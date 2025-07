Świrski odwołany. Trump traci cierpliwość. Świątek walczy w Montrealu. 5 ważnych tematów na dziś

KRRiT odwołała z funkcji przewodniczącego Macieja Świrskiego, który ma stanąć przed Trybunałem Stanu. Trump zapowiada skrócenie ultimatum dla Putina. Kolejarze protestują. Pada i jeszcze będzie padać. Iga Świątek rozpoczyna rywalizację w Kanadzie.

1. Świrski już nie jest szefem KRRiT

Dość niespodziewanie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odwołała w poniedziałek swojego dotychczasowego przewodniczącego Macieja Świrskiego. Przypomnijmy, że kilka dni temu Sejm zdecydował o postawieniu go przed Trybunałem Stanu. Wnioskodawcy zarzucili mu blokowanie kilkuset milionów złotych z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, koncesji dla niektórych nadawców prywatnych oraz zaniedbania w wykonywaniu badań statystycznych dotyczących oglądalności polskich stacji telewizyjnych.

Zgoda Sejmu na postawienie Świrskiego przed TS oznacza automatyczne pozbawienie funkcji, ale on sam nie uznał tej decyzji. Odwołanie go przez KRRiT jest zaskakujące, bo poza powołanym przez Senat Tadeuszem Kowalskim pozostali czterej członkowie zostali wysłani do Rady przez PiS i prezydenta Andrzeja Dudę.

Świrski w swoim stylu nie uznaje odwołania. Napisał w oświadczeniu, że posiedzenie nie ma podstawy prawnej, bo tylko on jako szef KRRiT mógł je zwołać. I dalej: „Opowiedzenie się większości rady za uznaniem bezprawnych działań Sejmu i uznaniem głosowania w sprawie postawienia Przewodniczącego przed Trybunałem Stanu jako obowiązujące jest uznaniem bezprawnego działania koalicji rządzącej w postaci nieuznawania Trybunału Konstytucyjnego i pozostałych bezprawnych działań rządu Tuska, a także pozostałej większości sejmowej”.

Macieja Świrskiego zastąpi Agnieszka Glapiak.

2. Trump traci cierpliwość do Putina

W połowie lipca prezydent USA Donald Trump, który wcześniej mocno komplementował rosyjskiego prezydenta i dyktatora Władimira Putina, zagroził, że jeśli w ciągu 50 dni nie będzie porozumienia prowadzącego do zakończenia wojny w Ukrainie, nałoży na Rosję bardzo wysokie wtórne cła, które odczują kraje handlujące z Moskwą.

Przebywający właśnie w Szkocji Trump stwierdził, że jest „bardzo rozczarowany Putinem”, i zapowiedział skrócenie ultimatum do 10–12 dni, licząc „od dziś”. Jak dodał, „nie widzi żadnego postępu” w relacjach z Rosją i już „nie ma sensu czekać”. „Rozmawiałem z Putinem cztery razy. Dyskutowaliśmy, a potem on wraca i wystrzeliwuje pociski na Kijów, zabija Ukraińców” – stwierdził Trump.

3. Świątek w Montrealu, Wiktorowski u Osaki

W Kanadzie rozpoczął się właśnie turniej rangi WTA 1000, wracamy na korty twarde. I tak już będzie do końca sezonu. Wimbledon, wygrany sensacyjnie przez Igę Świątek, był zwieńczeniem dość krótkiego fragmentu rywalizacji na trawie.

Teraz przed nami kilka turniejów za oceanem, a stawka jest niemała: Montreal, a tuż potem Cincinnati to prestiżowe tysięczniki poprzedzające wielkoszlemowy US Open na przełomie sierpnia i września. We wtorek w Kanadzie (w Polsce może być już noc) swoje pierwsze mecze rozegrają trzy Polki: Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette.

Potwierdziły się tymczasem pogłoski, że Tomasz Wiktorowski, do niedawna trener Świątek, będzie na najbliższych turniejach wspierał Japonkę Naomi Osakę. To „okres próbny” i być może zwiastun dłuższej współpracy. Po rozstaniu z teamem najlepszej polskiej tenisistki Wiktorowski zajmował się głównie komentowaniem meczów dla stacji telewizyjnych. Osaka czterokrotnie wygrywała turnieje wielkiego szlema, przez 25 tygodni była liderką rankingu WTA, wróciła do gry po przerwie macierzyńskiej. A trenował ją m.in. Wim Fissette, który dziś jest szkoleniowcem Igi.

4. Protest kolejarzy

W poniedziałek, zgodnie z zapowiedzią, rozpoczął się strajk organizowany przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych wspieranych przez OPZZ. Zdaniem związkowców rząd prowadzi antykolejową politykę, a wspiera transport drogowy. „Tysiące osób związanych z realizacją przewozów kolejowych jest zwalnianych z pracy, natomiast przewozy na drogach rosną” – powiedział PAP szef ZZMK Leszek Miętek.

Protest potrwa kilka dni, polega na blokowaniu skrzyżowań w godz. 10–14 w kilkunastu miejscach w całej Polsce, m.in. w Czechowicach-Dziedzicach, Tarnowskich Górach, Warszawie, Bydgoszczy, Gdyni, Żorach czy Łazach.

5. Jeszcze będzie padać

Od kilku dni nad Polską przechodzi niż genueński, który przynosi – jak zwykle – olbrzymie opady i burze. Strażacy w całym kraju interweniowali ponad 1,7 tys. razy. Rzeki występują z koryt, woda zalewa ulice, budynki, podziemne przejścia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wciąż przestrzega przed dużymi opadami. We wtorek na wschodzie zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, może spaść do 15 mm deszczu na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie są możliwe burze. W najbliższą noc największe zachmurzenie będzie na północnym wschodzie, gdzie wielkość opadów może sięgnąć nawet 30 mm na metr kwadratowy.