justyna, ja w sprawie granicy (od Bartka). Masz Signala? Bartek Kramek rozmawiał z Tobą o akcji na granicy. Potrzebujemy wsparcia. Przyjdę do sedna. Trzeba wywieźć 9 osób do Warszawy dzisiaj lub jutro. My jesteśmy we Wrocławiu, będziemy w Hajnówce jutro. Wozi się po 1,2 osobach. Potrzebujemy więcej kierowców. Lokale są, kierowców nie ma. A i zapytaj o rekomendację dla mnie Bartka Kramka I np. Kasprzaka. Żebyś nie miała stresu, że jakaś obca baba pisze. I jak mniemam ty jesteś namierzona przez ch*jów, to tylko podaj mi proszę kontakt do kogoś, kto się zgodzi jeździć. I jak przeczytasz to, co wysłałam skasuj proszę.

Klementyna Suchanow: Sprawdzam możliwości ludzi, mogę służyć kontaktem do Afganki, która zna sporo języków przyjechała tu niedawno, tylko że ma trzymiesięczne dziecko, drugie pięć lat więc może na miejscu i w ciągu dnia pomóc.