Siatkarze zwyciężyli w wielkim stylu. Nawrocki wybrał kapelana kibola. 5 ważnych tematów na dziś

Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów; Karol Nawrocki wybrał kapelana; będzie protest u premiera w sprawie asystencji osobistej; czy nuncjusz przytrzyma Kraków abp. Jędraszewskiemu; rząd chce oszczędzić na nienauczycielach.

1. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów

Wiadomo, że drużyna Polski zawsze walczy o najwyższe cele. Chyba jednak mało kto spodziewał się zwycięstwa tak miażdżącego. Bez straty seta. Najpierw z Japonią, później z Brazylią i na koniec w finale z Włochami. Sukces jest wielki, tak samo jak styl jego osiągnięcia. Nie mamy drugiej takiej drużyny jak polska reprezentacja siatkarzy. W chińskim Ningbo pokonali Włochów 3:0 (25:22, 25:19, 25:14).

Niedzielne spotkanie chwilami przypominało lata 70., gdy to Polacy uczyli Włochów siatkówki na najwyższym poziomie. W miarę wyrównany był tylko pierwszy set, ale i tak inicjatywa należała do ludzi Grbicia. Od początku po naszej stronie siatki nie było słabych punktów. Od sensacji ostatnich miesięcy, 20-latka Jakuba Nowaka, po mocarnego Wilfredo Leona. Komentatorzy chwalili kolejno wszystkich zawodników i każdy element gry – pisze Krzysztof Matlak.

2. Karol Nawrocki wybrał kapelana

Karol Nawrocki ogłosił w sobotę, że na prezydenckiego kapelana powoła ks. Jarosława Wąsowicza, swojego wieloletniego znajomego i kapelana kiboli (sam o sobie tak mówi). Obaj kibicują Lechii Gdańsk, nawet napisali o klubie wspólną książkę. Ks. Wąsowicz odprawił w niedzielę mszę z okazji 80-lecia Lechii i napisał w mediach społecznościowych, że od środy będzie to klub prezydencki.

Działalność Wąsowicza w ostatnich latach była zaprzeczeniem rozdziału Kościoła od państwa. Jednoznacznie angażował się w kampanię prezydencką po stronie Nawrockiego. W jej ostatnim miesiącu zachęcał np. do modlitwy różańcowej w intencji wyborów w Klubach „Gazety Polskiej”. Dodawał do tego zdjęcie dzieci z Nawrockim na banerze. Jako organizator kibicowskich pielgrzymek na Jasną Górę (tu relacja z ostatniej, na której fetowany był Nawrocki) sytuuje się w Kościele w kibolsko-nacjonalistycznej niszy, dalekiej od przesłania Ewangelii. W Pałacu Prezydenckim nie przysłuży się ani państwu, ani Kościołowi.

3. Będzie protest u premiera, chcą ustawy o asystencji osobistej

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie niecierpliwią się w sprawie przyjęcia ustawy o asystencji osobistej. Planują właśnie trzeci protest przed kancelarią premiera – pisze Agata Szczerbiak.

Prace nad ustawą o asystencji ruszyły w 2024 r. Projekt miał być jednym z pierwszych, którym politycy koalicji 15 października zajmą się tuż po wygranych wyborach. Obszerny zbiór przepisów przygotował Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób z niepełnosprawnościami przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W grudniu zeszłego roku projekt znalazł się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W styczniu tego roku zakończyły się szerokie konsultacje społeczne, co też jest osiągnięciem.

Trudno jednak ukryć, że ustawa utknęła, bo jest droga – ma kosztować na przestrzeni dekady 80 mld zł, czyli dokładnie równoważność 2 proc. PKB, które premier chce dosypać na obronność.

4. Czy nuncjusz przytrzyma Kraków abp. Jędraszewskiemu

Kościelny Kraków nadal czeka na decyzję Watykanu w sprawie następcy abp. Marka Jędraszewskiego na urzędzie metropolity. Czeka już ponad rok i spekuluje na potęgę. Kler i wierni chcieliby wiedzieć, kto pokieruje ważną dla Kościoła archidiecezją. Zwłaszcza że nie dzieje się w niej dobrze. Księża są na tym tle podzieleni. Nie wszyscy dobrze oceniają rządy Jędraszewskiego. Z latami przesunął się on w stronę pisowskiej prawicy. Konsternację wzbudziły jego wypowiedzi o „tęczowej zarazie” i wezwanie, by dziękować Bogu za braci Kaczyńskich.

W krakowskiej „Gazecie Wyborczej” ukazał się właśnie artykuł Małgorzaty Skowrońskiej dotyczący roli nuncjusza papieskiego w Polsce abp. Antonia Guido Filipazziego w rozwiązaniu problemu z następcą Jędraszewskiego. Autorka, powołując się na źródło watykańskie, pisze, że Jędraszewski „szykuje się na kolejne pół roku rządów w Krakowie”, a pomaga mu w tym nuncjusz Filipazzi, „przeciągając procedury wyboru następcy”. I tak to działa: masz poparcie w elicie watykańskiej, możesz więcej w Kościele krakowskim – komentuje Adam Szostkiewicz.

5. Rząd chce oszczędzić na nienauczycielach

Niewiele brakowało, a już od 1 września w przedszkolach mogliby masowo pojawiać się nauczyciele i nauczycielki bez profesjonalnego przygotowania do opieki nad dziećmi, za to cieszący się zaufaniem dyrekcji. Potocznie nazywa się ich „nienauczycielami”. Jak wyjaśniła wiceministra Katarzyna Lubnauer, nie było zgody politycznej do wprowadzenia tej zmiany, nie było też poparcia społecznego, dlatego rządowy projekt został usunięty z porządku obrad Sejmu. Być może Sejm zajmie się nim w sierpniu lub na początku nowego roku szkolnego.

Rząd nie mówi nam prawdy o przyczynach wprowadzenia tej ustawy, jeszcze mocniej mataczy w sprawie jej skutków. Inicjatorom zmian nie chodzi o dobro dzieci, lecz o wyparcie droższych nauczycieli i możliwość zastąpienia ich tańszymi pracownikami niewykwalifikowanymi. Czyli o zysk. Sprawie przygląda się Dariusz Chętkowski.