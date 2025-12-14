Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
14 grudnia 2025
Świat

Strzelanina na popularnej plaży w Sydney. Trwały uroczystości z okazji Chanuki

14 grudnia 2025
Strzelanina w Sydney Strzelanina w Sydney Mark Baker / Associated Press / East News
Na plaży Bondi w Sydney zginęło 12 osób, w tym jeden z napastników i co najmniej 11 zostało rannych, w tym dwóch policjantów.

Na plaży Bondi w australijskim mieście Sydney zginęło 12 osób, w tym jeden z zamachowców. Dwaj napastnicy otworzyli ogień podczas obchodów Chanuki na plaży Bondi – podają agencje informacyjne, powołując się na New South Wales Ambulance Service. Australijska policja zatrzymała dwóch podejrzanych i wydała komunikat na platformie X: „Wszyscy na miejscu powinni się schronić”.

Strzelanina na plaży Bondi

Australijska telewizja publiczna ABC News podała, że na miejsce skierowano 25 zastępów służb, w tym zespoły medyczne, karetki, śmigłowce i jednostki operacji specjalnych. Do szpitali przewieziono co najmniej 13 osób, wielu poszkodowanym udzielono pomocy na miejscu. „Myśleliśmy, że to fajerwerki, ale to było coś znacznie gorszego” – przekazał jeden ze świadków. „Widziałem co najmniej dziesięć osób leżących na ziemi, krew była wszędzie”, powiedział „Heraldowi” 30-letni mieszkaniec okolicy Harry Wilson, również świadek strzelaniny.

Nagrania krążące na X pokazują ludzi rozbiegających się po plaży, słychać strzały i syreny policyjne. Jeden z filmów przedstawia dwóch mężczyzn przyciśniętych do ziemi przez umundurowanych policjantów na mostku.

Do incydentu doszło podczas wydarzenia organizowanego przez Chabad, zapraszającego żydowską społeczność do wspólnego zapalenia pierwszej świecy Chanuki. Rozpoczynające się dziś święto upamiętnia ponowne poświęcenie Świątyni Jerozolimskiej i cud, jaki się tam wówczas wydarzył – oliwa miała wystarczyć zaledwie na jeden dzień, a paliła się przez osiem. Żydzi na całym świecie zapalają dzień po dniu świeczki na chanukiji, specjalnym świeczniku.

Reakcje na strzelaninę w Sydney

„Sceny w Bondi są wstrząsające i niepokojące” – skomentował premier Australii Anthony Albanese.

Alex Ryvchin, współdyrektor Rady Wykonawczej Żydów Australii, powiedział „Guardianowi”, że nie uważa, aby „był to atak, który po prostu wydarzył się przypadkowo na plaży Bondi. Myślę, że był intencjonalny i zaplanowany”. Jego doradca medialny został ranny w tym incydencie.

Prezydent Izraela Icchak Herzog uznał atak za zamach terrorystyczny: „Właśnie w tych chwilach nasze siostry i nasi bracia w Sydney w Australii zostali zaatakowani przez podłych terrorystów. To był niezwykle brutalny atak na Żydów, którzy przyszli zapalić pierwszą świecę Chanuki. Nasze serca są z nimi. Serce całego narodu Izraela bije dziś niespokojnie, modlimy się o powrót do zdrowia dla rannych i za tych, którzy stracili życie”. I dodał: „Raz po raz ponawiamy nasze apele do rządu Australii o podjęcie działań i walkę z ogromną falą antysemityzmu, która trawi australijskie społeczeństwo”.

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Sa’ar stwierdził, że incydent jest przejawem „antysemickiego szału na ulicach Australii, który rozlewa się od dwóch lat wraz z antysemickimi i podżegającymi hasłami w rodzaju »Globalizujcie intifadę«, które dziś znalazły urzeczywistnienie”.

Redakcja „Polityki”

Reklama

Warte przeczytania

    Najczęściej czytane w sekcji Świat

  1. Strategia Ameryki Trumpa. To nie był dobry tydzień dla Europy, a teraz jeszcze to

    Marek Świerczyński, Polityka Insight

  2. 1382. dzień wojny. Takiego ataku na Ukrainę nie było od dawna. Co lepsze: koła czy gąsienice?

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  3. Koniec złudzeń. Nowa strategia bezpieczeństwa USA to atak na Europę. Wygra panika czy mobilizacja?

    Mateusz Mazzini

  4. 1381. dzień wojny. A jeśli znajdziemy się po drugiej stronie? Oby tylko nie wysłali Rosji Tomahawków

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

  5. 1383. dzień wojny. Rosyjski model konfrontacji ma poważne wady. I to jest szansa dla nas

    Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Pomówmy o telefobii. Dlaczego młodzi tak nie lubią dzwonić? Problem widać gołym okiem

Chociaż młodzi niemal rodzą się ze smartfonem w ręku, zwykła rozmowa telefoniczna coraz częściej budzi w nich niechęć czy wręcz lęk.

Joanna Podgórska
07.12.2025
null
Kraj

Ranking Polityki Insight. Oceniamy ministrów Tuska: dwie gwiazdy, liderzy i maruderzy

Jak sobie radzi rząd Donalda Tuska, którzy ministrowie się sprawdzili, a którzy są obciążeniem dla obozu władzy w trudnym powyborczym czasie?

Joanna Sawicka, Tomasz Sawczuk, Polityka Insight
09.12.2025
null
Kultura

Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

Z perspektywy 40-letniej aktorki bycie ikoną seksu wydaje mi się już dość zabawną przeszłością – mówi Scarlett Johansson, amerykańska aktorka, debiutująca „Eleanor Wspaniałą” w roli reżyserki filmowej.

Janusz Wróblewski
07.12.2025
null
Kraj

Otrumpieni wpadają w zakłopotanie. Nawet Nawrocki i jego ludzie zamilkli

Dla kraju takiego jak Polska prezydent USA jest postacią niebezpieczną, a powtarzane jak za panią matką jego antyunijne, antyzachodnie narracje brzmią u nas jak geopolityczny „szpont” – czyli wygłup.

Jerzy Baczyński
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Polska jest egzorcystyczną potęgą. Jak się wypędza szatana? To seanse przemocy, „chory proceder”

Mamy w kraju 120 aktywnych egzorcystów. Jak wygląda wypędzanie szatana i co podczas obrzędów przeżywają osoby egzorcyzmowane, opowiada Szymon Piegza, autor książki „Mieli nas za opętanych”.

Filip Zagończyk
07.12.2025
null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną