Nie zdajemy sobie sprawy, że w razie upadku Ukrainy znajdziemy się na krawędzi wojny z Rosją. A znaczną część pracy na korzyść agresora wykonamy własnymi rękoma.

1. Ukraińskie myśliwce F-16AM otrzymały tanie kierowane laserowo rakiety powietrze-powietrze APKWS. To starsze rakiety niekierowane Hydra kal. 70 mm, w których wymienia się przednią część na moduł naprowadzania na plamkę laserowego podświetlenia i dodaje fragment kadłuba z serwomechanizmami układu sterowania pociskiem.

Tak powstała skuteczna i ekonomiczna broń do niszczenia bezpilotowców, która może być produkowana równie masowo. Pocisk ma zasięg ok. 10 km. Stacja laserowa w podwieszonym pod kadłub zasobniku utrzymuje na celu wiązkę światła. Ta odbija się od niego, a głowica pocisku kieruje go na to odbicie. Rakiety APKWS ładuje się do bloków z siedmioma wyrzutniami. W dwóch zasobnikach pod skrzydłami F-16 zabiera więc 14 rakiet i może zniszczyć kilka dronów w jednym locie. W zwalczaniu dronów rodziny Shahed w coraz większym stopniu uczestniczą też tanie małe drony przechwytujące.

2. Pentagon ogłosił, że Europa ma przejąć od USA całość możliwości bojowych i operacyjnych, jakie dotąd zapewniali jej Amerykanie. Sama ma zadbać o rozpoznanie i wskazywanie celów, zapewnić sobie obronę przeciwrakietową i przeciwlotniczą oraz zdolność głębokich uderzeń na tyły wroga.

3. Rosja wciąż bombarduje w północno-wschodniej części Pokrowska i w odwrotnej (południowo-zachodniej) połówce Myrnohradu, co świadczy o tym, że nadal się tu bronią ukraińscy żołnierze. Mimo buńczucznych meldunków składanych Putinowi – walki trwają. Ponieważ prowadzony jest też ogień artyleryjski i atakują drony, miasteczka zamieniają się w niewiarygodne morze ruin.

Co Putin powiedział indyjskim mediom

Hinduskie media przeprowadziły wywiad z Putinem, w którym potwierdził, że Rosja będzie kontynuować działania wojenne aż do osiągnięcia swoich celów i że Moskwy nie interesują żadne kompromisy.