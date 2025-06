Trwa wojna Izraela z Iranem. Ostatni dzień na protesty wyborcze. Kubica triumfuje. 5 ważnych tematów

Wojna Izraela z Iranem eskaluje. Dziś mija termin składania protestów wyborczych. Rozpoczął się szczyt G7 w Kanadzie. Rusza akcja Roadpol. Robert Kubica triumfuje w 24h Le Mans.

1. Konflikt izraelsko-irański eskaluje, setki ofiar

Trwają wzajemne ataki Izraela i Iranu, rozpoczęte w piątek izraelskimi uderzeniami na obiekty nuklearne i wojskowe w Iranie. Na naloty Sił Powietrznych Izraela reżim w Teheranie odpowiedział serią ataków rakietowych na izraelskie cele, w tym na Instytut Naukowy Weizmanna w Rechowot i miasto Bat Jam, gdzie rannych zostało kilkadziesiąt osób. Również w nocy z niedzieli na poniedziałek Iran wystrzelił kolejną salwę rakiet balistycznych w kierunku Izraela.

Dziś rano samoloty bojowe IDF zaatakowały centra dowodzenia Al-Kuds, jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w Teheranie. W niedzielę izraelskie siły ostrzeliwały kluczowe cele w całym Iranie, w tym budynki rządowe w stolicy, ministerstwo sprawiedliwości, resort spraw zagranicznych oraz siedzibę Korpusu Strażników Rewolucji. Uderzenia objęły również m.in. trzy lotniska w rejonie stolicy, fabrykę dronów w Isfahanie, pola naftowe i kilkadziesiąt wyrzutni rakiet ziemia-ziemia. Według izraelskich danych zginęło blisko 20 wysokich rangą dowódców irańskich, w tym szef wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej gen. Mohammad Kazemi.

Irańskie media informują, że izraelskie ataki od piątku przyniosły co najmniej 224 ofiary śmiertelne. W większości to cywile, w tym wiele dzieci i kobiet. Po stronie izraelskiej w atakach odwetowych zginęło co najmniej 18 osób.

W działania zbrojne włączyli się sojusznicy Iranu – jemeńscy Huti ostrzelali rakietami miasto Jaffa. W odpowiedzi Izrael zaatakował porty w Hudajdzie i Salifie oraz lotnisko w Sanie.

Polski MSZ zalecił obywatelom Polski pilne opuszczenie Iranu drogą lądową, przygotowuje także nieodpłatną ewakuację co najmniej 200 Polaków z Izraela.

2. Dziś mija termin składania protestów wyborczych

Poniedziałek 16 czerwca jest ostatnim dniem na wnoszenie do Sądu Najwyższego protestów przeciwko tegorocznym wyborom prezydenckim. Można je składać bezpośrednio w budynku SN w godzinach 8–16 lub nadać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego zapowiedział złożenie protestu w ostatnim możliwym terminie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że sztab przeanalizował wszystkie 31 627 obwodowych komisji wyborczych w Polsce i znalazł nieprawidłowości wymagające weryfikacji. Wśród zarzutów wymieniono m.in. niewytłumaczalny wzrost głosów nieważnych z podwójnym znakiem X w obwodach, gdzie Trzaskowski wygrywał w pierwszej turze.

Do piątku do Sądu Najwyższego wpłynęły 434 protesty wyborcze. SN wydał oświadczenie, że protesty spełniające warunki formalne są merytorycznie rozpoznawane i dopuścił ponowne przeliczenie głosów w 13 obwodowych komisjach wyborczych, gdzie stwierdzono nieprawidłowości.

Przypomnijmy, że w wyborach prezydenckich 2025 Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła zwycięstwo Karola Nawrockiego, który uzyskał 50,89 proc. głosów przy 49,11 proc. dla Rafała Trzaskowskiego.

3. Rozpoczął się szczyt G7 w Kanadzie

W Kananaskis w kanadyjskiej prowincji Alberta rozpoczął się trzydniowy szczyt przywódców państw G7. Głównym tematem obrad będzie wojna między Izraelem a Iranem oraz konflikt zbrojny w Ukrainie. Wśród uczestników znajdzie się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zapowiedział, że konflikt izraelsko-irański będzie priorytetem rozmów. Niemcy przedstawiły cztery kluczowe punkty negocjacji: zakaz posiadania broni nuklearnej przez Iran, prawo Izraela do samoobrony, powstrzymanie eskalacji oraz stworzenie możliwości dyplomatycznych rozmów.

Organizatorzy liczą na uniknięcie konfliktów z administracją Trumpa. Kanada zrezygnowała z wydania wspólnego komunikatu końcowego, koncentrując się na konstruktywnym dialogu. Na agendzie znajdą się również kwestie bezpieczeństwa globalnego, energetyki i rozbudowy infrastruktury.

Szczyt ma szczególne znaczenie jako pierwsze międzynarodowe forum z udziałem Trumpa w trakcie jego drugiej kadencji. „Przygotowania do zjazdu ogólnie kręcą się wokół pytania o to, jak nie rozdrażnić Amerykanina i nie sprowokować go do destrukcyjnych publicznych deklaracji z groźbami odwrotu Ameryki z Europy” – ocenia sytuację Tomasz Bielecki.

4. Rusza ogólnoeuropejska akcja przeciwko nietrzeźwym kierowcom

W całej Europie, w tym w Polsce, startuje dziś sześciodniowa akcja Roadpol wymierzona w kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Operacja potrwa do 22 czerwca, a jej kulminacją będzie 24-godzinny „maraton” kontroli w nocy z 20 na 21 czerwca.

Roadpol to międzynarodowe zrzeszenie policyjnych drogówek z 31 krajów, którego celem jest ograniczenie liczby ofiar wypadków drogowych.

Funkcjonariusze będą przeprowadzać kontrole na wszystkich typach dróg – od autostrad po drogi lokalne, używając alkomatów i narkotesterów. Akcja obejmie całą Polskę, w tym popularne miejscowości turystyczne.

Jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków grozi grzywną do 30 tys. zł, utratą prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 15 lat oraz wpisem do rejestru karnego. W 2024 r. w Polsce zatrzymano ponad 92 tys. nietrzeźwych kierowców.

Roadpol planuje kolejne akcje w 2025 r.: przeciwko przekraczaniu prędkości (4–10 sierpnia), używaniu telefonu za kierownicą (6–12 października) oraz ponownie przeciwko nietrzeźwym kierowcom (15–21 grudnia).

5. Kubica triumfuje w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans

„Dziękuję wszystkim” – powiedział przez radio Robert Kubica, przekraczając linię mety przed 300-tysięczną publicznością zebraną na Circuit de la Sarthe. Wraz z zespołem AF Corse odniósł właśnie historyczne zwycięstwo w 93. edycji legendarnego wyścigu 24h Le Mans. Krakowianin, startujący u boku Phila Hansona z Wielkiej Brytanii i Chińczyka Ye Yifey, triumfował w najbardziej prestiżowej kategorii Hypercar.

Dla 40-letniego kierowcy to jeden z najważniejszych sukcesów w karierze – został pierwszym Polakiem, który zwyciężył w głównej klasie kultowych zawodów. Kubica dołączył również do wąskiego grona kierowców posiadających zarówno wygraną w Formule 1, jak i triumf w Le Mans – w tym stuleciu dokonał tego jedynie on i Fernando Alonso.

Na drugiej pozycji ze stratą ponad 14 s uplasował się zespół Porsche Penske, trzecie miejsce zajęła fabryczna ekipa Ferrari. W kategorii LMP2 zwyciężył polski zespół Inter Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim.