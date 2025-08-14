Spotkanie Tusk–Nawrocki. Nominacje generałów. Europa w ogniu. 5 ważnych tematów na dziś

Europa po rozmowach z Trumpem ws. Ukrainy; pierwsze spotkanie premiera i nowego prezydenta; Nawrocki nominuje generałów; kolejna dotkliwa fala upałów w Europie; Iga Świątek i Magda Linette z awansem w Cincinnati.

1. Europa po rozmowach z Trumpem

Prezydent USA i europejscy przywódcy uczestniczyli w środę w zdalnych spotkaniach, które były ich ostatnią konsultacją przed zbliżającym się szczytem Trump–Putin na Alasce.

Łącznie w sprawie Ukrainy odbyły się trzy rozmowy: pierwsza w wąskim gronie liderów Europy i Wołodymyra Zełenskiego (Polskę reprezentował premier Donald Tusk). Druga była telekonferencją przywódców Europy z prezydentami USA i Ukrainy (tu Polskę reprezentował prezydent Nawrocki na wniosek strony amerykańskiej). W trzecim spotkaniu wzięli udział liderzy 30 państw europejskich i Donald Trump.

Polski premier ocenił, że szczyt Trump–Putin najprawdopodobniej niczego nie rozstrzygnie, ale może być pierwszym krokiem do decyzji o przerwaniu ognia. Jeśli na Alasce nie uda się osiągnąć porozumienia, Trump zapowiedział „poważne konsekwencje” dla Rosji.

„Europejczycy zrobili prawie wszystko co mogli, by ustawić Trumpa na ważnych dla siebie torach. Zdalny szczyt był – prawie we wszystkich stolicach – dowodem europejskiej odpowiedzialności. Był też świadectwem desperacji. Nieobecność na Alasce to konsekwencja faktycznych rozmiarów europejskiego wpływu na bieg podobnych wojen, w których liczy się głównie naga siła” – podsumowuje Jędrzej Winiecki.

2. Spotkanie Tusk–Nawrocki

W czwartek o godz. 12 w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki pierwszy raz porozmawia sam na sam z Donaldem Tuskiem. Spotkanie odbędzie się na prośbę szefa rządu.

Tusk zapewnił, że niezależnie od tego, co Nawrocki o nim myśli, to „w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju” muszą współpracować, ponieważ – jak mówił – konstytucyjnym zadaniem rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent powinien prezentować stanowisko wypracowane przez rząd. „Niewykluczone, że będę o tym rozmawiał także z prezydentem Nawrockim, żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo, ani przez naszych wrogów, ani przez naszych przyjaciół” – zaznaczył premier.

Kilka dni wcześniej Karol Nawrocki w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News gorzko stwierdził: „Pan Donald Tusk nie dopomina się o spotkanie ze mną. Jestem nowym prezydentem Polski, chyba najwyższy czas, żeby premier złożył gratulacje. Jeszcze to chyba nie przeszło mu przez gardło”.

3. Prezydent nominuje generałów

W czwartek o godz. 14. Karol Nawrocki nominuje ośmiu generałów. Do wieczora w środę nazwiska były trzymane w tajemnicy.

Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został gen. dywizji Maciej Klisz, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Kolejnych trzech oficerów zostało mianowanych na stopień generała dywizji: gen. bryg. Mirosław Polakow, zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO), gen. bryg. Adam Rzeczkowski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, oraz gen. bryg. Krzysztof Zielski, zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowano: płk. Norberta Chojnackiego, dowódcę 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, płk. Mariusza Kubarka, zastępcę Dyrektora Centrum Operacyjnego MON, płk. Mieczysława Malca, szefa Pionu Operacyjnego ds. NATO, oraz płk. Wacława Samocika, dowódcę 2. Brygady Zmechanizowanej.

Najgorętszym nazwiskiem na liście jest Adam Rzeczkowski. „Karierę zaczynał w Marynarce Wojennej: od dowódcy ścigacza okrętów podwodnych ORP »Zawzięty«. Okręt już dawno został zezłomowany, ale ksywka gen. Rzeczkowskiemu została już pewnie do końca kariery”, pisze na polityka.pl Juliusz Ćwieluch. Gen. Rzeczkowski jest uważany za człowieka byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza, który w 2016 r. wyznaczył go na stanowisko dyrektora Ośrodka Monitorowania i Analiz MON.

4. Fala upałów w Europie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozszerzył ostrzeżenia przed upałami z 11 do 13 województw w Polsce. Termometry w dzień będą pokazywały od 30 st. do 34 st. C, w nocy do 17 st. C. Na terenie województw małopolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, części lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego od godz. 12 w czwartek do godz. 20 w piątek będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami.

Z falą upałów zmaga się południowa Europa i Francja. Grecja próbuje opanować ponad 150 pożarów w całym kraju, zaostrzonych przez gwałtowne wiatry. Ponad 1000 osób ewakuowano w Portugalii w związku z szalejącymi pożarami lasów. W Hiszpanii alerty obowiązują w 15 wspólnotach autonomicznych, w tym na Wyspach Kanaryjskich, gdzie temperatury sięgają 44 st. C.

„To może być już nowa norma, do której trzeba się przyzwyczaić, bo średnie temperatury na świecie nie spadają – stale rosną. Rejon basenu Morza Śródziemnego ogrzewa się o jedną piątą szybciej niż reszta świata. I jest szczególnie narażony na fale letnich upałów, susze i pożary” – pisze Michał Rolecki.

5. Świątek i Linette z awansem w Cincinnati

Iga Świątek wygrała w środę w dwóch setach z Rumunką Soraną Cîrsteą (6:4, 6:3) i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Magda Linette miała – na papierze – jeszcze trudniejsze zadanie, bo w trzeciej rundzie jej rywalką była Jessica Pegula, czwarta rakieta świata, grająca w dodatku przed własną widownią. Ten mecz trzeba było z powodu kapryśnej pogody rozegrać w dwóch turach: zaczął się we wtorek, zakończył w środę. Linette wyeliminowała Amerykankę w trzech setach (7:6, 3:6, 6:3). Polscy kibice mają powody do radości.

Iga Świątek melduje się w ćwierćfinale imprezy rangi WTA 1000 już po raz 24. Przed rokiem w Cincinnati uległa w półfinale Arynie Sabalence, która w tym roku broni tytułu. Potem zawodnicy i zawodniczki przeniosą się do Nowego Jorku, żeby rozegrać ostatni w tym sezonie turniej wielkoszlemowy. US Open rusza 24 sierpnia. W środę dziką kartę otrzymała m.in. 45-letnia Venus Williams. Od 1981 r. nie było w turnieju starszej zawodniczki. Williams wraca do Nowego Jorku po dwu latach przerwy, na tym etapie wszystko może i nic nie musi.