Przejdź do treści
Reklama
Redakcja
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

19 sierpnia 2025
Czy istnieje szansa na zakończenie tragicznej w skutkach wojny w Ukrainie; miesiąc miodowy prezydenta Nawrockiego; Rafała Trzaskowskiego życie po życiu; gorące dyskusje na temat listy szkolnych lektur; jak AI robi filmy. I znacznie więcej w nowej „Polityce”. Zapraszam i życzę przyjemnej lektury!
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

W najnowszej „Polityce” proponujemy atrakcyjny zestaw aktualnych tematów z różnych dziedzin, zaczynając oczywiście od najważniejszej sprawy zeszłego i bieżącego tygodnia, czyli negocjacji w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. Co ustalili Trump z Putinem na Alasce, czy istnieje szansa na zakończenie tej tragicznej w skutkach wojny, jak się do tego odnosi Ukraina, jak naprawdę wygląda sytuacja na froncie i jakie są nastroje w ukraińskim społeczeństwie – pisze o tym Marek Świerczyński w obszernym komentarzu oraz mówi w wywiadzie Piotr Łukasiewicz, chargé d’affaires polskiej ambasady w Kijowie.

Ponadto w nowym numerze „Polityki:

• Trwa miesiąc miodowy prezydenta Nawrockiego, który już skompletował swoją kancelarię i zespół doradców; kto jest kim w Pałacu, jaki Nawrocki ma pomysł na pierwszy etap urzędowania – o tym w tekście Wojciecha Szackiego.

• Rafała Trzaskowskiego życie po życiu, czyli co się dzieje u niedawnego kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, jaka czeka go polityczna przyszłość, czy dostanie jeszcze jakąś dużą szansę – pisze Rafał Kalukin.

• Co się wydarzyło na warszawskim koncercie białoruskiego rapera Maxa Korża, skąd taka popularność tego wykonawcy w całym rosyjskim obszarze językowym, co łączy młodych ludzi z dawnych państw ZSRR – piszą Paweł Reszka i Zoriana Varenia.

Prof. Agnieszka Gryszczyńska mówi w wywiadzie o najnowszych metodach oszustw i kradzieży za pomocą internetu.

• Krótka historia słynnej „zakopianki”, jak się tą drogą podróżowało kiedyś, a jak teraz – pisze o tym Marcin Żyła.

• Co pewien czas wybuchają w Polsce gorące dyskusje na temat listy szkolnych lektur obowiązkowych; także ostatnio trwa na ten temat żywa debata; jakie zatem kanony ze sobą rywalizują, jak powinna wyglądać lista książek, które wszyscy powinni znać, a może takiego jednego zestawu nie ma – rzecz opisuje Joanna Cieśla.

Najnowszy numer „Polityki”PolitykaNajnowszy numer „Polityki”

• Pieniądze Kościoła katolickiego znalazły się po lupą Najwyższej Izby Kontroli, co wynikło z tego badania; ile państwo łoży na Kościół i w jakiej formie – o tym w tekście Zbigniewa Borka.

• Dlaczego wciąż nie ma ustawy o asystencji – pisze Filip Zagończyk.

• Kim jest minister Miłosz Motyka, któremu podlega polska energetyka – o tym w artykule Adama Grzeszaka.

I jeszcze: Czesi nad Bałtykiem; zobaczyć Neapol i... poznać to miasto; czy testy DNA są nieomylne; jak sztuczna inteligencja robi filmy; Kevin Costner o swoim nowym serialu; pamiętniki wiejskich kobiet; wino z Bhutanu.

I jeszcze znacznie więcej w nowej „Polityce”, zapraszam i życzę przyjemnej lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja

Reklama

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
null
Kraj

7 scenariuszy ratunkowych dla Donalda Tuska. 2027 rok już się zaczął rozstrzygać

Mimo triumfalizmu PiS po inauguracji prezydentury Karola Nawrockiego ekipa Donalda Tuska nie przegrała jeszcze wyborów w 2027 r. Wciąż ma sposoby, by odrzucić narzucaną przez prawicę opowieść o pewnej klęsce i nieuchronnym odwecie. Wymaga to jednak zrozumienia, na czym polegają dzisiaj reguły politycznej gry.

Mariusz Janicki
14.08.2025
null
Kultura

Rapowa chłopomania. Za co polski inteligent pokochał fantazję o blokersach?

O rapowej chłopomanii, czyli jak polski inteligent pokochał fantazję o życiu bohatera ulicy i stworzył jego imitację.

Łukasz Krajnik
12.08.2025
null
Społeczeństwo

Ciągnie człowieka do lasu! Lasoterapia naprawdę poprawia pracę mózgu. Jak to działa?

Mamy neolityczny umysł, średniowieczne instytucje i boskie technologie. Ten neolityczny mózg nie jest przystosowany do liczby bodźców, jaką dziś mu serwujemy – mówi dr Joanna Wojsiat, neurobiolożka, neurochemiczka Polskiej Akademii Nauk.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
09.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Rynek

Fikcyjni doradcy w PZU. Dotarliśmy do raportów i dokumentów, skala nadużyć zatrważa

Raporty Biura Bezpieczeństwa PZU na temat doradców stały się podstawą złożenia zawiadomień do prokuratury. Zawierają jeden wspólny wniosek: „Brak jakichkolwiek dowodów na wykonywane działania, zadań czy świadczonej pracy na rzecz PZU SA”. Czy ktoś to rozliczy?

Anna Dąbrowska, Violetta Krasnowska
01.08.2025
null
Nauka

W Nowej Kachowce zmienił się mikroklimat. Rosjanie wysadzili zaporę, tego nie przewidzieli

Wysadzenie zapory w Nowej Kachowce wywołało najpoważniejszą katastrofę środowiskową nowożytnej Europy. I uruchomiło wielki przyrodniczy eksperyment.

Jędrzej Winiecki
29.07.2025
null
Wydania specjalne

Polecamy polskie kryminały. Które „Polityka” ocenia najwyżej?

O których rodzimych autorach kryminałów „Polityka” w ostatnich latach pisała najczęściej? Sprawdź i zaczytaj się w trzymających w napięciu historiach.

Redakcja
30.07.2025
null
Społeczeństwo

Młodzi, nadgorliwi ojcowie. „Gdy sami zakładają rodziny, chcą, by u nich było inaczej”

Mężczyźni tak bardzo chcą być dziś nowoczesnymi ojcami, że nieraz spychają matki na boczny tor. Niechcący wchodzą w buty własnych ojców i budują nowy patriarchat.

Zbigniew Borek
28.07.2025
null
Kultura

12 zdolnych ludzi. „Polityka” typuje najlepszych scenarzystów w Polsce. Trzeba ich znać

W epoce platform streamingowych skrzydła rozwijają zawodowi scenarzyści. Oto dwunastka najlepszych dziś polskich opowiadaczy filmowych i serialowych historii.

Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski
03.08.2025
null
Społeczeństwo

Polska bieda-kuchnia robi światową karierę. Dzięki Idze Świątek. Co jeszcze mieliśmy w menu?

Makaron z truskawkami, który Iga Świątek nazwała smakiem dzieciństwa, stał się globalnym kulinarnym hitem. W Polsce kojarzy się raczej ze smakiem PRL: kuchni siermiężnej, pogrążonej w niedoborach i „przejściowych” trudnościach z zaopatrzeniem.

Joanna Podgórska
26.07.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną