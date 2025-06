Zbrodnia w Starej Wsi. Trwają poszukiwania sprawcy potrójnego ataku

Do zbrodni doszło w piątek 27 czerwca ok. godziny 10:30 miejscowości Stara Wieś pod Limanową. Tadeusz Duda najpierw postrzelił swoją teściową, następnie udał się do oddalonego o pół kilometra domu córki, gdzie zastrzelił 26-letnią Justynę oraz jej 31-letniego męża Zbigniewa. Para pozostawiła roczne dziecko, które w czasie ataku nie odniosło obrażeń. Teściowa sprawcy trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację ratującą życie.

Po popełnieniu zbrodni 57-latek porzucił swoje niebieskie Audi A4 combi i skrył się w pobliskim lesie. Według ustaleń policji użył samoróbnej broni, tzw. obrzyna. „Wiemy, że z tej samoróbki zastrzelił dwie osoby i ciężko ranił trzecią” – potwierdziła rzeczniczka.

Nocna strzelanina z policją

W sobotę po godzinie 22 doszło do kolejnego incydentu. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło, w rejonie zabudowań Starej Wsi patrol wypatrzył mężczyznę przypominającego poszukiwanego. „Kiedy zauważył policjantów, błyskawicznie zaczął uciekać w kierunku masywu leśnego. W pewnym momencie oddał strzał w kierunku policjantów” – relacjonowała funkcjonariuszka. Nikt nie został ranny, jednak incydent potwierdza, że poszukiwany żyje i nadal jest uzbrojony.

Rzeczniczka zdementowała pojawiające się w mediach informacje o kolejnych strzałach i ponownym pojawieniu się sprawcy. „Dzisiaj nad ranem otrzymaliśmy informację, że mężczyzna być może był widziany kolejny raz w okolicy. Okazało się, że były to petardy” – wyjaśniła podinsp. Cisło, apelując jednocześnie o niepowielanie nieprawdziwych doniesień.

Trwa obława. „To człowiek zdesperowany”

Akcja poszukiwawcza obejmuje szerokie okolice Limanowej. „Ten mężczyzna mieszka tutaj kilkadziesiąt lat, to dla niego drugi dom. A masyw leśny jest bardzo ciężki do poszukiwań" – tłumaczyła podinsp. Cisło. Funkcjonariusze systematycznie przeszukują pustostany i prywatne posesje, utrzymując jednocześnie blokady drogowe.

„Być może sprawca potrzebuje wody, schronienia. Dlatego systematycznie przeszukujemy miejsca, gdzie może się schować” – mówiła rzeczniczka, podkreślając, że priorytetem są bezpieczeństwo mieszkańców i zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy.

Policja zaapelowała do lokalnej społeczności o ograniczenie aktywności na zewnątrz. „Mamy do czynienia z człowiekiem zdesperowanym, niebezpiecznym i uzbrojonym” – ostrzegła podinsp. Cisło.

Tadeusz Duda miał dozór policyjny i zakaz kontaktowania się z rodziną. W 2022 r. usłyszał zarzuty znęcania się i kierowania gróźb karalnych wobec bliskich, w tym roku postawiono mu je ponownie. Otrzymał również nakaz opuszczenia domu rodzinnego.