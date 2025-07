Polak powrócił z kosmosu. Duda ułaskawił Bąkiewicza. Emmy po raz 77. 5 tematów, o których warto wiedzieć

Polak powrócił z kosmosu, ale co dalej?; Andrzej Duda ułaskawił Roberta Bąkiewicza; Ukraina ma nową premierkę; znamy nominacje do Emmy; polecamy nowy numer „Polityki”.

1. Polak powrócił z kosmosu. Co dalej?

We wtorek po godz. 11:30 czworo astronautów misji Ax-4, w tym dr Sławosz Uznański-Wiśniewski – drugi Polak w kosmosie i pierwszy przebywający na ISS – bezpiecznie wylądowało w Oceanie Spokojnym.

Kapsuła Dragon Grace odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w poniedziałek 14 lipca, po czym odbyła 22-godzinny lot powrotny. Po wejściu w atmosferę z prędkością 27 tys. km/godz. kapsuła zwolniła i wylądowała w wodach Pacyfiku.

Załoga została podjęta przez służby ratownicze SpaceX. Uznański-Wiśniewski trafi teraz do Kolonii, gdzie w ośrodku ESA przejdzie badania medyczne związane z powrotem do warunków ziemskiej grawitacji. Wraz z załogą Dragon dostarczył na Ziemię 260 kg ładunku naukowego.

Za lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego Polska wpłaciła ESA 65 mln euro, deklarując dodatkowo 200 mln euro na inne kosmiczne przedsięwzięcia. To sporo. „Bez mechanizmów absorpcji technologii i bez planu kontynuacji ryzykujemy, że będzie to wydarzenie jednorazowe i będziemy co najwyżej po latach wspominać ten lot z nostalgią” – ostrzega nasz autor Michał Rolecki. Czy Polska ma plan i narzędzia do wykorzystania tej szansy?

2. Andrzej Duda ułaskawił Roberta Bąkiewicza

Prezydent ułaskawił byłego lidera Marszu Niepodległości w zakresie kary ograniczenia wolności. Decyzja zapadła na miesiąc przed zakończeniem prezydentury, po ponad roku od złożenia wniosku przez byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Bąkiewicz został skazany prawomocnie w 2023 r. na rok prac społecznych, 10 tys. zł nawiązki oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości za użycie siły wobec protestujących kobiet podczas blokady kościoła św. Krzyża w 2020 r. Akt łaski obejmuje darowanie kary ograniczenia wolności, pozostawiając w mocy nawiązkę i środek karny.

Wniosek o ułaskawienie czekał na decyzję ponad rok. Prokurator generalny Adam Bodnar uchylił 10 lipca decyzję o wstrzymaniu wykonania kary, na co prezydent zareagował już następnego dnia.

„Ułaskawienie Bąkiewicza przez prezydenta Dudę jest nie tylko skandalem w ludzkim, moralnym wymiarze. Jest też politycznym sygnałem, że cała ta ekipa, razem z Nawrockim, Kaczyńskim i Braunem, nie cofnie się przed niczym, byle odzyskać władzę” – skomentował na portalu X premier Donald Tusk.

Prezydent Duda ripostował, zarzucając premierowi wprowadzanie „bezprawia od 13 grudnia 2023”.

3. Rekonstrukcja rządu w Ukrainie. Jest nowa premier

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił 14 lipca powierzenie funkcji premiera Julii Swyrydenko, dotychczasowej wicepremierce i ministrze gospodarki. Zastąpi ona Denysa Szmyhala, który kierował rządem przez pięć lat i prawdopodobnie obejmie stanowisko ministra obrony.

Rekonstrukcja obejmuje również inne kluczowe resorty. Ze stanowiskiem pożegna się obecny minister obrony Rustem Umierow, typowany na ambasadora w USA, oraz minister energetyki Herman Hałuszczenko. Zmiany dotyczą także ministrów oświaty i kultury.

Julia Swyrydenko deklaruje koncentrację na wzmacnianiu gospodarki poprzez deregulacje i ułatwianie życia przedsiębiorcom. Nowy skład gabinetu ma być zatwierdzony 17 lipca podczas posiedzenia Rady Werhownej.

Rekonstrukcja następuje w trudnym momencie dla władzy. Najnowsze badania opinii publicznej pokazują, że korupcja to główny problem kraju (48,5 proc. wskazań), a poziom zaufania do rządu ledwo przekracza 20 proc. Jednocześnie popularność zyskuje były głównodowodzący Wałerij Załużny, który w hipotetycznych wyborach prezydenckich pokonałby Zełenskiego 60,5 do 39,5 proc.

„Życie polityczne w Ukrainie w warunkach stanu wojennego jest zdominowane przez prezydenta Zełenskiego, który korzysta jak może z dostępnych środków, by konsolidować system władzy” – zauważa Edwin Bendyk, określając rekonstrukcję jako „ucieczkę do przodu” w obliczu spadającej popularności.

4. Emmy po raz 77. Znamy nominacje

Akademia Telewizyjna ogłosiła nominacje do nagród Emmy 2025. Rekordowo wśród nich wypadł serial „Rozdzielenie” z Apple TV+, który zdobył 27 nominacji. Na drugim miejscu uplasował się „Pingwin” z HBO z 24 nominacjami, a po 23 nominacje otrzymały „Studio” i „Biały lotos”

Nominacje ogłosili aktorzy Harvey Guillén i Brenda Song w Wolf Theatre w Los Angeles. Pod uwagę brane były programy emitowane między 1 czerwca 2024 a 31 maja 2025 r.

Wśród nominowanych znaleźli się m.in. Harrison Ford za rolę w serialu „Terapia bez trzymanki”, Cate Blanchett, Jean Smart, Adam Brody i Martin Short. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 14 września w Peacock Theater w Los Angeles.

5. Dziś środa, czas na nowy numer „Polityki”

Od dziś można nabyć najnowszy numer naszego tygodnika, w którym znalazło się wiele interesujących artykułów na aktualne tematy, zarówno polityczne, jak i bardziej „wakacyjne”. Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego, poleca szczególnie: • artykuł o tym, jak opanować chaos na drogach i chodnikach spowodowany przez rowery zwykłe i elektryczne, hulajnogi i motocykle • rekonstrukcja rządu czy koalicji rządzącej? • PiS szykuje odwet: całościowy i złożony z trzech części • grok pozwala sobie na coraz więcej • czym i za ile przyciąga wellness • prawo o fundacjach rodzinnych jest nieszczelne i co z tego wynika • po co nam dziś Superman; literatura o kryzysie męskości; pasta à la Iga.

I wiele więcej. Zapraszamy do czytania i życzymy pożytków z lektury!