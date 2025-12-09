Sekretarz armii USA Daniel P. Driscoll: nowy człowiek ds. Ukrainy. Nie zna się, ale Vance go lubi

Nowy wysłannik Białego Domu do Ukrainy, sekretarz armii Daniel P. Driscoll, nie zna się na dyplomacji, a tym bardziej na Ukrainie. Eksperci wróżą mu wielką karierę.

W coraz dłuższej historii starań administracji Donalda Trumpa o pokój między Ukrainą i Rosją pojawiła się nowa twarz. 20 listopada przyjechał do Kijowa amerykański sekretarz armii Daniel P. Driscoll, by rozmawiać o 28-punktowym rosyjsko-amerykańskim planie zakończenia wojny. Było to zaskoczenie, bo zazwyczaj szefowie cywilnej administracji wojsk lądowych (Army) w Departamencie Obrony nie zajmują się dyplomacją.

W dodatku Driscoll ma 38 lat, wygląda jeszcze młodziej i szerzej o nim nie słyszano. Znany był tylko jako „facet od dronów”, bo zafascynowany sukcesami ukraińskich bezzałogowców forsował w Pentagonie znaczne zwiększenie ich liczby na wyposażeniu US Army. A że wybierał się akurat w sprawie dronów do Ukrainy, Trump powierzył mu misję przekonywania Wołodymyra Zełenskiego i jego rządu do bardzo niekorzystnego planu pokojowego.

Driscoll, negocjator z przypadku, straszył Ukraińców, że w wojnie nie mają szans, bo Rosja nasili wkrótce bombardowania i może walczyć bez końca. A ponieważ sytuacja zdaje się tylko pogarszać, lepiej zrobią, negocjując warunki pokoju – według wspomnianego planu sprowadzającego się do kapitulacji Ukrainy. Jak powiedział „Deutsche Welle” Iwan Us z ukraińskiego Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, nowy amerykański negocjator „używał szantażu i ultimatów” i zaprezentował się swym rozmówcom jako „ktoś, kto nie ma żadnej sympatii dla Ukrainy”. Kiedy Ukraińcy odrzucili kluczowe zapisy planu, skorygowano go w nadziei na ustępstwa Kijowa. Rozmowy trwają, choć trudno im wróżyć powodzenie. A Driscoll wszedł najwyraźniej do stałego zespołu negocjacyjnego, bo po Kijowie uczestniczył w rozmowach z Ukraińcami w Genewie i z Rosjanami w Abu Zabi.