Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Agnieszka Gierczak-Cywińska
Agnieszka Gierczak-Cywińska
16 grudnia 2025
Społeczeństwo

Gorsza żałoba

Żałoba po pupilu: gorsza? I ile to kosztuje. „To był tylko pies”, mówią. „Zdechł i tyle”

16 grudnia 2025
Cmentarz dla zwierząt w Koniku koło Warszawy Cmentarz dla zwierząt w Koniku koło Warszawy Leszek Zych / Polityka
W Polsce wiadomość, że ktoś nie przyjdzie do pracy, bo przeżywa śmierć ukochanego psa czy kota, wciąż budzi niedowierzanie i politowanie.

Mam 51 lat, nigdy wcześniej coś takiego mnie nie spotkało. Byłyśmy razem przez 14 lat, już nie pamiętam, jak wyglądało moje życie bez niej. Kochała tylko mnie, ja też kochałam ją bezgranicznie. Myślałam, że po śmierci Meli poczuję ulgę, że już nie cierpi, ale na razie czuję głównie tęsknotę, to wręcz fizyczny ból – opowiada Joanna. – Czujnie wybieram, komu mówić o swoim cierpieniu. Wiedzą o tym moi najbliżsi, przyjaciółki. W pracy o tym nie mówię, jeszcze powiedzą, że dziwaczka ze mnie, przecież to był tylko kot. Mela zmarła zaledwie dwa tygodnie przed naszą rozmową, ale Joanna bardzo chciała opowiedzieć ich historię, bo o żałobie po stracie zwierzęcia mówi się za mało, a często się ją wyśmiewa.

O umieraniu nie chcemy rozmawiać, często nawet wtedy, gdy bliski jest śmiertelnie chory. Co robić? Jak to się wszystko załatwia? Czego chciałby zmarły? W przypadku śmierci ludzkiej zawsze znajdzie się jednak ktoś, kto już przez takie doświadczenie przechodził, albo pomoże znaleźć miejsce, gdzie powiedzą, co robić. Człowiekowi w żałobie przecież nikt pomocy nie odmówi, każdy zrozumie i wybaczy np. nieobecność w pracy. A jeśli umarł mu pies?

Poza ludzkim sacrum

Wśród różnych rodzajów żałoby psychologia wyróżnia tzw. żałobę nieuprawnioną (ang. disenfranchised grief) bądź – to lepsze tłumaczenie – żałobę nieuznaną. Odnosi się ją do przerwanych śmiercią relacji, które są pozbawione legitymizacji społecznej, nieuznane za istotne, np. związki jednopłciowe czy utrata dziecka na wczesnym etapie ciąży. Badacz tematu żałoby dr Kenneth Doka podciągnął pod nie także relacje między człowiekiem a zwierzęciem towarzyszącym – wyjaśnia dr Małgorzata Roeske z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Społeczeństwo; s. 32
Oryginalny tytuł tekstu: "Gorsza żałoba"
Agnieszka Gierczak-Cywińska

Agnieszka Gierczak-Cywińska

W „Polityce” pracuję od 2016 r., od początku jestem związana z redakcją Fiszek Polityki, a od 2025 r. także z Polityka.pl. Wcześniej przez siedem lat pracowałam w portalu internetowym Polskiego Radia. Moja przygoda z mediami zaczęła się w 2006 r., gdy po wyjściu z kina po prostu musiałam podzielić się ze światem swoimi wrażeniami – tak zostałam dziennikarką, a następnie także redaktorką w serwisach internetowych dzisiejszej Polska Press. Dziennikarką kulturalną jednak nie jestem – bardziej od tego, co człowiek tworzy, interesuje mnie to, co dzieje się w jego wnętrzu. Nałogowo słucham audiobooków. Zasiadam w redakcyjnej loży miłośników kotów (ale wyściskam każdego pieska, który się napatoczy).
Reklama