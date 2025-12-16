Przejdź do treści
16 grudnia 2025
Kultura

Gry wideo

10 najlepszych gier roku według „Polityki”. Satyra, przygoda, akcja i oszałamiający debiut

16 grudnia 2025
Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall Interactive Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall Interactive materiały prasowe
Autorskie podsumowanie 2025 r. na rynku gier.

1. Clair Obscur: Expedition 33, Sandfall Interactive. Oszałamiający debiut, niezwykła opowieść, hipnotyzujący spektakl, nowa ziemia gatunku RPG, największe od lat osiągnięcie francuskiej szkoły gier, błyskotliwa wariacja na temat belle époque, poruszający obraz miłości z dramatem w tle – zachwyty można mnożyć. Pozycja obowiązkowa.

Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Afisz. Autorskie podsumowania 2025 roku; s. 116
Oryginalny tytuł tekstu: "Gry wideo"
