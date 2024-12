Chanuka w Sejmie, a przed nim protest z gaśnicami. Grzegorz Braun uprawia demagogię

W Sejmie już osiemnasty raz zapłonęły chanukowe świece. A przed nim wznoszono w tym czasie antysemickie okrzyki. Policja nie interweniowała, ale bacznie obserwowała.

Po zeszłorocznym haniebnym incydencie, gdy poseł Grzegorz Braun (obecnie europarlamentarzysta Konfederacji) gasił chanukowe świece gaśnicą proszkową, ewidentnie wzmocniono zasady bezpieczeństwa. – Bez tej specjalnej przepustki nikt nie podejdzie do miejsca ceremonii – wyjaśnia krótko osoba sprawdzająca listę zaproszonych. – Czyli nawet poseł nie wejdzie? – dopytywała jedna z oczekujących. Czuć napięcie wywołane wspomnieniem antysemickiego wybryku Brauna. – On prowadzi własną imprezę przed Sejmem, mam nadzieję, że tu nie przyjdzie – mówi wyraźnie zaniepokojona uczestniczka spotkania. Przed parlamentem zebrało się około setki sympatyków lidera Konfederacji Korony Polskiej. Protest rozpoczął się niewinnie. Jeden z mówców tłumaczył, że podczas sejmowej uroczystości można pograć w karty, zjeść pączka i placki ziemniaczane. Jak podkreślił, to nie gastronomii się sprzeciwiają, a organizatorom, czyli grupie Chabad-Lubawicz. W tłumie słychać: „ludobójcy!”, „mordercy!”. Chanuka i choinka w Sejmie W tym roku część sejmowego holu głównego, gdzie naprzeciw choinki ustawiono dużą chanukiję, była całkowicie odgrodzona. Na niewielkiej widowni zasiadło kilkoro parlamentarzystów, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Szwajcarii, Czech, Francji oraz Izraela, a także członkowie społeczności żydowskiej w Polsce. – Chanuka symbolizuje wolność religijną i to, że człowiek stworzony przez Boga na jego podobieństwo ma prawo kultywować swoją religię – mówi rabin Szalom Stambler, przewodniczący Chabad-Lubawicz. Przypomniał historię sprzed ok. 2,2 tys. lat, gdy greccy Seleucydzi próbowali zmusić Żydów do porzucenia swoich obyczajów. – Machabeusze, którzy powstali przeciwko Grekom, znaleźli w świątyni jeden dzbanuszek z oliwą, której ilość miała wystarczyć na zaledwie jeden dzień, a palił się przez osiem, czyli czas potrzebny do wytworzenia nowej oliwy – wyjaśniał. W związku z tym „cudem chanukowym” Żydzi na dziewięcioramiennym świeczniku zapalają świece dzień po dniu (osiem ramion symbolizuje osiem dni świąt, dziewiąty jest tzw. szamasz, przy pomocy którego zapala się świece). Rabin Stambler wspomniał też zmarłego wczoraj Jimmy’ego Cartera. W latach 70., podczas kryzysu wywołanego porwaniem ludzi w amerykańskiej ambasadzie w Teheranie, prezydent USA wyszedł przed Biały Dom, by wziąć udział w zorganizowanej przez Chabad-Lubawicz ceremonii zapalenia chanukowych świec. – Zastanawiało go najbardziej, dlaczego zapalono tylko cztery – przypomniał rabin. Jak wyjaśnił, chodzi o nauczenie dzieci, że cel osiąga się małymi krokami. Ma temu służyć obdarowywanie ich niewielkimi sumami pieniędzy, które przeznaczają na wsparcie potrzebujących.

Michael Schudrich, naczelny rabin Polski, przypomniał, że święto jest też symbolem siły światła: – Nawet małe światło może pokonać wielki mrok. Mamy teraz ciemne czasy: wojna, porwani, antysemityzm – mówił, odnosząc się m.in. do wydarzeń z 7 października 2023 r. – Naszym wyzwaniem jest, by każdy niósł małe światło przeciwko wielkiej ciemności. Baruch Bosmat, przedstawicielka ambasady Izraela, mówiła, że sejmowa uroczystość jest „piękną tradycją”, ale i symbolem wielowiekowej koegzystencji obu narodów, wyrazem przeciwstawienia się „tym, którzy woleliby dzielić, a nie łączyć”, próbując udowadniać światu, że należy wybrać jedno z dwóch: Chanukę albo Boże Narodzenie. – Nie musimy wybierać, możemy stać tu razem – przekonywała Bosmat. Wspomniała też o ponad stu Izraelczykach porwanych przez Hamas, czekających na powrót do domów, i komentowała zeszłoroczny incydent Brauna. – Ten antysemityzm nie powinien być tolerowany w Polsce. W ciągu minionego roku obserwowaliśmy wzrost tego typu zachowań, co przypomina, że walka z bigoterią nie jest zakończona. Ten akt ciemności spotkał się ze światłem, z waszą otwartością i solidarnością. Dziękuję wam za to – dodała. Rabin Stambler przy wsparciu wicemarszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która zapaliła szamasz, zapalił sześć świec: – Chanuka sameach – zabrzmiało na koniec uroczystości.

„Tu jest Polska, a nie Polin” Takim okrzykiem przywitano tymczasem europosła i lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wśród skrajnej prawicy słowo „Polin” oznacza realizację przez Polskę interesów proizraelskich lub proizraelskich i proukraińskich („Ukropolin”). Polityk wyraził zdziwienie tymi „wyważonymi i oględnymi” stwierdzeniami. – Dla nas, nie-Żydów, wybór jest jeden: służyć – tłumaczył. Zwrócił uwagę, że w innym kontekście dobra służba mogłaby być czymś pięknym. – Otóż ta perspektywa jest przed nami, nie-Żydami, zamknięta, ponieważ my mamy służyć jak zwierzęta, jak bydło. (…) Ci, którzy go odrzucili [Żłóbek i Krzyż Chrystusowy], którzy go nie uznali, uznali za stosowne kłamać na temat chrześcijaństwa i szerzyć wśród swoich pobratymców, wśród swoich dzieci, z pokolenia w pokolenie przekazywać tę straszną naukę o ludziach nadludziach i podludziach bydlętach. Lider Konfederacji stwierdził, że nie można tego połączyć z wzorcem „naszej” cywilizacji, która funkcjonuje w paradygmacie równości wobec prawa. Wtórowali mu inni członkowie ugrupowania. Poseł Włodzimierz Skalik cytował rabina Menachema Mendela Schneersona, ostatniego duchowego przywódcę Chabad-Lubawicz, który stwierdził rzekomo, że „Żydzi mają wyższą duszę niż nie-Żydzi”, a „nie-Żydzi będą służyć Żydom, gdy przyjdzie Mesjasz”. Roman Fritz z dumą opowiadał, że na wejściu do Sejmu posłów się przeszukuje, a z holu zniknęły gaśnice. Inny mówca cytował ks. Józefa Kruszyńskiego, który w dwudziestoleciu międzywojennym przekładał Stary Testament i pisał antysemickie książki. – Całe żydostwo na świecie stanowi jedną ścisłą spójnię przeciwstawiającą się wszystkim narodom i wszystkim wyznaniom – przywoływał słowa duchownego. Jak dodał, w „Talmudzie spisana jest nienawiść i niszczenie chrześcijaństwa”.