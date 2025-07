Sławosz Uznański-Wiśniewski bezpiecznie na Ziemi. „Welcome home”

„Happy to be back” – oznajmiła szefowa misji Peggy Whitson po pomyślnym zwodowaniu kapsuły Dragon Grace w Oceanie Spokojnym. Misja Ax-4 z astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie po 22 godz. bezpiecznie powróciła na Ziemię.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroPeggy , Shux, @astro_slawosz , and Tibi!

O godz. 11:26 z głośników kapsuły padły słowa szefowej misji Peggy Whitson: „Słyszymy was głośno i wyraźnie”. Tym samym utrata łączność z kapsułą Dragon została odzyskana po przerwie, jaka musiała nastąpić po wejściu Dragona w atmosferę.

00:11:55 do wodowania. Kilka minut do utraty komunikacji. Trzymajcie kciuki. pic.twitter.com/XsARI0PMHA — Aleksandra Uznańska-Wiśniewska (@AK_Wisniewska) July 15, 2025

O misji Polaka piszemy m.in.:



Tak będzie wyglądał powrót Ax-4 na Ziemię

Po odłączeniu modułu serwisowego, już z wyłączonymi silnikami, kapsuła wejdzie w atmosferę z prędkością 27 tys. km na godz. To najtrudniejszy element ekspedycji. Dragon wejdzie w atmosferę i rozgrzeje się do temperatury ok. 1,6 tys. st. C. Tuż przed tym kapsuła obróci się tak, aby osłona termiczna chroniąca statek była skierowana w stronę planety. Po przejściu przez wyższe warstwy atmosfery nad kapsułą rozwiną się dwa niewielkie spadochrony pomocnicze, które ustabilizują lot kapsuły (ok. 5,7 km nad Ziemią). Ok. 3 min później rozwiną się cztery duże, biało-pomarańczowe spadochrony główne (ok. 2 km nad Ziemią). Spowolnią kapsułę, która będzie poruszać się z prędkością od ok. 560 km do ok. 25 km na godz.

Kapsuła zanurzy się w wodach Oceanu Spokojnego w jednym z trzech typowanych przez SpaceX miejsc. W pobliżu czekają ekipy ratownicze, które zabezpieczą kapsułę i dostarczą ją na pokład statku SpaceX. To tam zostanie otwarty właz Dragona i załoga wyjdzie na zewnątrz.

Z pokładu statku członkowie misji Ax-4 zostaną przetransportowani śmigłowcem do Houston, a stamtąd samolot zabierze Polaka do Europy. W Kolonii w Niemczech znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Tam Sławosz Uznański-Wiśniewski trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej „Envihab”, gdzie zespół medycyny kosmicznej ESA będzie monitorował jego stan zdrowia i kondycję podczas powrotu do warunków ziemskiej grawitacji.

Wraz z załogą Ax-4 Dragon Grace dostarczy na Ziemię 260 kg ładunku, łącznie z pojemnikami i aparaturą, które były wykorzystywane do prowadzenia eksperymentów naukowych na orbicie.