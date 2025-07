SN uznał ważność wyborów. Wracają kontrole na granicy. Znaleziono ciało Dudy. 5 ważnych tematów

SN stwierdził ważność wyborów prezydenckich; premier przywraca tymczasowe kontrole na granicach; ZUS rozpoczął wypłaty renty wdowiej; koniec obławy na Tadeusza Dudę; pierwsze sensacje na Wimbledonie.

1. SN stwierdził ważność wyborów prezydenckich

Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych stwierdził we wtorek wieczorem ważność wyboru Karola Nawrockiego na Prezydenta RP z 1 czerwca br. Uchwałę odczytał prezes Izby Krzysztof Wiak.

W uzasadnieniu prezes Wiak podkreślił, że żadne z ustalonych uchybień nie miało wpływu na ogólny wynik wyborów. Izba odrzuciła wnioski o ponowne przeliczenie głosów we wszystkich komisjach, wskazując na brak podstaw prawnych dla takiej procedury.

Do uchwały zgłoszono trzy zdania odrębne. Sędziowie Leszek Bosek i Grzegorz Żmij kwestionowali legalność IKNiSP w świetle orzeczeń sądów europejskich, a Adam Redzik wnioskował o szersze odniesienie do przepisów europejskich w uzasadnieniu.

Na posiedzeniu obecni byli szef PKW Sylwester Marciniak oraz Prokurator Generalny Adam Bodnar. Podczas obrad doszło do ostrej wymiany zdań między sędzią Marią Szczepaniec a Bodnarem – pytała ona, czy czuje się „wadliwie wybranym senatorem”, skoro ważność wyborów parlamentarnych stwierdzała ta sama izba.

SN rozpatrzył ponad 54 tys. protestów wyborczych, z których 21 uznano za zasadne, lecz bez wpływu na wynik. „Co do tego, że to liczenie nie wpłynie na zmianę faktu, że Karol Nawrocki dostał więcej głosów od Rafała Trzaskowskiego, zgodzili się i uczestniczący w posiedzeniu prokurator generalny Adam Bodnar, i przewodniczący PKW” – zauważa na naszych łamach Ewa Siedlecka.

2. Premier przywraca tymczasowe kontrole na granicach

Premier Donald Tusk zdecydował o przywróceniu tymczasowych kontroli granicznych na granicy z Niemcami i Litwą. Decyzja wejdzie w życie w poniedziałek 7 lipca, a jej celem jest ograniczenie niekontrolowanego przepływu migrantów.

Premier Tusk podkreślił, że Polska pozostaje zwolennikiem swobodnego przepływu osób w Europie, ale „warunkiem jest wspólna wola wszystkich sąsiadów, działanie symetryczne i solidarne”. Decyzja jest odpowiedzią na zmianę praktyk przez stronę niemiecką, która odmawia wpuszczania na swoje terytorium migrantów zmierzających do Niemiec, a także na sytuację na granicy polsko-litewskiej, która jest pochodną nieszczelności granic białorusko-łotewskiej i białorusko-litewskiej.

„Rozmawiałem kilkukrotnie z kanclerzem Niemiec, informując, że cierpliwość Polski w tej sprawie się wyczerpuje” – mówił premier Tusk. Dodał, że z Niemiec nie będzie wpuszczany nikt, „kogo papiery czy powód, dla którego miałby być przekazany polskiej stronie, jest wątpliwy”. Zapewnił również, że na granicy polsko-litewskiej osoby usiłujące ją przekroczyć nielegalnie będą wyłapywane i cofane na Litwę.

Tusk skrytykował również inicjatywy takie jak Ruch Obrony Granic Roberta Bąkiewicza. „Haniebne i skandaliczne jest ze strony polityków, w tym także przyszłego prezydenta RP, obrażanie i dystansowanie się od służb państwowych (...) i przybieranie roli patrona nad aktywistami prawicowymi (...), którzy dezorganizują pracę Straży Granicznej” – podkreślił. Więcej o Ruchu Obrony Granic pisze dla nas Mateusz Mazzini.

3. ZUS rozpoczął wypłatę renty wdowiej

Od 1 lipca ZUS uruchomił pierwsze wypłaty renty wdowiej na łączną kwotę 316,8 mln zł. Świadczenie trafiło do 86 tys. osób w całym kraju, średnia wysokość wynosi ok. 350 zł miesięcznie.

Renta wdowia to połączone świadczenia: 100 proc. własnej emerytury oraz 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Przysługuje kobietom po 60. roku życia i mężczyznom po 65., którzy pozostawali w związku małżeńskim do śmierci partnera.

Do ZUS wpłynęło dotąd 978 tys. wniosków o rentę wdowią. W 60 proc. przypadków wypłacane jest 100 proc. renty rodzinnej plus 15 proc. własnego świadczenia. Maksymalna kwota to 5636 zł brutto.

Wnioski złożone do 31 lipca będą rozpatrywane z wyrównaniem od lipca. Kolejne wypłaty od sierpnia będą realizowane 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca.

4. Koniec obławy. Policja odnalazła ciało Dudy

We wtorek wieczorem zakończyła się szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza Tadeusza Dudy ze Starej Wsi. Małopolska policja ogłosiła, że ciało ściganego od piątku mężczyzny odnalazła w okolicznym lesie.

„Mieszkańcy Starej Wsi mogą czuć się bezpiecznie” – oświadczył komendant małopolskiej policji insp. Artur Bednarek. Według służb mężczyzna prawdopodobnie popełnił samobójstwo – znaleziono przy nim broń, a ciało nosiło ślady rany postrzałowej głowy.

W piątek Duda zastrzelił swoją 26-letnią córkę i 31-letniego zięcia, a także ciężko ranił teściową, po czym zaszył się w okolicznych lasach. W poszukiwania zaangażowano setki funkcjonariuszy, wykorzystano śmigłowce, drony termowizyjne i wojskowego bayraktara. Prokuratura nadal bada motywy działania sprawcy, co działo się między piątkiem a wtorkiem, a także ustala okoliczności śmierci mężczyzny. Sprawę opisuje Katarzyna Kaczorowska.

5. Wimbledon: są pierwsze sensacje

Dziś rozpoczyna się druga runda wielkoszlemowego turnieju rozgrywanego na kortach trawiastych w Londynie. Iga Świątek pierwszy etap ma szczęśliwie za sobą, we wtorek wygrała z Poliną Kudermietową w dwóch setach (7:5, 6:1). Rywalka świetnie serwowała i zaskakiwała skrótami, ale Iga znalazła w końcu rytm i sposób. W drugim secie Rosjanka była już rozbita, a mecz rozstrzygnął się błyskawicznie. Do kolejnego etapu awansował również Kamil Majchrzak, który walczy o powrót do pierwszej setki rankingu ATP. Pokonał – na pełnym, pięciosetowym dystansie – Włocha Matteo Berrettiniego, finalistę Wimbledonu z 2021 r. Kolejny mecz Majchrzaka już w środę, warto śledzić.

Gorsze wieści: z turniejem pożegnały się już Magdalena Fręch i Magda Linette. Niespodziankę sprawiły w pierwszej rundzie najlepsze tenisistki Ameryki Jessica Pegula i Coco Gauff. Obie odpadły, ulegając niżej notowanym zawodniczkom. Nie ma już w turnieju także medalistki olimpijskiej Qinwen Zheng. Iga Świątek kolejny mecz rozegra w czwartek, jej rywalką będzie Catherine McNally. Do tej pory spotkały się na korcie tylko raz i dawno temu – Polka wygrała.