Afera KPO: mleko już się wylało. Rząd wstrzymuje wypłatę środków, PiS rusza w Polskę

Za późno, bez pomysłu i siły przebicia. Szefowa resortu funduszy złożyła wyjaśnienia na temat tzw. afery KPO. PiS rusza w kraj opowiadać, że pod jego rządami mleko płynęłoby z miodem.

Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wróciła z urlopu i złożyła obszerne wyjaśnienia podczas wtorkowego posiedzeniu rządu. Jego rzecznik przekazał, że informacje była wyczerpujące, a wyniki pierwszych podjętych kontroli poznamy już w połowie września, czyli za miesiąc. Obyło się bez personalnych konsekwencji, choć wizja dymisji rozgrzewa i rozgrzewać będzie opinię publiczną. Nic nie jest wykluczone, bo temat KPO szybko nie zniknie – premier domaga się wyjaśnień, a swoją wersją wydarzeń postanowił obszernie dzielić się PiS.

Pełczyńska-Nałęcz się tłumaczy

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej najpierw złożyła wyjaśnienia przed rządem i Tuskiem, a następnie po raz pierwszy zabrała głos na konferencji prasowej. Przypominamy, że chodzi o dotacje z KPO na „dywersyfikację działalności” dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa (hotelarstwo, restauracje, cateringi), które ucierpiały wskutek pandemii covid-19. Program konstruowany w 2019 r. został zablokowany ze względu na łamanie praworządności przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Środki udało się odblokować w 2023, w pierwszych dniach po utworzeniu rządu Donalda Tuska. Nowy gabinet nie miał wiele czasu na zmianę przygotowanych i zgłoszonych wytycznych, co m.in. poskutkowało przyznaniem pieniędzy na zakupy jachtów, ekspresów do kawy i klubowi dla swingersów – a w efekcie wywołało erupcję emocji.

Pełczyńska-Nałęcz poinformowała o dymisji szefowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – instytucji odpowiedzialnej za obsługę wniosków – z powodu nieskuteczności. „Były liczne skargi ze strony beneficjentów z HoReCa, jeśli chodzi o współpracę z PARP, natomiast powodem dymisji nie były te konkretne nieprawidłowości w obszarze HoReCa. Nie otrzymałam od pani prezes żadnego pisma w sprawie nieprawidłowości w programie HoReCa” – przekazała ministra. Trwają kontrole w PARP i jednostkach, którym zleciło weryfikację wniosków. Wypłaty środków mogą spodziewać się dopiero umowy skontrolowane i zatwierdzone.

Ministra odniosła się też do informacji o pozyskaniu pieniędzy przez rodziny posłów i działaczy partyjnych: „Mnie taka sytuacja po ludzku oburza, ale jako minister muszę działać zgodnie z regułami. (…) Nie ma takiej możliwości, aby w regulamin programu wpisać, że nie wolno przyznawać wsparcia osobom z legitymacją tej czy innej partii czy też osobom, których małżonek czy matka, czy ojciec mają legitymację partyjną”.

PiS nie odpuszcza

Partia Jarosława Kaczyńskiego poczuła krew. Jeszcze w trakcie posiedzenia rządu rzecznik PiS Rafał Bochenek zapowiedział objazdową wystawę pt. „Kasa Platformy Obywatelskiej” (w skrócie KPO). To zgrabne rozwinięcie skrótu od kilku dni świeci na paskach prawicowych telewizji. Wystawie mają towarzyszyć politycy PiS, którzy w całej Polsce będą głosić dobrą, a przede wszystkim „prawdziwą” nowinę.

Mieszkańcy usłyszą o „zmarnowaniu pieniędzy i oszukanych ludziach”, o środkach, które zamiast budować polską gospodarkę, tworzyć miejsca pracy i rozwoju, zostaną przeznaczone „na jakieś pojedyncze inwestycje, które nie korespondują z tym, na co powinny być wydatkowane”. Ważnym wątkiem będzie podejrzenie – czy wręcz oskarżenie – korupcyjne. Środki z KPO zdaniem rzecznika PiS „w dużej mierze” trafiły albo do rodzin polityków obecnej koalicji rządzącej, albo do wspierających ją przedsiębiorców. Za przykłady służą dotacje dla rodziny posła KO Artura Łąckiego czy samorządowców.

Poza atakiem PiS przedstawi linię obrony, będzie stanowczo zaprzeczał, że sam odpowiada za miernie przygotowany projekt. „To Tusk bezpośrednio wyznaczał kryteria tego programu, ustalał zasady przyznawania środków, zawierał umowy z poszczególnymi beneficjentami, akceptował faktury, podpisywał się pod odbiorami poszczególnych inwestycji” – przekonywał Bochenek. Do potwierdzenia tezy ma posłużyć analiza firm i osób wspierających kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego.