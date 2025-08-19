Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czy istnieje szansa na zakończenie tragicznej w skutkach wojny w Ukrainie; miesiąc miodowy prezydenta Nawrockiego; Rafała Trzaskowskiego życie po życiu; gorące dyskusje na temat listy szkolnych lektur; jak AI robi filmy. I znacznie więcej w nowej „Polityce”. Zapraszam i życzę przyjemnej lektury!

W najnowszej „Polityce” proponujemy atrakcyjny zestaw aktualnych tematów z różnych dziedzin, zaczynając oczywiście od najważniejszej sprawy zeszłego i bieżącego tygodnia, czyli negocjacji w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. Co ustalili Trump z Putinem na Alasce, czy istnieje szansa na zakończenie tej tragicznej w skutkach wojny, jak się do tego odnosi Ukraina, jak naprawdę wygląda sytuacja na froncie i jakie są nastroje w ukraińskim społeczeństwie – pisze o tym Marek Świerczyński w obszernym komentarzu oraz mówi w wywiadzie Piotr Łukasiewicz, chargé d’affaires polskiej ambasady w Kijowie.

Ponadto w nowym numerze „Polityki:

• Trwa miesiąc miodowy prezydenta Nawrockiego, który już skompletował swoją kancelarię i zespół doradców; kto jest kim w Pałacu, jaki Nawrocki ma pomysł na pierwszy etap urzędowania – o tym w tekście Wojciecha Szackiego.

• Rafała Trzaskowskiego życie po życiu, czyli co się dzieje u niedawnego kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, jaka czeka go polityczna przyszłość, czy dostanie jeszcze jakąś dużą szansę – pisze Rafał Kalukin.

• Co się wydarzyło na warszawskim koncercie białoruskiego rapera Maxa Korża, skąd taka popularność tego wykonawcy w całym rosyjskim obszarze językowym, co łączy młodych ludzi z dawnych państw ZSRR – piszą Paweł Reszka i Zoriana Varenia.

• Prof. Agnieszka Gryszczyńska mówi w wywiadzie o najnowszych metodach oszustw i kradzieży za pomocą internetu.

• Krótka historia słynnej „zakopianki”, jak się tą drogą podróżowało kiedyś, a jak teraz – pisze o tym Marcin Żyła.

• Co pewien czas wybuchają w Polsce gorące dyskusje na temat listy szkolnych lektur obowiązkowych; także ostatnio trwa na ten temat żywa debata; jakie zatem kanony ze sobą rywalizują, jak powinna wyglądać lista książek, które wszyscy powinni znać, a może takiego jednego zestawu nie ma – rzecz opisuje Joanna Cieśla.