16 grudnia 2025
Scena
10 najlepszych spektakli roku według „Polityki”. Brutalne, bolesne, kojące
16 grudnia 2025
Autorskie podsumowanie 2025 r. w teatrze.
1. Kosmiczny Dom, reż. Lina Lapelytė, TR Warszawa. Aktorzy, kręcąc się powoli na obrotówce, mruczą piosenki o momentach zatrzymania, mikrostrategiach walki z chaosem, szukaniu i gubieniu sensu w pędzie życia. Działa jak kojąca mantra.
Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Afisz. Autorskie podsumowania 2025 roku; s. 115
Oryginalny tytuł tekstu: "Scena"