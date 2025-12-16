Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Aneta Kyzioł
Aneta Kyzioł
16 grudnia 2025
Kultura

Scena

10 najlepszych spektakli roku według „Polityki”. Brutalne, bolesne, kojące

16 grudnia 2025
„Kosmiczny Dom”, reż. Lina Lapelytė „Kosmiczny Dom”, reż. Lina Lapelytė Adrian Lach
Autorskie podsumowanie 2025 r. w teatrze.

1. Kosmiczny Dom, reż. Lina Lapelytė, TR Warszawa. Aktorzy, kręcąc się powoli na obrotówce, mruczą piosenki o momentach zatrzymania, mikrostrategiach walki z chaosem, szukaniu i gubieniu sensu w pędzie życia. Działa jak kojąca mantra.

Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Afisz. Autorskie podsumowania 2025 roku; s. 115
Oryginalny tytuł tekstu: "Scena"
Aneta Kyzioł

Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
Reklama