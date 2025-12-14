Strzelanina na popularnej plaży w Sydney. Trwały uroczystości z okazji Chanuki

Na plaży Bondi w Sydney zginęło 12 osób, w tym jeden z napastników i co najmniej 11 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Na plaży Bondi w australijskim mieście Sydney zginęło 12 osób, w tym jeden z zamachowców. Dwaj napastnicy otworzyli ogień podczas obchodów Chanuki na plaży Bondi – podają agencje informacyjne, powołując się na New South Wales Ambulance Service. Australijska policja zatrzymała dwóch podejrzanych i wydała komunikat na platformie X: „Wszyscy na miejscu powinni się schronić”.

Strzelanina na plaży Bondi

Australijska telewizja publiczna ABC News podała, że na miejsce skierowano 25 zastępów służb, w tym zespoły medyczne, karetki, śmigłowce i jednostki operacji specjalnych. Do szpitali przewieziono co najmniej 13 osób, wielu poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu. „Myśleliśmy, że to fajerwerki, ale to było coś znacznie gorszego” – przekazał jeden ze świadków. „Widziałem co najmniej dziesięć osób leżących na ziemi, krew była wszędzie”, powiedział „Heraldowi” 30-letni mieszkaniec okolicy Harry Wilson, również świadek strzelaniny.

Nagrania krążące na X pokazują ludzi rozbiegających się po plaży, słychać strzały i syreny policyjne. Jeden z filmów przedstawia dwóch mężczyzn przyciśniętych do ziemi przez umundurowanych policjantów na mostku.

Do incydentu doszło podczas wydarzenia organizowanego przez Chabad, zapraszającego żydowską społeczność do wspólnego zapalenia pierwszej świecy Chanuki. Rozpoczynające się dziś święto upamiętnia ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej i cud, jaki się tam wówczas wydarzył – oliwa miała wystarczyć zaledwie na jeden dzień, a paliła się przez osiem. Żydzi na całym świecie zapalają dzień po dniu świeczki na chanukiji, specjalnym świeczniku.

Reakcje na strzelaninę w Sydney

„Sceny w Bondi są wstrząsające i niepokojące” – skomentował premier Australii Anthony Albanese.

Alex Ryvchin, współdyrektor Rady Wykonawczej Żydów Australii, powiedział „Guardianowi”, że nie uważa, aby „był to atak, który po prostu wydarzył się przypadkowo na plaży Bondi. Myślę, że był intencjonalny i zaplanowany”. Jego doradca medialny został ranny w tym incydencie.

Prezydent Izraela Icchak Herzog uznał atak za zamach terrorystyczny: „Właśnie w tych chwilach nasze siostry i nasi bracia w Sydney w Australii zostali zaatakowani przez podłych terrorystów. To był niezwykle brutalny atak na Żydów, którzy przyszli zapalić pierwszą świecę Chanuki. Nasze serca są z nimi. Serce całego narodu Izraela bije dziś niespokojnie, modlimy się o powrót do zdrowia dla rannych i za tych, którzy stracili życie”. I dodał: „Raz po raz ponawiamy nasze apele do rządu Australii o podjęcie działań i walkę z ogromną falą antysemityzmu, która trawi australijskie społeczeństwo”.

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Sa’ar stwierdził, że incydent jest przejawem „antysemickiego szału na ulicach Australii, który rozlewa się od dwóch lat wraz z antysemickimi i podżegającymi hasłami w rodzaju »Globalizujcie intifadę«, które dziś znalazły urzeczywistnienie”.