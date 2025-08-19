Narada w Waszyngtonie bez Polski. I bez jasnych rozstrzygnięć. 5 ważnych tematów na dziś

Kluczowy szczyt dla Ukrainy; Polska nieobecna w Waszyngtonie; Iga Świątek wygrała turniej w Cincinnati; szkoły niegotowe na wrzesień i powrót uczniów; niebezpieczne miejskie tężnie.

1. Kluczowy szczyt dla Ukrainy

W nocy z 18 na 19 sierpnia polskiego czasu w Białym Domu zakończyły się rozmowy Donalda Trumpa z przywódcami Ukrainy, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Finlandii. Na miejscu byli także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Do spotkania doszło po piątkowym szczycie z udziałem Trumpa i Władimira Putina. Na stole leżały uzgodnienia z Alaski, czyli m.in. rosyjska propozycja odwrotu Ukrainy z Donbasu i uznania aneksji Krymu; jedyne zabezpieczenie dla Ukrainy miało polegać na wzmocnieniu jej armii przez kontyngent europejski z dala od linii frontu (substytut art. 5 NATO).

Dyskusje w Waszyngtonie trwały kilka godzin. W pewnym momencie Donald Trump konsultował się telefonicznie z Władimirem Putinem.

Co dokładnie ustalono w Białym Domu? „Zełenski wielokrotnie dziękował za amerykańską pomoc, Trump okazywał mu serdeczność. Unikali konfrontacji. Ale zapewnienia i wyjaśnienia prezydenta USA, mówiąc kolokwialnie, po prostu nie trzymały się kupy”, relacjonuje korespondent „Polityki” z Waszyngtonu Tomasz Zalewski.

2. Polska nieobecna w Waszyngtonie

Tuż przed poniedziałkowym szczytem w Waszyngtonie w Polsce rozgorzała godnościowa dyskusja o nieobecności żadnego naszego przedstawiciela w USA. W spotkaniu z Donaldem Trumpem wzięli udział prezydent Ukrainy i przywódcy kilku państw europejskich: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Finlandii. Na miejscu byli także przewodnicząca Komisji Europejskiej i sekretarz generalny NATO. Polski zabrakło.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Pałac Prezydencki przerzucały się odpowiedzialnością. Szef MSZ przekonywał, że do Białego Domu zaprasza prezydent USA. Rzecznik rządu odsyłał z kolei do prezydenta, który ustalił z premierem, że to głowa państwa przejmie odpowiedzialność za kontakty z Trumpem. Ludzie Karola Nawrockiego odpowiadali, że to MSZ nie „zgłosiło gotowości Polski do wzięcia udziału w tej wizycie”.

„Może się jeszcze okazać, że ta katastrofa wizerunkowa jest rezultatem bałaganu, dowodem strategicznej niedojrzałości polskiej klasy politycznej, rywalizacji obu ośrodków władzy wykonawczej, dezynwoltury prezydenta Nawrockiego, niemocy i nieistnienia jego kontaktów w Waszyngtonie lub nieprzychylnego podejścia głowy państwa do Ukrainy. Czy też wielu z tych czynników występujących łącznie” – komentuje Jędrzej Winiecki.

3. Iga Świątek wygrała turniej w Cincinnati

To już 24. zwycięstwo Igi Świątek w turnieju rangi WTA 1000, pod względem ważności tylko stopień niżej od wielkiego szlema. A zarazem drugi triumf w tym sezonie. Finałowy mecz Polka wygrała w dwóch setach (7:5, 6:4) z Włoszką Jasmine Paolini. Nigdy przedtem nie podniosła pucharu w Cincinnati, choć trzykrotnie docierała do półfinału. Korty w Ohio są specyficzne, twarde, chropowate i szybkie, Polce te warunki sprawiały kłopoty. Ale nie tym razem. To zwycięstwo oznacza, że Iga wróci na drugie miejsce rankingu kobiecego tenisa. Dziś wyprzedza ją tylko Aryna Sabalenka. W aktualizowanym na bieżąco zestawieniu WTA Race dzieli je już tylko 507 pkt.

Turniej w Cincinnati to dobre przetarcie przed wielkoszlemowym US Open, który rozpocznie się za kilka dni w Nowym Jorku. Sabalenka broni tytułu, Iga dotarła rok temu do ćwierćfinału.

4. Szkoły niegotowe na wrzesień

W ostatnim tygodniu sierpnia w szkołach odbywają się posiedzenia rad pedagogicznych. Ważnym punktem będzie głosowanie w sprawie przyjęcia nowego planu lekcji. W większości szkół plany lekcji są wciąż niegotowe. W tym roku trudniej będzie je ułożyć, ponieważ ministra Barbara Nowacka wprowadziła nowe zasady organizowania katechezy. Lekcja religii będzie tylko jedna w tygodniu (zamiast dotychczasowych dwóch). Trzeba ją umieszczać albo jako pierwszą w planie klasy, albo jako ostatnią. Kłopotliwe może się też okazać dołożenie do planu edukacji zdrowotnej (jako przedmiotu nieobowiązkowego, jeśli rodzice na czas wypiszą z niego dzieci).

„Rodzice będą mniej skłonni do wywoływania konfliktów, gdy spodoba im się plan lekcji. Trzeba go więc ułożyć dla dobra dzieci. Potrzeby uczniów bardzo wzrosły. Lekcje już nie są główną częścią ich życia, lecz niewielką. (...) Gdy plan jest zły, rodzice zaczynają czepiać się szczegółów, pisać skargi do kuratorium, a nawet grozić powiadomieniem prezydenta. Może Karol Nawrocki do nas przyjedzie i sprawę załatwi od ręki, skoro dyrektor nie potrafi? Rok temu straszono nas premierem, teraz będzie wzywać się na pomoc prezydenta” – pisze Dariusz Chętkowski, nauczyciel, bloger i autor „Polityki”.

5. Uwaga na miejskie tężnie

Podbiły serca Polaków, ale – jak przekonuje autor „Polityki” Paweł Walewski – ich zdrowotna sława może być mocno przesadzona, a czasem wręcz niebezpieczna. Zespół prof. Katarzyny Wolny-Koładki z Katedry Mikrobiologii i Biomonitoringu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadził badania, które w tężni nad Zalewem Nowohuckim w Krakowie wykryły obecność bakterii chorobotwórczych, niebezpiecznych zwłaszcza dla osób o obniżonej odporności, oraz gronkowców.

Polskie prawo nie wymaga monitoringu mikrobiologicznego tężni miejskich, bo formalnie nie są urządzeniami leczniczymi, a jedynie „ozdobnymi fontannami, mającymi funkcje integracji społecznej”. „Absurdów jest więcej – rozporządzenie ministra zdrowia z kwietnia 2006 r. wskazuje, że w wodzie służącej do inhalacji niedopuszczalne jest występowanie wspomnianych bakterii, ale w Polsce nie ma norm oceny mikrobiologicznej powietrza (również wokół tężni). Ich twórcy wychodzą więc z założenia, że użytkownicy nie będą solanki pili ani się w niej myli, więc rygory rozporządzenia nie obejmują miejskich tężni” – pisze Paweł Walewski.