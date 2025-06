Izrael atakuje Iran, wybuchy w Teheranie. Do wojny dołączyli Huti. Polacy mogą się ewakuować

Agencja Fars zapowiedziała w sobotę, powołując się na źródła w armii, że Iran będzie kontynuował ataki, a w najbliższych dniach jej celem mogą się stać bazy i okręty USA, Wielkiej Brytanii i Francji w regionie.

Prezydent Donald Trump odpowiedział w nocy z soboty na niedzielę na swojej platformie Truth Social. Zagroził, że Iran „odczuje niespotykaną siłę US Army”, jeśli zaatakuje w jakikolwiek sposób jego kraj. Zaznaczył, że USA nie miały nic wspólnego z atakiem na Iran i w swoim stylu zapewnił, że może „łatwo doprowadzić do porozumienia między Izraelem a Iranem”.

Już wcześniej najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei groził, że jego kraj „nie zadowoli się półśrodkami” w odpowiedzi na ataki Izraela. Z kolei Izraelczycy stwierdzili, że ich myśliwce mogą wznowić ataki na cele w Teheranie. „Po zniszczeniu irańskiej obrony powietrznej droga do Iranu stoi otworem” – stwierdził gen. Ejal Zamir, szef sztabu generalnego Izraela. Natomiast minister obrony tego kraju Yisrael Katz dodał: „Jeśli Chamenei będzie nadal wystrzeliwał rakiety w kierunku Izraela, Teheran spłonie”.

Według „The Time of Israel” Tel Aviv miał poprosić USA o przyłączenie się do wojskowej operacji przeciwko Iranowi, ale Waszyngton w odrzucił taką możliwość.

Irańskie media podały wcześniej, że w izraelskich atakach zginęło dwóch zastępców szefa sztabu generalnego: generałowie Gholamreza Mehrabi i Mehdi Rabbani.

Z apelem o deeskalację do stron konfliktu zwrócił się sekretarz generalny ONZ Antonio Gutteres: „Izraelskie bombardowania irańskich instalacji nuklearnych. Irańskie ataki rakietowe na Tel Awiw. Dość eskalacji” – napisał w serwisie X. Podkreślił też, że „pokój i dyplomacja muszą zwyciężyć”.

„Konfrontacja między Izraelem a Iranem zmierza w kierunku regularnej wojny w regionie, która może zdestabilizować cały świat. Od II wojny światowej nie byliśmy tak blisko globalnego konfliktu. Europa i USA muszą zjednoczyć swoje wysiłki, aby powstrzymać dalszą eskalację. Nadal nie jest za późno!” – napisał na tym samym portalu premier Donald Tusk.

The confrontation between Israel and Iran is moving towards a regular war in the region that may destabilise the whole world. Since WWII we haven’t been so close to a global conflict. Europe and the US must unite their efforts to stop further escalation. It is still not too late!