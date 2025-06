Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski. Ukraina i Rosja wracają do rozmów. 5 tematów na dziś

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie; Ukraina i Rosja wracają do rozmów; atak Izraela na punkt pomocy humanitarnej; Szwecja zaostrza kontrole na Bałtyku; Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału French Open.

1. Late late poll: rośnie przewaga Nawrockiego

Polki i Polacy 1 czerwca wybrali prezydenta. Wstępne wyniki exit poll (Ipsos dla TVN24, Polsat News i TVP) wskazywały na niewielką przewagę Rafała Trzaskowskiego (50,3 proc.) nad Karolem Nawrockim (49,7 proc.). Opublikowane w nocy late poll z korektami przyniosły diametralną zmianę – na prowadzenie wysunął się kandydat PiS z wynikiem 50,7 proc. (Trzaskowski 49,3 proc.). Rano w poniedziałek dane ze 100 proc. obwodów potwierdziły wygraną kandydata PiS. Karol Nawrocki uzyskał 50,89 proc. głosów, zaś Rafał Trzaskowski 49,11 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 71,6 proc.

„Przyjmijmy, że wybory wygra ostatecznie Karol Nawrocki. Co to oznacza w krótszej i dłuższej perspektywie? W krótszej oznacza gwałtowne tąpnięcie międzynarodowego prestiżu Polski. Cały świat dowie się, że Polacy wybrali sobie prezydenta świadomi tego, że z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa jest człowiekiem mającym przez wiele lat intensywne kontakty z gangsterami, dopuścił się wyłudzenia mieszkania od osoby bezradnej, a w młodości zapewne był członkiem siatki sutenerów. W oczach światowej opinii publicznej będziemy – bardzo przykro mi to mówić – skompromitowani” – komentuje Jan Hartman.

2. Ukraina i Rosja wracają do rozmów

W poniedziałek 2 czerwca strony ukraińska i rosyjska znów spotkają się w Stambule. Rosjanie zapowiedzieli, że dopiero na miejscu przedstawią „memorandum dotyczące wszystkich aspektów przezwyciężenia pierwotnych przyczyn kryzysu” (nie od dziś wiadomo, że za „pierwotną przyczynę kryzysu” uznają władze w Kijowie).

Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że ukraińskiej delegacji będzie przewodniczył minister obrony Rustem Umierow. Jak dodał, Ukraina jasno określiła swoje priorytety przed spotkaniem w Turcji. Wymienił trzy główne warunki: bezwarunkowe zawieszenie broni, uwolnienie wszystkich jeńców wojennych i powrót uprowadzonych ukraińskich dzieci do domu.

Przedstawiciele Moskwy i Kijowa spotkali się w Turcji już 16 maja. Jednak nie doszło do przełomu ani porozumienia w sprawie wygaszenia konfliktu. Strony ustaliły tylko detale dotyczące wymiany jeńców.

1 czerwca Ukraina przeprowadziła udany atak na cztery ważne bazy lotnicze. W miniony weekend w Rosji doszło też do dwóch wypadków związanych z uszkodzeniem mostów. „Zdaniem Rosjan to skutki obcej, nieuprawnionej ingerencji o charakterze przestępczym” – raportują Michał i Jacek Fiszerowie.

3. Atak Izraela na punkt pomocy humanitarnej

Jak podała palestyńska agencja prasowa WAFA, izraelskie wojsko uderzyło na zachód od Rafah w południowej Strefie Gazy. W ataku zginęło co najmniej 31 osób, ucierpiało ponad 120.

Dzień wcześniej, 31 maja, Hamas poinformował, że przekazał mediatorom swoją odpowiedź na propozycję zawieszenia broni, przedstawioną przez wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Steve’a Witkoffa. Zapowiedział, że w ramach porozumienia uwolni dziesięcioro izraelskich zakładników i przekaże 18 ciał w zamian za wypuszczenie przez Izrael grupy palestyńskich więźniów.

4. Szwecja zaostrza kontrole

Władze Szwecji zaostrzają kontrole zagranicznych statków na Bałtyku, by przeciwdziałać zagrożeniom ze strony rosyjskiej floty cieni. Szwedzka Straż Przybrzeżna oraz Administracja Morska będą zbierać informacje o ubezpieczeniu statków, które przepływają przez wody terytorialne lub strefę ekonomiczną Szwecji. Premier Ulf Kristersson uważa, że nowe prawo pozwoli „zwiększyć obecność Szwecji na Bałtyku, co samo w sobie jest działaniem odstraszającym”.

Według analizy szwedzkiej telewizji publicznej SVT w dniu, w którym Unia Europejska wprowadziła sankcje na kolejne 189 statków floty cieni, co najmniej 19 z nich znajdowało się na Bałtyku i Morzu Północnym. Czarna lista obejmuje dziś 342 podejrzane statki.

„Rosyjska »flota cieni« nie jest taka niewinna. 15 maja Estonia próbowała zatrzymać tankowiec »Jaguar« podnoszący na przemian banderę Gabonu lub Gwinei Bissau, niemający ubezpieczenia. Szybko został osłonięty przez rosyjski myśliwiec Su-35, który przyleciał przypuszczalnie z Pietrozawodska na północ od Petersburga. To tempo mówi wiele o statku. Na pokładzie musiała być grupa łącznikowa marynarki wojennej” – pisali Michał i Jacek Fiszerowie.

5. Iga Świątek w ćwierćfinale French Open

Mecz o ćwierćfinał z Kazaszką Jeleną Rybakiną nie był łatwą przebieżką, a zaczął się fatalnie – Iga Świątek przegrała pierwszego seta byłskawicznie (1:6). W drugim secie odrobiła straty (6:3), o wszystkim zdecydował więc set trzeci, bardzo wyrównany i zacięty. Polka przełamała podanie rywalki w ostatnim momencie, wygrała 7:5 i awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego w Paryżu. Wygrywała French Open czterokrotnie, ale w tym roku zmaga się z kryzysem formy i nawet ulubiona mączka nie zawsze jej sprzyja.

Polka w sobotę skończyła 24 lata. We Francji obchodziła urodziny, ale i zagłosowała w wyborach (w sieci umieściła zdjęcie z lokalu wyborczego z hasztagiem: #jeszczeważniejsze, w domyśle: niż wygrana w meczu). Teraz zmierzy się z waleczną Eliną Switoliną z Ukrainy, która w trzech setach odprawiła do domu Włoszkę Jasmine Paolini. Mecz o półfinał – już we wtorek.