Powrót Sławosza. Trump grozi Putinowi. Kaski będą obowiązkowe dla dzieci. 5 tematów na dziś

Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię; Donald Trump grozi Rosji; kaski będą obowiązkowe dla dzieci i młodzieży; IPN zajął się Braunem; nie żyje Tadeusz Rolke.

1. Sławosz wraca na Ziemię

Dziś ok. godz. 11:30 polskiego czasu kapsuła Dragon Grace ma wylądować na Pacyfiku u wybrzeży Kalifornii z czworgiem astronautów: Peggy Whitson (USA), Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim; Tiborem Kapu (Węgry) i Shubhanshu Shuklą (Indie). Wracają z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Z wód oceanu zabierze ich helikopter i przetransportuje do Houston. Uznański-Wiśniewski na pokładzie rządowego samolotu poleci do Kolonii w Niemczech, gdzie mieści się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Tu zespół medycyny kosmicznej będzie monitorował stan jego zdrowia i kondycję. Do chwili oddkowania kapsuły spędził w kosmosie 19 dni, 5 godzin i 45 minut.

„Obecność drugiego Polaka w kosmosie brzmi niebywale dumnie. Gdy wyląduje na Ziemi, będzie można zapytać, co z tego – poza narodową dumą – będziemy mieli. Za lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos Polska wpłaciła Europejskiej Agencji Kosmicznej 65 mln euro, czyli ok. 275 mln zł. Dodatkowo zadeklarowaliśmy 200 mln euro na inne kosmiczne przedsięwzięcia. Łącznie to prawie pół miliarda euro” – pisze na polityka.pl Michał Rolecki.

2. Trump grozi Putinowi, obiecuje pomoc Ukrainie

Jeśli w ciągu 50 dni nie dojdzie do porozumienia i zawieszenia broni, Donald Trump ogłosi surowe, nawet 100-proc. cła na Moskwę i wtórne sankcje na kraje, które kupują rosyjską ropę i gaz ziemny. Podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem Trump oznajmił, że USA wyślą Ukrainie uzbrojenie, za które zapłacą Europejczycy (Niemcy, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Dania) i Kanada. Ma to być sprzęt o wartości miliardów dolarów i zarazem pierwszy etap pomocy. W najbliższych dniach do Ukrainy dotrą systemy obrony powietrznej Patriot, by mogła odpierać rosyjskie ataki, ostatnio niezwykle zmasowane. Kijów otrzyma też inne rodzaje uzbrojenia.

Donald Trump przyznał, że często rozmawia z Władimirem Putinem, ale to do niczego nie prowadzi: przywódca Rosji wypowiada „miłe słowa” i nadal bombarduje Ukrainę. „Nie chcę mówić, że jest zabójcą, ale jest twardym facetem. Oszukał wielu ludzi, ale nie mnie” – stwierdził. „Czy Trump rzeczywiście dopiero teraz się zorientował, że Putin cały czas wodził go za nos? Być może zrozumiał, że naiwny appeasement Putina nie skłoni go do zakończenia wojny, a nawet poczuł się przez »Władimira« oszukany” – pisze w korespondencji z Waszyngtonu Tomasz Zalewski.

3. Dzieci tylko w kasku

Będzie obowiązek noszenia kasku dla dzieci i młodzieży do lat 16 podczas jazdy m.in. rowerem i hulajnogą elektryczną (tzw. urządzenia transportu osobistego). W poniedziałek poinformował o tym minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Uchwała została przyjęta jednogłośnie podczas posiedzenia Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ciągu kilku tygodni nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym ma trafić do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

To reakcja na alarmujące statystyki poważnych obrażeń po wypadkach na hulajnogach i rowerach elektrycznych (w tym roku odnotowano co najmniej 130 wypadków z udziałem osób poruszających się na e-hulajnogach, 60 proc. z nich dotyczyło młodzieży do 17. roku życia, 30 proc. to zdarzenia bardzo poważne). Podobne rozwiązania obowiązują w wielu państwach Unii Europejskiej.

4. IPN wszczął śledztwo ws. Brauna

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiego wydał w poniedziałek postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie negowania przez Grzegorza Brauna zbrodni ludobójstwa w Auschwitz. W Radiu Wnet stwierdził on, że „mord rytualny to fakt, a Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk”.

Rzecznik pionu śledczego IPN poinformował, że czyn ten wypełnia znamiona przestępstwa z art. 55 ustawy o IPN, w którym zapisano, że kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, m.in. nazistowskim i komunistycznym, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat trzech.

IPN wszczął postępowanie karne po zawiadomieniach złożonych przez posłankę Lewicy Annę Marię Żukowską, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, prezesa Fundacji Basta i po analizie materiałów z prokuratury Warszawa Śródmieście-Północ, która od 10 lipca prowadziła w sprawie czynności. Badane są też inne nadużycia europosła.

5. Tadeusz Rolke nie żyje

Tadeusz Rolke, jeden z najsłynniejszych polskich fotografów, zmarł w poniedziałek w wieku 96 lat. Zajmował się fotografią dokumentalną, uwieczniał też modę. Współpracował z pismami „Stolica”, „Świat”, „Przekrój”, „Magazynem Gazety Wyborczej”, miesięcznikiem „Polska”. Urodził się w 1929 r. w Warszawie. Jako członek Szarych Szeregów brał udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie studiował historię sztuki. W 2009 r. otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Był wieloletnim członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, wykładał w Warszawskiej Szkole Fotografii i na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jego prace prezentowano w polskich galeriach, ale także w Ukrainie, Chinach czy Brazylii.

„Rolke tak naprawdę znał wszystkich, do każdego środowiska miał wstęp. Profesjonalnych fotografów było wtedy niewielu i w związku z tym nie byli wyspecjalizowani. Musieli robić wszystko. W południe dokumentowali wizytę Breżniewa, po południu robili sesję mody, a wieczorem wernisaż czy koncert Piwnicy pod Baranami. Byli uprzywilejowaną grupą, która poruszała się pomiędzy wszystkimi środowiskami. Dodatkowo jeszcze jeździli na prowincję i oglądali życie zwykłych ludzi. Dziennikarze tak nie pracowali, ktoś zajmował się polityką, a kto inny kulturą” – pisał przed laty w „Polityce” Kuba Dąbrowski.