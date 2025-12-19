1395. dzień wojny. Putin kpi z „podświń” w Europie. Rosja silnik już odpaliła, jest w gotowości

Rosja oficjalnie głosi, że toczy wojnę z całym „kolektywnym Zachodem”, który rzekomo zamierza ją podbić. Na jakim etapie konfliktu jesteśmy?

Dziś w Warszawie doszło do ważnego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał na platformie X: „Dziękuję prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zaproszenie. Składam również szczere podziękowania całemu Narodowi Polskiemu za istotne i konsekwentne wsparcie. Jesteśmy gotowi na możliwie najbardziej merytoryczną i pogłębioną współpracę”. Natomiast Karol Nawrocki: „Odbyłem z Prezydentem Wołodymyrem Zełenskim twardą, uczciwą i partnerską rozmowę o sprawach kluczowych dla Polski oraz Ukrainy. Polska od początku rosyjskiej agresji wspiera Ukrainę i to się nie zmienia. Dzisiejsze spotkanie to nowe otwarcie we wzajemnych relacjach, a także szansa na rozpoczęcie partnerskiej współpracy z korzyścią dla obu państw. To zła informacja dla Putina”.

Ukraińcy atakują na morzu

W czasie uroczystości odznaczeń wojskowych 17 grudnia gen. armii Walerij Gierasimow i Putin potwierdzili, że Rosja dąży do pierwotnie ustalonych celów wojny i zostaną osiągnięte w wyniku działań wojennych. Kolejny sygnał, że ani myśli negocjować pokoju.

Tymczasem dziennikarze CNN ustalili, że na rosyjskich tankowcach floty cieni są zaokrętowani bojownicy Moran Security Group, rosyjskiej firmy militarnej, która przejęła część zasobów słynnej Grupy Wagnera. Są przypadki fotografowania od strony morza wojskowych instalacji NATO. Nad portem lotniczym Kopenhaga Værløse pojawiały się w tym samym czasie nieznane bezpilotowce.