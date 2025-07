Błąd Hołowni. Tłumaczenia pokrętne, karty słabe. Partia może mu się posypać

Premier Tusk zapowiada rekonstrukcję rządu, ale zanim do niej dojdzie, gorącym tematem stała się sama koalicja rządząca. Najsłabszym ogniwem okazał się Szymon Hołownia i jego partia.

Późnym wieczorem 3 lipca Szymon Hołownia złożył wizytę w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Tam we wspólnej kolacji uczestniczyli jeszcze prezes PiS Jarosław Kaczyński i były polityk PiS, później związany z PO, a obecnie z PSL Michał Kamiński. Wizyta, opisana przez dziennikarza Radia Zet, wywołała oburzenie polityków KO, Lewicy i PSL. Wzbudziła też złość i niedowierzanie u działaczy Polski 2050 i znaczącej części jej elektoratu. – Szymon popełnił duży błąd. On sam bardzo dobrze o tym wie, teraz wszyscy mamy kłopot – mówi POLITYCE jeden z wysoko postawionych partyjnych działaczy. – To pewnie oznacza koniec Polski 2050 – mówi nam z kolei członek klubu poselskiego partii. – Jednak uważam, że ten koniec nie nadejdzie szybko. W tej partii duża część osób niemal ślepo podąża za Szymonem. Oni tak łatwo się od niego nie odwrócą.

„W social mediach Polska 2050 notuje 0 proc. pozytywnego sentymentu – to rekord. Żadna partia od 2014 r. nie osiągnęła takiego wyniku. Hołownia nie tylko nie przekonał, ale dobił narrację, która się jeszcze nie obroniła” – zakomunikował dzień po ujawnieniu spotkania portal PolitykawSieci. „Szok” – napisał w mediach społecznościowych Tomasz Zimoch. Poseł Polski 2050 uznał też, że pierwsze tłumaczenia Hołowni były „upokarzające”. Dwa dni później został zawieszony w prawach członka sejmowego klubu Polski 2050.

Klub pół na pół

Partia zbudowana na fali dobrego rezultatu Hołowni w wyborach prezydenckich w 2020 r.