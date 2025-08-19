Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”
W najnowszej „Polityce” proponujemy atrakcyjny zestaw aktualnych tematów z różnych dziedzin, zaczynając oczywiście od najważniejszej sprawy zeszłego i bieżącego tygodnia, czyli negocjacji w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. Co ustalili Trump z Putinem na Alasce, czy istnieje szansa na zakończenie tej tragicznej w skutkach wojny, jak się do tego odnosi Ukraina, jak naprawdę wygląda sytuacja na froncie i jakie są nastroje w ukraińskim społeczeństwie – pisze o tym Marek Świerczyński w obszernym komentarzu oraz mówi w wywiadzie Piotr Łukasiewicz, chargé d’affaires polskiej ambasady w Kijowie.
Ponadto w nowym numerze „Polityki:
• Trwa miesiąc miodowy prezydenta Nawrockiego, który już skompletował swoją kancelarię i zespół doradców; kto jest kim w Pałacu, jaki Nawrocki ma pomysł na pierwszy etap urzędowania – o tym w tekście Wojciecha Szackiego.
• Rafała Trzaskowskiego życie po życiu, czyli co się dzieje u niedawnego kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, jaka czeka go polityczna przyszłość, czy dostanie jeszcze jakąś dużą szansę – pisze Rafał Kalukin.
• Co się wydarzyło na warszawskim koncercie białoruskiego rapera Maxa Korża, skąd taka popularność tego wykonawcy w całym rosyjskim obszarze językowym, co łączy młodych ludzi z dawnych państw ZSRR – piszą Paweł Reszka i Zoriana Varenia.
• Prof. Agnieszka Gryszczyńska mówi w wywiadzie o najnowszych metodach oszustw i kradzieży za pomocą internetu.
• Krótka historia słynnej „zakopianki”, jak się tą drogą podróżowało kiedyś, a jak teraz – pisze o tym Marcin Żyła.
• Co pewien czas wybuchają w Polsce gorące dyskusje na temat listy szkolnych lektur obowiązkowych; także ostatnio trwa na ten temat żywa debata; jakie zatem kanony ze sobą rywalizują, jak powinna wyglądać lista książek, które wszyscy powinni znać, a może takiego jednego zestawu nie ma – rzecz opisuje Joanna Cieśla.
• Pieniądze Kościoła katolickiego znalazły się po lupą Najwyższej Izby Kontroli, co wynikło z tego badania; ile państwo łoży na Kościół i w jakiej formie – o tym w tekście Zbigniewa Borka.
• Dlaczego wciąż nie ma ustawy o asystencji – pisze Filip Zagończyk.
• Kim jest minister Miłosz Motyka, któremu podlega polska energetyka – o tym w artykule Adama Grzeszaka.
I jeszcze: Czesi nad Bałtykiem; zobaczyć Neapol i... poznać to miasto; czy testy DNA są nieomylne; jak sztuczna inteligencja robi filmy; Kevin Costner o swoim nowym serialu; pamiętniki wiejskich kobiet; wino z Bhutanu.
I jeszcze znacznie więcej w nowej „Polityce”, zapraszam i życzę przyjemnej lektury!
Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego