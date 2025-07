Hołownia traci zaufanie. Massive Attack broni Gazy i za to płaci. 5 tematów na dziś

Polacy tracą zaufanie do Szymona Hołowni; prezes Manowska odwinęła się rządowi Donalda Tuska; pierwszy wyrok w sprawie śmierci Izabeli z Pszczyny; Biały Dom informuje o stanie zdrowia prezydenta; brytyjscy muzycy piętnowani za mówienie o Gazie.

1. Polacy nie ufają Hołowni

Z najnowszego sondażu IBRiS dla Radia Zet wynika, że marszałkowi Sejmu nie ufa 82,2 proc. ankietowanych Polek i Polaków. Ufa mu zaledwie 14,5 proc. badanych, a 3,3 proc. nie ma zdania w tej sprawie. To pokłosie nocnej wizyty u Adama Bielana i spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Co więcej, Hołowni nie ufa co czwarty wyborca Polski 2050 i siedmiu na dziesięciu sympatyków Trzeciej Drogi, projektu, który już został rozwiązany. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił niedawnego partnera, że niezmiennie darzy go zaufaniem.

Koalicja Donalda Tuska na prośbę Szymona Hołowni przesunęła planowaną rekonstrukcję rządu, a czas jest gorący. Zadaniem marszałka Sejmu będzie wkrótce m.in. zwołanie Zgromadzenia Narodowego, które zaprzysięgnie Karola Nawrockiego 6 sierpnia. Hołownia otrzymał właśnie list od ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. „Poinformowałem o wszystkich nieprawidłowościach i wątpliwościach prawnych, które wystąpiły w procedurze rozpoznania protestów wyborczych i stwierdzenia ważności wyborów”, oznajmił Bodnar. I dalej: „Aktualnie prowadzonych jest 17 śledztw, w ramach których prokuratorzy referenci przeprowadzają czynności procesowe w postaci oględzin kart do głosowania i protokołów głosowania, łącznie w 249 obwodowych komisjach wyborczych”.

O błędach i kłopotach Szymona Hołowni, który okazał się najsłabszym ogniwem rządzącej koalicji, piszemy więcej w nowej „Polityce”.

2. Prezes Manowska odwinęła się rządowi Tuska

Prokuratura Krajowa złożyła dwa wnioski o odebranie immunitetów pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej – do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN i do Trybunału Stanu. Bez tego nie da się postawić jej zarzutów, a chodzi o trzy przestępstwa urzędnicze zagrożone karą pozbawienia wolności do trzech lat: przekroczenie uprawnień w związku z uznaniem ważności głosowań Kolegium Sądu Najwyższego mimo braku kworum; niedopełnienie obowiązków w związku z niezwołaniem w ustawowym terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu oraz niedopełnienie obowiązków w związku z niewykonaniem prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie, dotyczącego uchwały o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna.

Prezes Manowska wysłała z kolei – wygląda na to, że w odwecie – zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez rząd, który zamieścił w „Dzienniku Ustaw” adnotację („wyroki europejskich trybunałów nie pozwalają na uznanie składu orzekającego w tej sprawie za sąd ustanowiony na mocy ustawy”).

Czy pierwsza prezes Sądu Najwyższego może usłyszeć zarzuty? Wszystkie te sprawy omawia na polityka.pl Jan Hartman.

3. Śmierć Izabeli z Pszczyny: jest wyrok

W czwartek zapadł pierwszy – nieprawomocny – wyrok w sprawie śmierci Izabeli z Pszczyny. Kobieta trafiła do szpitala w 22. tygodniu ciąży we wrześniu 2021 r. Lekarze odmówili jej pomocy, mimo że nalegała, a jej stan się pogarszał. Bezpośrednią przyczyną śmierci Izabeli był wstrząs septyczny. Polską ta historia wstrząsnęła, w całym kraju odbywały się protesty pod hasłem „Ani jednej więcej”. Sprawę powiązano z wyrokiem tzw. Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który zaostrzył przepisy aborcyjne i wywołał efekt mrożący w szpitalach i gabinetach.

Trzech lekarzy właśnie usłyszało wyroki. Pełniący poranny dyżur w szpitalu Michał M. został skazany na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności i zakaz wykonywania zawodu przez sześć lat; Andrzej P., który miał dyżur popołudniowy – na rok i sześć miesięcy więzienia i także na sześć lat zakazu wykonywania zawodu; Krzysztof P., ich przełożony – na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz zawieszenie na cztery lata prawa wykonywania zawodu. Mają też zapłacić 11 tys. zł na rzecz oskarżycieli posiłkowych. Medycy nie przyznali się do winy.

„Emocje doprowadzone do wrzenia – wybuchają. Wyrok sądu może być sprawiedliwą oliwą łagodzącą wrzenie. Czy tak się stało?” – pisze na naszym portalu Jan Dziadul.

4. Jak się czuje Donald Trump

W czwartek Biały Dom poinformował o stanie zdrowia prezydenta USA, który przeszedł badania USG z powodu puchnących dolnych partii nóg i siniaków na dłoni. Diagnoza: przewlekła niewydolność żylna. Inaczej mówiąc: żyły w nogach nie są w stanie bez przeszkód transportować krwi z powrotem do serca. Nagromadzenie krwi może skutkować mrowieniem, uczuciem ciężkości, często z tej przyczyny powstają żylaki. Choroba u prezydenta USA ma według lekarzy łagodną postać i mu nie zagraża. Trumpowi nie dolega zakrzepica żył ani choroba tętnic, które też dają o sobie znać w postaci obrzęków.

Jak przekazała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, siniak to skutek przyjmowania aspiryny (w ramach standardowej profilaktyki sercowo-naczyniowej) i... częstych uścisków dłoni. Zapewniła, że prezydent jest „w doskonałej kondycji”, a dolegliwości, które wykazały badania, są typowe dla osób po 70. roku życia. Donald Trump skończył niedawno 79 lat.

5. Muzycy głośno o Strefie Gazy

Massive Attack, Brian Eno, Fontaines D.C. i raperzy z Kneecap zawarli w social mediach symboliczny sojusz artystów mówiących głośno o sytuacji w Strefie Gazy i rozmaicie karanych za tę formę aktywizmu. Jak piszą na Instagramie, regularnie są w nich wymierzane „agresywne, dokuczliwe kampanie inspirowane przez zwolenników Izraela”. Czują się uciszani. Wspólną akcją chcą dodać otuchy też innym podobnie myślącym twórcom, zwłaszcza początkującym, którzy w obawie przed reperkusjami mogliby się autocenzurować. A reperkusje rzecz jasna są. Mo Chara z grupy Kneecap za wymachiwanie flagą Hezbollahu został w czerwcu aresztowany na mocy ustawy antyterrorystycznej. Jeszcze przed rozprawą (20 sierpnia) zdąży dotrzeć na koncert w Polsce (Off Festival 1 sierpnia).

Muzycy w swoim wpisie piętnują głównie organizację UK Lawyers For Israel (ang. brytyjscy prawnicy dla Izraela, w skrócie UKLFI), która zgłasza służbom ich propalestyńskie działania. W efekcie odwoływane są koncerty, czasem prewencyjnie, jak ostatnio podczas słynnego festiwalu Glastonbury.

„Piszemy jako artyści, którzy wykorzystują swoje publiczne platformy, by nagłaśniać sprawę ludobójstwa w Gazie i bierności Wielkiej Brytanii, która je umożliwia”, napisał w social mediach Brian Eno.