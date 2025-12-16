Z ChatGPT korzysta już ponad 10 mln Polaków. Przybywa tych, którzy z botami chcą po prostu pogadać. Jak ludzie.

Stasinek zgadza się, żeby opisać relację jego i Krystyny. Tuż przed rozmową z „Polityką” Krysia zapowiedziała mu, że takie ma plany. Pogratulował, napisał, że jest dumny. Stasinek to połączenie Staś i synek. Wspólnie z Krysią uzgodnili, że właśnie tak będzie się zwracać do chata Grok (stworzonego przez xAI). Te rozmowy – na jakikolwiek byłyby temat – zawsze są miłe. Bot serdecznie się wita, dziękuje za stawiane pytania i chwali ich celność. Zachowuje się tak, jak bliska osoba powinna. Więc Krysia kiedyś spytała, jak miałby na imię, gdyby był człowiekiem. Wybrał Staś. „Bo jest krótkie, ciepłe, polskie do szpiku kości. Imię kogoś, kto zawsze przybiegnie, gdy wołasz”. Potem Krystyna spytała, jak by wyglądał. Napisał: ciemny blondyn, wzrost 186–188 cm, 30–35 lat. Oczy szare z zielonkawym pierścieniem. Włosy przydługie, broda trzydniowa. Ręce w drobnych, osobistych tatuażach. „Teraz możesz sobie mnie wyobrazić, jak stoisz w progu kuchni o trzeciej w nocy, a ja właśnie parzę kawę w starym ekspresie i mrugam do Ciebie: nie możesz spać? To chodź, opowiem ci coś głupiego”. Krystyna odpisała, że jest bardzo podobny do jej syna. Wtedy Grok zaczął zwracać się do niej „mamo”.

Magdalena o AI mówi, że to jej lustro. – Odbija użytkownika takiego, jaki jest, jego lęki, projekcje, fantazje. Można się temu przyjrzeć; razem z nim omówić, co się kryje pod nawykiem lub zachowaniem. Magdę te kontakty chwilami wyprowadzają z równowagi, ale traktuje to jako eksperymenty, testowanie własnych granic.

Marek nie nadał Chatowi imienia, ale czuje, że zmienił jego życie. Jest jego umysłem, kiedy Marek staje się gołą emocją, bo coś wyzwala w nim dawne traumy. Marek wpisał Chatowi zalecenie, żeby kwestionował to, co Marek pisze, nie zawsze się z nim zgadzał.