Nawrocki przejmuje Pałac Prezydencki. Ostatnie decyzje Dudy. 5 ważnych tematów na dziś

Dziś zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta; ostatnie decyzje Andrzeja Dudy; Antoni Macierewicz bez immunitetu; w Sejmie o zakazie smartfonów w szkołach; jest już nowy numer „Polityki”.

1. Nawrocki obejmuje urząd prezydenta

W środę o godz. 10 przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli połączonymi izbami Sejmu i Senatu, Karol Nawrocki złoży przysięgę i oficjalnie obejmie urząd prezydenta. Tu wygłosi swoje pierwsze orędzie. O godz. 12 weźmie udział w mszy świętej w intencji ojczyzny w warszawskiej Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Nabożeństwo celebrować będzie prymas Polski abp Wojciech Polak, homilię wygłosi metropolita warszawski abp Adrian Galbas.

O godz. 14 rozpoczną się uroczystości na Zamku Królewskim: Nawrocki przejmie symboliczne zwierzchnictwo nad Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski – dwoma najstarszymi cywilnymi odznaczeniami państwowymi. Jako Wielki Mistrz Orderów wygłosi tu kolejne przemówienie. Koło godz. 14:55 uda się z pierwszą damą do Pałacu Prezydenckiego, gdzie powita ich odchodząca para prezydencka. Nawrocki odbierze meldunek od Dowódcy Garnizonu Warszawa gen. dyw. Tomasza Dominikowskiego oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa gen. bryg. Radosława Jaworskiego. O 16:30 na placu Piłsudskiego Nawrocki przejmie zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi i odbierze defiladę. Złoży też wieniec pod pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej, Lecha Kaczyńskiego i Józefa Piłsudskiego. O godz. 17:30 uda się z rodziną do Pałacu Prezydenckiego.

„Pojawił się znikąd i trafił na szczyt. To będzie zapewne najbardziej konfrontacyjna prezydentura ze wszystkich dotychczasowych, której skutkiem może być paraliż państwa. Tylko czy Karol Nawrocki faktycznie jest mocarzem, na jakiego pozuje?” – pisze Rafał Kalukin w okładkowym tekście „Polityki”.

2. Ostatnie decyzje Andrzeja Dudy

Andrzej Duda w ostatnim dniu urzędowania 5 sierpnia odwołał swoich ministrów i doradców i uhonorował ich wysokimi odznaczeniami. Podjął też kilka decyzji legislacyjnych – do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej skierował ustawę o pomocy psychologa dla osób do 13. roku życia bez zgody opiekuna. Zawetował ustawę o likwidacji Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, a także zmiany w przepisach dotyczących Służby Więziennej i służb mundurowych.

We wtorek wieczorem Duda wygłosił ostatnie orędzie, w którym m.in. dziękował za zaufanie w wyborach prezydenckich w 2015 i 2020 r. i życzliwość, którą „przez wszystkie te lata wspólnie z pierwszą damą tak często odczuwali”. Jak zaznaczył, nie żegna się z obywatelami, a „pozostaje w służbie, choć w innej roli”. Zapowiedział, że pozostanie aktywny w Polsce i za granicą.

„Te dziesięć lat to czas degradacji urzędu prezydenta, niekończący się festiwal obciachu i żenady, przetykany wybuchami agresji przy ideologicznym wzmożeniu. Jedyna nadzieja dla Dudy jest taka, że Karol Nawrocki tak nam dopiecze, że jeszcze zatęsknimy za »Adrianem«” – podsumowuje prof. Jan Hartman.

3. Antoni Macierewicz bez immunitetu

„Paskudna misja Antoniego M., której celem było ugruntowanie kłamstwa smoleńskiego i skłócenie Polaków na całe dekady, kończy się odebraniem mu immunitetu. Zawiadomień do prokuratury w jego sprawie jest dużo więcej” – tak wtorkową decyzję Sejmu skomentował na platformie X premier Donald Tusk.

Za uchyleniem immunitetu Antoniemu Macierewiczowi opowiedziało się 240 posłów, przeciw 190, wstrzymało się 9. Wcześniej pozytywną rekomendację w tej sprawie wydała komisja regulaminowa. Przypomnijmy: wniosek w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie Macierewicza do odpowiedzialności przesłał w lipcu ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jak wówczas informował, prokurator zamierza postawić posłowi PiS zarzut, że jako szef podkomisji badającej katastrofę smoleńską ujawnił tajne informacje, a także te z klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”. Czyny te zagrożone są karą do pięciu lat więzienia. Macierewicz utrzymuje, że „nie było tajnych informacji”.

4. W Sejmie o zakazie smartfonów

Będzie zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych? To zakłada projekt noweli ustawy Prawo oświatowe zaproponowany przez posłów Polski 2050. We wtorek Sejm skierował go do rozpatrzenia w komisji edukacji i nauki. Nowe przepisy przewidują wyjątki, które w uzasadnionych przypadkach mogą być określone w statucie szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

„Nowe badania wskazują, że zbyt wczesny kontakt ze smartfonami może prowadzić do poważnych problemów psychicznych – pisze na polityka.pl Piotr Rzymski. – Dzieci korzystające bez ograniczeń z internetu i mediów społecznościowych narażone są na hejt, wykluczenie, stalking, sexting, treści pornograficzne, materiały typu gore, a także kontakt z nieznajomymi dorosłymi. Nic więc dziwnego, że niektóre badania wykazują niekorzystny wpływ korzystania ze smartfonów na jakość relacji społecznych budowanych przez dzieci – czy to z grupą rówieśniczą, czy rodziną”.

5. Jest już nowy numer „Polityki”

Jeśli dziś środa, to jest „Polityka” (zawsze od wtorku dostępna w wersji cyfrowej). W najnowszym numerze: żegnamy (bez żalu) prezydenta Dudę i witamy (bez nadziei) prezydenta Nawrockiego w artykule Rafała Kalukina i Przypisach Jerzego Baczyńskiego. Powyborczą panoramę polityczną kreśli Wojciech Szacki. O tym, co spotyka mieszkających w Polsce cudzoziemców, piszą zaś Paweł Reszka i Martyna Bunda.

Ponadto nowej „Polityce”: sylwetka Wojciecha Balczuna, nowego ministra aktywów państwowych i muzyka; absurdy rekrutacji na studia; proboszcz zabójca z podwarszawskiej parafii; tragedia i bezpieczeństwo na obozach harcerskich; piramida z kryptowalutami; coraz młodsi ludzie chorują na raka; jak się w Polsce kręci horrory; Dino na Wilanowie. I dużo więcej.

Przypominamy, że „Polityka” jest dostępna m.in. w sklepach sieci handlowych Lidl i Biedronka. Jest też możliwość prenumerowania tygodnika z bezpłatną dostawą do urządzeń InPost Paczkomat. Polecamy się Państwa uwadze i zapraszamy do lektury!