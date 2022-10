Maciej Świrski: teletalib na czele KRRiT. Za co ceni go Kaczyński?

Nowy szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski to przejęty prawicową ideologią, zaufany człowiek obozu władzy. Teraz to on będzie podejmował decyzje w sprawach prywatnych mediów.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji” – czytamy w Konstytucji RP. Dwa tygodnie temu szefem Rady na sześcioletnią kadencję został Maciej Świrski, człowiek od ponad dekady związany z PiS. Rządzi krótko, a już zdążył wsławić się utajnieniem z niejasnych powodów obrad. W nowej pięcioosobowej KRRiT poparły go, oprócz niego samego, jeszcze trzy osoby. Z nominacji Andrzeja Dudy do rady weszła Hanna Karp, doktor nauk teologicznych w zakresie religiologii i mediów związana z uczelnią o.