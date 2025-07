Czy Świrski stanie przed Trybunałem Stanu? Jest decyzja, ale łatwo nie będzie

Póki co dzisiejsza decyzja Sejmu o postawieniu szefa KRRiT Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu ma przede wszystkim skutek moralny. Choć wątpliwe, żeby dotknął on moralności samego Świrskiego.

Czy Świrski stanie przed Trybunałem Stanu? Zobaczymy. Dziś Sejm zagłosował za wnioskiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o postawienie szefa KRRiT Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Za było 237 posłów, 179 było przeciwnych, 16 wstrzymało się od głosu.

Jest to dopiero siódma osoba w powojennej historii postawiona przed TS, który został reaktywowany w 1982 r. Prawomocnie skazano dwie osoby – za tzw. aferę alkoholową (otwarcie granic dla bezcłowego wwozu alkoholu w 1989 r.).

Świrskiego Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej oskarża o wstrzymanie wypłaty mediom publicznym ok. 300 mln zł z abonamentu i blokowanie przyznania koncesji niektórym nadawcom (TVN, TVN24, Radiu Zet i Radiu TOK FM).

Świrski trwa

Według ustawy o Trybunale Stanu, jeśli szef KRRiT decyzją większości bezwzględnej głosujących posłów zostanie postawiony przed nim, to automatycznie zostaje zawieszony w prawach członka KRRiT. Oba te przepisy – o zawieszeniu i o większości bezwzględnej głosów – 16 lipca za sprzeczne z Konstytucją uznał Trybunał nie-Konstytucyjny. Ale w składzie orzekającym był tzw. dubler Jarosław Wyrembak, a więc wyrok jest co najmniej wątpliwy prawnie.

Jednak Maciej Świrski oświadczył: „Nie będę się podawał do dymisji, ani nie będę się zawieszał, ani też nie będę zmieniał swojej pozycji w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie działać tak, jak działała do tej pory”. I będzie tak, jak powiedział, bo KRRiT składa się w większości z osób lojalnych wobec PiS i swojego przewodniczącego.

Pytanie, jak zareagują podmioty, wobec których Rada z zawieszonym ex lege, czyli z mocy samego prawa, przewodniczącym będzie wydawała decyzje. Jeśli np. zechcą się od nich odwoływać, to po pierwsze, pośrednio uznają ich moc, a po drugie – odwołanie trafi do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, tej samej, której zgodność z prawem zakwestionował Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Manowska rządzi

Jest też wątpliwość, czy sprawa Świrskiego w ogóle będzie procedowana przed Trybunałem Stanu. Jego przewodniczącą jest I Prezes SN, a więc Małgorzata Manowska. Według Regulaminu TS to przewodniczący Trybunału zajmuje się korespondencją kierowaną do niego, a więc uchwała Sejmu i wniosek Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej mogą w ogóle nie zostać zarejestrowane. Bo Małgorzata Manowska może uznać jednoosobowo, że w świetle wyroku Trybunału nie-Konstytucyjnego nie wywołuje on skutków prawnych.

To, że zrobi, co w jej mocy, żeby tej sprawy nie procedować, jest o tyle prawdopodobne, że od powołania nowego składu TS półtora roku temu blokuje zwołanie pełnego składu dla zmian w regulaminie, który dziś daje jej pełną, jednoosobową władzę nad całą działalnością Trybunału Stanu.

Tak że – póki co – dzisiejsza decyzja Sejmu o postawieniu Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu ma przede wszystkim skutek moralny. Choć wątpliwe, żeby dotknął on moralności samego Świrskiego.

Tak to się sprawy toczą w Polsce po PiS.