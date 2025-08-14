Reklama
Redakcja „Polityki”
Kraj

Spotkanie Tusk–Nawrocki. Nominacje generałów. Europa w ogniu. 5 ważnych tematów na dziś

14 sierpnia 2025
Prezydent Karol Nawrocki Prezydent Karol Nawrocki Facebook
Europa po rozmowach z Trumpem ws. Ukrainy; pierwsze spotkanie premiera i nowego prezydenta; Nawrocki nominuje generałów; kolejna dotkliwa fala upałów w Europie; Iga Świątek i Magda Linette z awansem w Cincinnati.

1. Europa po rozmowach z Trumpem

Prezydent USA i europejscy przywódcy uczestniczyli w środę w zdalnych spotkaniach, które były ich ostatnią konsultacją przed zbliżającym się szczytem Trump–Putin na Alasce.

Łącznie w sprawie Ukrainy odbyły się trzy rozmowy: pierwsza w wąskim gronie liderów Europy i Wołodymyra Zełenskiego (Polskę reprezentował premier Donald Tusk). Druga była telekonferencją przywódców Europy z prezydentami USA i Ukrainy (tu Polskę reprezentował prezydent Nawrocki na wniosek strony amerykańskiej). W trzecim spotkaniu wzięli udział liderzy 30 państw europejskich i Donald Trump.

Polski premier ocenił, że szczyt Trump–Putin najprawdopodobniej niczego nie rozstrzygnie, ale może być pierwszym krokiem do decyzji o przerwaniu ognia. Jeśli na Alasce nie uda się osiągnąć porozumienia, Trump zapowiedział „poważne konsekwencje” dla Rosji.

„Europejczycy zrobili prawie wszystko co mogli, by ustawić Trumpa na ważnych dla siebie torach. Zdalny szczyt był – prawie we wszystkich stolicach – dowodem europejskiej odpowiedzialności. Był też świadectwem desperacji. Nieobecność na Alasce to konsekwencja faktycznych rozmiarów europejskiego wpływu na bieg podobnych wojen, w których liczy się głównie naga siła” – podsumowuje Jędrzej Winiecki.

2. Spotkanie Tusk–Nawrocki

W czwartek o godz. 12 w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki pierwszy raz porozmawia sam na sam z Donaldem Tuskiem. Spotkanie odbędzie się na prośbę szefa rządu.

Tusk zapewnił, że niezależnie od tego, co Nawrocki o nim myśli, to „w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju” muszą współpracować, ponieważ – jak mówił – konstytucyjnym zadaniem rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent powinien prezentować stanowisko wypracowane przez rząd. „Niewykluczone, że będę o tym rozmawiał także z prezydentem Nawrockim, żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo, ani przez naszych wrogów, ani przez naszych przyjaciół” – zaznaczył premier.

Kilka dni wcześniej Karol Nawrocki w programie „Gość Wydarzeń” w Polsat News gorzko stwierdził: „Pan Donald Tusk nie dopomina się o spotkanie ze mną. Jestem nowym prezydentem Polski, chyba najwyższy czas, żeby premier złożył gratulacje. Jeszcze to chyba nie przeszło mu przez gardło”.

3. Prezydent nominuje generałów

W czwartek o godz. 14. Karol Nawrocki nominuje ośmiu generałów. Do wieczora w środę nazwiska były trzymane w tajemnicy.

Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został gen. dywizji Maciej Klisz, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Kolejnych trzech oficerów zostało mianowanych na stopień generała dywizji: gen. bryg. Mirosław Polakow, zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO), gen. bryg. Adam Rzeczkowski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, oraz gen. bryg. Krzysztof Zielski, zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego mianowano: płk. Norberta Chojnackiego, dowódcę 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, płk. Mariusza Kubarka, zastępcę Dyrektora Centrum Operacyjnego MON, płk. Mieczysława Malca, szefa Pionu Operacyjnego ds. NATO, oraz płk. Wacława Samocika, dowódcę 2. Brygady Zmechanizowanej.

Najgorętszym nazwiskiem na liście jest Adam Rzeczkowski. „Karierę zaczynał w Marynarce Wojennej: od dowódcy ścigacza okrętów podwodnych ORP »Zawzięty«. Okręt już dawno został zezłomowany, ale ksywka gen. Rzeczkowskiemu została już pewnie do końca kariery”, pisze na polityka.pl Juliusz Ćwieluch. Gen. Rzeczkowski jest uważany za człowieka byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza, który w 2016 r. wyznaczył go na stanowisko dyrektora Ośrodka Monitorowania i Analiz MON.

4. Fala upałów w Europie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozszerzył ostrzeżenia przed upałami z 11 do 13 województw w Polsce. Termometry w dzień będą pokazywały od 30 st. do 34 st. C, w nocy do 17 st. C. Na terenie województw małopolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, części lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego od godz. 12 w czwartek do godz. 20 w piątek będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami.

Z falą upałów zmaga się południowa Europa i Francja. Grecja próbuje opanować ponad 150 pożarów w całym kraju, zaostrzonych przez gwałtowne wiatry. Ponad 1000 osób ewakuowano w Portugalii w związku z szalejącymi pożarami lasów. W Hiszpanii alerty obowiązują w 15 wspólnotach autonomicznych, w tym na Wyspach Kanaryjskich, gdzie temperatury sięgają 44 st. C.

„To może być już nowa norma, do której trzeba się przyzwyczaić, bo średnie temperatury na świecie nie spadają – stale rosną. Rejon basenu Morza Śródziemnego ogrzewa się o jedną piątą szybciej niż reszta świata. I jest szczególnie narażony na fale letnich upałów, susze i pożary” – pisze Michał Rolecki.

5. Świątek i Linette z awansem w Cincinnati

Iga Świątek wygrała w środę w dwóch setach z Rumunką Soraną Cîrsteą (6:4, 6:3) i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Magda Linette miała – na papierze – jeszcze trudniejsze zadanie, bo w trzeciej rundzie jej rywalką była Jessica Pegula, czwarta rakieta świata, grająca w dodatku przed własną widownią. Ten mecz trzeba było z powodu kapryśnej pogody rozegrać w dwóch turach: zaczął się we wtorek, zakończył w środę. Linette wyeliminowała Amerykankę w trzech setach (7:6, 3:6, 6:3). Polscy kibice mają powody do radości.

Iga Świątek melduje się w ćwierćfinale imprezy rangi WTA 1000 już po raz 24. Przed rokiem w Cincinnati uległa w półfinale Arynie Sabalence, która w tym roku broni tytułu. Potem zawodnicy i zawodniczki przeniosą się do Nowego Jorku, żeby rozegrać ostatni w tym sezonie turniej wielkoszlemowy. US Open rusza 24 sierpnia. W środę dziką kartę otrzymała m.in. 45-letnia Venus Williams. Od 1981 r. nie było w turnieju starszej zawodniczki. Williams wraca do Nowego Jorku po dwu latach przerwy, na tym etapie wszystko może i nic nie musi.

Redakcja „Polityki”

Reklama

Czytaj także

null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Nauka

W Nowej Kachowce zmienił się mikroklimat. Rosjanie wysadzili zaporę, tego nie przewidzieli

Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce wywołało najpoważniejszą katastrofę środowiskową nowożytnej Europy. I uruchomiło wielki przyrodniczy eksperyment.

Jędrzej Winiecki
29.07.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Kraj

Prezydent nie wszystkich Polaków. Nawrocki pozuje na mocarza, grozi nam paraliż państwa

Pojawił się znikąd i trafił na szczyt. To będzie zapewne najbardziej konfrontacyjna prezydentura ze wszystkich dotychczasowych, której skutkiem może być paraliż państwa. Tylko czy Karol Nawrocki faktycznie jest mocarzem, na jakiego pozuje?

Rafał Kalukin
06.08.2025
null
Ludzie i style

Komu przeszkadza Dino, komu przeszkadza Wilanów

Najwyraźniej bardzo łatwo nienawidzi się Warszawę. Nie zawsze zasłużenie, ale czasem sama się prosi.

Michał R. Wiśniewski
01.08.2025
null
Społeczeństwo

Abp Jędraszewski w Krakowie trzyma się mocno. A elita Watykanu pomaga

Kościół jest instytucją hierarchiczną. Ryba psuje się od głowy i od wyznaczenia głowy Kościoła krakowskiego powinno się zacząć jego uzdrawianie.

Adam Szostkiewicz
03.08.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
null
Społeczeństwo

Polska bieda-kuchnia robi światową karierę. Dzięki Idze Świątek. Co jeszcze mieliśmy w menu?

Makaron z truskawkami, który Iga Świątek nazwała smakiem dzieciństwa, stał się globalnym kulinarnym hitem. W Polsce kojarzy się raczej ze smakiem PRL: kuchni siermiężnej, pogrążonej w niedoborach i „przejściowych” trudnościach z zaopatrzeniem.

Joanna Podgórska
26.07.2025
null
Społeczeństwo

Chude lata dla otyłych. Czy Ozempic to naprawdę Święty Graal? Jesteśmy świadkami rewolucji

Jesteśmy świadkami jednej z największych rewolucji społecznych ostatnich lat. Leki takie jak semaglutyd (Ozempic, Wegovy) lub tirzepatyd (Mounjaro, Zepbound) okazały się – wreszcie? – skuteczne w walce z otyłością. I już zmieniają świat: od półek sklepowych po relacje intymne.

Paweł Walewski
01.07.2025
null
Społeczeństwo

Kanał z tym tunelem. Centrum Łodzi stoi na ruchomych piaskach, końca nie widać

Drążenie tunelu kolejowego pod łódzkim śródmieściem mieli przeczekać dwa tygodnie w hotelach. A odkąd opuścili swoje mieszkania, właśnie mija dziesięć miesięcy. Końca nie widać, bo prace na budowie całkowicie stanęły.

Marcin Piątek
23.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną