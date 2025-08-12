Reklama
Redakcja „Polityki”
Trump „wyzwala” Waszyngton. Dotacje z KPO cdn. Jerzy Dziewulski nie żyje. 5 ważnych tematów na dziś

12 sierpnia 2025
Prezydent USA Donald Trump Prezydent USA Donald Trump The White House / •
Donald Trump wysyła Gwardię Narodową na ulice Waszyngtonu; dziś na rządzie stanie sprawa dotacji z KPO; nie żyje Jerzy Dziewulski; flaga UPA na koncercie Korża w Warszawie; cztery powody, dla których Trump i Putin spotkają się na Alasce.
Jak powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, w resorcie pracuje sztab kryzysowy, który ma wyjaśnić wszystkie wątpliwości i nieprawidłowości związane z wydatkowaniem unijnych pieniędzy z KPO.Basia Pawlik/Unia Europejska Jak powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, w resorcie pracuje sztab kryzysowy, który ma wyjaśnić wszystkie wątpliwości i nieprawidłowości związane z wydatkowaniem unijnych pieniędzy z KPO.

1. Trump „wyzwala” Waszyngton

W poniedziałek Donald Trump ogłosił, że wysyła na ulice Waszyngtonu Gwardię Narodową, która ma zwalczać przestępczość. „Waszyngton zostanie wyzwolony! Przestępczość, dzikość, brud i szumowiny znikną. Uczynię naszą stolicę ponownie wielką” – mówił w swoim stylu amerykański prezydent. Zapowiedział ponadto, że miejscowa policja przejdzie pod kontrolę służb federalnych, a rozmieszczenie w stolicy żołnierzy przywróci w niej prawo, porządek i bezpieczeństwo.

Trump mija się przy okazji z faktami. W weekend ogłosił, że Waszyngton stał się jednym z najniebezpieczniejszych miast świata, choć – jak mówią dane – przestępczość jest tu najmniejsza od trzech dekad. Nie bez znaczenia jest oczywiście to, że w Waszyngtonie, w którym mieści się Biały Dom, prezydent dostał w wyborach bardzo mało głosów, a miastem rządzą Demokraci.

2. Dotacje z KPO: co dalej?

Jak powiedział w poniedziałek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko, w resorcie od kilku dni pracuje sztab kryzysowy, który ma wyjaśnić wszystkie wątpliwości i ewentualne nieprawidłowości związane z wydatkowaniem unijnych pieniędzy z KPO. „Rozpoczęły się kontrole Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wśród pięciu operatorów, którzy byli odpowiedzialni za selekcję beneficjentów. Szczególne wątpliwości dotyczą Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale nie tylko” – stwierdził.

Od czwartku, gdy w sieci opublikowano listę beneficjentów z tzw. branży HoReCa (hotele, restauracje, catering), zrobiło się głośno o tych, którzy korzystając z KPO, kupili jachty, ekspresy do kawy, sauny czy solaria. Tyle że duża część przedsiębiorców, zgodnie z założeniami pomocy zapisanymi w postpandemicznym Krajowym Planie Odbudowy, próbowała w ten sposób rozszerzyć działalność lub się przebranżowić. „Większość beneficjentów programu HoReCa spełniła wymogi formalne określone w KPO, a ewentualne nieprawidłowości stanowią niewielki odsetek w wypłaconej puli środków” – tłumaczył wiceminister. Wyniki kontroli mają być znane we wrześniu.

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że postępowanie w sprawie dotacji z KPO przekazano do Prokuratury Europejskiej i będą je prowadzić niezależni prokuratorzy. We wtorek, po urlopie, na posiedzeniu rządu będzie szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. „Zapewne przez długi, długi czas będzie tłumaczyła każdy z elementów tych procedur” – mówił w poniedziałek premier Donald Tusk. Komisja Europejska na razie czeka na wyjaśnienia Warszawy.

„Można sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby to partia Kaczyńskiego była oskarżana o „rozdawanie pieniędzy” na małe biznesy. Sprawność PiS w odwracaniu znaków i przekuwaniu koszmarnych wpadek w sukcesy była i jest imponująca. Platforma nigdy tak nie potrafiła” – komentuje na Polityka.pl Mariusz Janicki.

3. Flaga UPA na koncercie Korża

Koncert Maxa Korża miał uświetnić obchodzoną w Polsce piątą rocznicę wyborów prezydenckich na Białorusi. Fałszerstwa Alaksandra Łukaszenki wyprowadziły wówczas ludzi na ulice Mińska, skończyło się krwawymi zajściami i ciężkimi represjami.

Koncert rapera odbył się na Stadionie Narodowym. „Max jest uwielbiany na Białorusi, ale też w Ukrainie i Rosji. Jego fani szybko wykupili bilety. Ale dziś nikt nie rozmawia o koncercie ani tragicznych wydarzeniach, które zamierzano uczcić w sobotę w Warszawie. Bo najpierw doszło do chuligańskich wybryków, jakich na Narodowym nigdy chyba nie odnotowano. Służby porządkowe z trudem próbowały opanować rozszalałe tłumy nierespektujące żadnych zasad ani rygorów. Żadnych. Pojawiła się wielka flaga OUN-UPA z faszystowskimi, nacjonalistycznymi symbolami. Wnieśli ją i rozłożyli, żeby powiewała złowrogo, młodzi Ukraińcy, silni, zdrowi, pełni energii” – opisuje dziennikarka „Polityki” Jagienka Wilczak. Jak twierdzi, nie wygląda to raczej na rosyjską prowokację. Nikt z obecnych nie reagował, nie zmusił do schowania flagi.

„Wiele zrobiliśmy i robimy, żeby wzajemne stosunki czynić normalnymi, dobrosąsiedzkimi, przyjacielskimi. Takie afronty jak ten sobotni tego nie ułatwiają. (…) Rozwijanie w Polsce flagi UPA jest czymś gorszym niż chuligańskie zachowanie. To czyn zabroniony. Ale i godzący w relacje polsko-ukraińskie” – komentuje nasza publicystka. Więcej w tekście „Flaga UPA na koncercie Korża w Warszawie. To przekracza wszelkie granice i normy”.

4. Jerzy Dziewulski nie żyje

Jeden z najbardziej znanych byłych milicjantów i policjantów, antyterrorystów i polityków zmarł w wieku 81 lat, o czym poinformował jego syn, dodając, że ojciec zmagał się z ciężką chorobą.

Urodził się w 1943 r. w Warszawie. Ukończył wydział prawa i administracji UW, a w drugiej połowie lat 60. rozpoczął służbę w MO, w tym w stołecznej komendzie milicji. W grudniu 1981 wziął udział w tłumieniu strajku okupacyjnego studentów i pracowników Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (byli przeciwni ustawie, która włączała uczelnię do systemu szkół wojskowych).

Dowodził jednostką antyterrorystyczną na Okęciu, brał udział w kilkunastu akcjach odbijania samolotów i operacjach po lotniczych katastrofach. Był konsultantem bardzo popularnego serialu „07 zgłoś się” (wystąpił w czterech odcinkach, grał w nich antyterrorystę). Na początku lat 90. był dowódcą ze strony polskiej operacji „Most”, która polegała na przerzucie Żydów z krajów byłego ZSRR do Izraela (organizowały ją rządy Izraela i Polski).

Posłem został po raz pierwszy w 1991 r. z ramienia Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, następnie kilka razy zdobywał mandat z list SLD. Był też doradcą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa. Jako jedyny policjant w Polsce został trzykrotnie odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę.

5. Dlaczego Alaska? Cztery powody

Już w piątek szczyt Trump–Putin na Alasce. Nadzieje na porozumienie, które uwzlęgniałoby godność i wojenną ofiarę Ukraińców, wydają się płonne, amerykański przywódca po krótkim przestoju znowu zaczyna „z szacunkiem” mówić o rosyjskim dyktatorze (i jednocześnie obraża Joe Bidena).

A co zadecydowało o miejscu spotkania? Najpierw mówiło się o Szwajcarii czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Potem podobno sondowano włoską premier Giorgię Meloni, czy mógłby to być Rzym. Ostatecznie Trump przyjmie Putina u siebie – na Alasce.

Jak pisze na Polityka.pl Mateusz Mazzini, są przynajmniej cztery powody. „Należy jak najszybciej przestać mówić, że planowany 15 sierpnia szczyt przywódców USA i Rosji będzie dotyczył rozejmu w Ukrainie. To spotkanie biznesowe. Do tego jest im potrzebne zawieszenie broni” – komentuje nasz publicysta.

