Putin zaprasza do Moskwy. Hamas chce zawieszenia broni. Ugoda w sprawie „Chłopek”. 5 tematów na dziś

Putin zaprosił Zełenskiego; Hamas zgadza się na zawieszenie broni; koniec strajku w Air Canada; ugoda w sprawie „Chłopek”; co w nowej „Polityce”.

1. Putin chce negocjacji w Moskwie, Trump w Budapeszcie

Władimir Putin w czasie rozmowy telefonicznej z prezydentem USA miał zaproponować, by miejscem jego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim była Moskwa – podaje agencja AFP. Z kolei według informacji portalu Politico Biały Dom chciałby, żeby trójstronne rozmowy pokojowe ws. Ukrainy odbyły się na Węgrzech w Budapeszcie.

We wtorek odbyły się także spotkania światowych przywódców w ramach tzw. koalicji chętnych i Rady Europejskiej, których tematem była wojna w Ukrainie. „Wszyscy chcą pokoju, nikt nie chce kapitulacji Ukrainy plus [potrzebna jest] realistyczna ocena wysiłków prezydenta Trumpa na rzecz zakończenia wojny” – skomentował biorący udział w rozmowach premier Donald Tusk.

Po spotkaniu Trump–Putin na Alasce i po zjeździe w Waszyngtonie zarysował się z grubsza zakres tematów, jakich będą dotyczyć negocjacje: sprawy terytorialne, charakter gwarancji dla Ukrainy i jej przyszły status. „To nie może być przerwa w walkach, ale trwały i sprawiedliwy pokój, dający nie wątłe czy wątpliwe poczucie, ale pewność. Pewność, że żaden rosyjski żołnierz nie postawi stopy na ukraińskiej ziemi” – komentuje w „Polityce” Jagienka Wilczak.

2. Hamas zgadza się na zawieszenie broni

Propozycja zakłada 60-dniowe zawieszenie broni, w czasie którego miałoby dojść do zwolnienia dziesięciu izraelskich zakładników (czyli połowy z pozostających wciąż przy życiu) w zamian za wypuszczenie ok. 150 więźniów palestyńskich, z których niektórzy odbywają kary dożywotniego więzienia. Rozwiązanie jest bliskie temu sugerowanemu wcześniej przez specjalnego wysłannika Donalda Trumpa Steve’a Witkoffa.

Władze Izraela poinformowały, że do piątku ustosunkują się do propozycji. Dotąd Beniamin Netanjahu stał na stanowisku, że Izrael zgodzi się tylko na całościową umowę gwarantującą nie tylko uwolnienie porwanych, ale również rozbrojenie Hamasu i oddanie przez niego władzy nad Strefą Gazy.

„W tej chwili Izrael kontroluje ok. 75 proc. terytorium półenklawy, w pozostałej części w trzech skupiskach przebywa ok. 2,1 mln Palestyńczyków, wśród których ukrywa się kilka tysięcy bojowników Hamasu (tę liczbę podał Netanjahu). W perspektywie byłaby demilitaryzacja Strefy Gazy, ustanowienie rządu cywilnego, który nie byłby rządem Hamasu ani Autonomii Palestyńskiej. Szczegóły nie są jednak jasne” – pisała o planach Izraela Agnieszka Zagner.

3. Zakończył się strajk pracowników Air Canada

Kanadyjskie linie lotnicze od soboty były sparaliżowane z powodu pierwszego od 40 lat strajku pracowników. Wzięło w nim udział 10 tys. osób domagających się zmiany systemu wynagrodzeń – m.in. dodania płac nie tylko za pracę w powietrzu, ale także za boarding, oczekiwanie na start czy obsługę pasażerów podczas opóźnień.

„Osiągnęliśmy porozumienie, które oznacza przełom dla naszej branży. Koniec z nieodpłatną pracą. Odzyskaliśmy głos i siłę” – poinformował rzecznik kanadyjskiego związku pracowników z sektora publicznego. Porozumienie ma charakter tymczasowy. Związkowcy muszą je zatwierdzić w głosowaniu – jeśli odrzucą propozycję, strajk może zostać wznowiony. W wyniku protestów dziennie odwoływano nawet 700 lotów. Według Air Canada pełne przywrócenie siatki połączeń może potrwać nawet dziesięć dni.

4. Doszło do ugody w sprawie „Chłopek”

To finał afery związanej z dodatkowym wynagrodzeniem, jakiego Joanna Kuciel-Frydryszak domagała się od Wydawnictwa Marginesy w związku z rynkowym sukcesem jej książki „Chłopki. Opowieść o naszych babkach”. Jak czytamy w oświadczeniu wydawnictwa, porozumienie zakłada wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla autorki, obie strony będą też kontynuować współpracę w zakresie dalszej sprzedaży książki.

Od publikacji „Chłopek” w 2023 r. sprzedało się już ponad pół miliona egzemplarzy książki, a autorka nadal promuje ją na spotkaniach z czytelniczkami (i czytelnikami) w całej Polsce. Przy okazji sprawy Kuciel-Frydryszak wróciła też dyskusja o finansach pisarzy. „Literaci okładają się z wydawcami. Tymczasem pewni zysku dystrybutorzy śpią spokojnie, a branża energię przeznacza na walkę zamiast na zmiany systemowe” – pisały o sprawie w „Polityce” Justyna Sobolewska i Aleksandra Żelazińska.

5. Jest już nowy numer „Polityki”

A w nim zestaw aktualnych tematów z różnych dziedzin. Co ustalili Trump z Putinem na Alasce, czy istnieje szansa na zakończenie tej tragicznej w skutkach wojny, pisze Marek Świerczyński oraz mówi w wywiadzie Piotr Łukasiewicz, chargé d’affaires polskiej ambasady w Kijowie. Sprawę warszawskiego koncertu białoruskiego rapera Maxa Korża opisują Paweł Reszka i Zoriana Varenia.

O miesiącu miodowym prezydenta Nawrockiego, który już skompletował swoją kancelarię i zespół doradców, więcej dowiemy się z teksu Wojciecha Szackiego. Z kolei o Rafała Trzaskowskiego życiu po życiu, czyli co się dzieje u niedawnego kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, pisze Rafał Kalukin. Do tego jeszcze Czesi nad Bałtykiem, sztuczna inteligencja w Hollywood czy Kevin Costner o swoim nowym serialu. I dużo, dużo więcej.