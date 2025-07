Strefa czystego absurdu

Rok działalności i ani jednego mandatu, tak w skrócie można podsumować warszawską Strefę Czystego Transportu. I nie jest to wiadomość z kategorii pozytywnych. Źródeł tej porażki poszukiwać można w samej konstrukcji uchwały, którą Strefę powołano. W pierwszym etapie funkcjonowania Strefy – ta zaczęła obowiązywać 1 lipca ub.r. – dramatycznie zmieniono wiek pojazdów, którymi można do niej wjeżdżać: 27-letnim samochodem benzynowym i 19-letnim dieslem. Bo dopiero od 2030 r. STC ma eliminować z ruchu samochody najgroźniejsze dla zdrowia.

Jakby tego było mało, szybko się okazało, że do Strefy można wjechać, czym się chce. Straż miejska dopiero niedawno dostała wreszcie sprzęt, którym może jakoś zapanować nad sytuacją. – W początkowym etapie strażnicy posiadali jedno urządzenie rejestrujące. Od stycznia 2025 r. liczba urządzeń zwiększyła się do dwóch, a od marca roku straż dysponuje już czterema urządzeniami służącymi do automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych i weryfikacji pojazdów w systemie – napisała w odpowiedzi na nasze pytania stołeczna straż miejska. Co brzmi jak żart, ale nim nie jest.

Od momentu rozpoczęcia kontroli do maja system zarejestrował łącznie 286430 pojazdów przejeżdżających przez punkty kontrolne. Wśród nich ujawniono 2030 pojazdów, które nie spełniały kryteriów. Jednak żaden z kierowców nie dostał mandatu, bo każdy może trzy razy w roku wjechać do Strefy, nawet najstarszym samochodem świata. Taka to właśnie Strefa.

Od stycznia 2026 r. zacznie funkcjonować kolejna SCT, tym razem w Krakowie. Tam do sprawy podeszli po krakowsku. Do ich Strefy wjechać może każdy. Pod warunkiem że zapłaci. I tak będzie przez pierwsze trzy lata funkcjonowania SCT, żeby dać ludziom czas na wymianę aut. – Opłaty stworzą realny mechanizm presji na właścicieli starych aut, żeby wymieniali je na nowsze.