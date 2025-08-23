Pierwszy występ pierwszej damy. Pojechała na festiwal kobiecej piłki nożnej

Marta Nawrocka po raz pierwszy publicznie wystąpiła w roli pierwszej damy. Kilkuset zawodniczkom mówiła o determinacji i sile, podkreślając, że futbol nie jest już domeną mężczyzn.

Łukasz Pado, rzecznik Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej: – Zaproszenie do pierwszej damy wysłaliśmy krótko po zaprzysiężeniu prezydenta Karola Nawrockiego. Zaryzykowaliśmy. Wiemy, że interesuje się sportem, sama trenuje, więc dlaczego nie?

Kancelaria Prezydenta na zaproszenie Marty Nawrockiej na IV Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej zareagowała pozytywnie, a Pado nie kryje, że i festiwal, i jej wizyta to duże wydarzenie w Tarnobrzegu. Ale też dla samej Marty Nawrockiej była to wyjątkowa sytuacja. Po raz pierwszy wystąpiła publicznie w roli pierwszej damy – sama.

Na otwarcie festiwalu powiedziała do kilkuset zawodniczek: – Swoją obecnością tutaj pokazujecie, że futbol to nie tylko domena męska. Jesteście wzorem determinacji, kobiecej siły i przyjaźni. Nie sposób nie wspomnieć o reprezentacji kobiecej piłki nożnej. Możemy obserwować nasze zawodniczki na międzynarodowych arenach. Są inspiracją dla wielu dziewcząt takich jak wy.

Kobieca piłka rośnie w siłę

Festiwal to piknik rodzinny, ale też sportowa rywalizacja. Do rozgrywek zgłosiło się ponad pół tysiąca zawodniczek reprezentujących blisko 60 drużyn z całego Podkarpacia w kilku kategoriach wiekowych – od najmłodszych skrzacików U-9, przez juniorki, aż po seniorki i „Mamuśki”. Do Tarnobrzegu przyjechali przedstawiciele PZPN, trenerzy, skauci i lokalne władze, ale też Nina Patalon, selekcjonerka kobiecej reprezentacji Polski. Po raz pierwszy w organizację turnieju włączył się Polski Związek Piłki Nożnej i Wydział Piłkarstwa Kobiecego PZPN. Po raz pierwszy też odwiedziła go pierwsza dama, która otworzyła imprezę, a w planach miała też spotkania z zawodniczkami.

– Kobieca piłka w całym kraju jest popularna, najlepsze piłkarki grają w reprezentacji, więc i u nas na Podkarpaciu ten sport budzi coraz większe zainteresowanie. Pamiętam, jak 20 lat temu w naszym regionie prawie w ogóle nie było piłki nożnej kobiecej. Z chłopakami na treningach biegały pojedyncze dziewczyny. A dzisiaj mamy zorganizowane kluby, Resovia Rzeszów gra w Ekstraklasie. Nasze drużyny wygrywają Turniej Tymbarku, Mistrzostwa Polski Młodzieżowe, a ostatnio kadra wojewódzka zdobyła wicemistrzostwo Polski dla 15-latek – wylicza Łukasz Pado, podkreślając, że wbrew stereotypom o konserwatywnym Podkarpaciu kobieca piłka ma się tu naprawdę dobrze i rośnie w siłę.

Sam pomysł na festiwal zrodził się w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej kilka lat temu. Organizatorom zależało, żeby zrobić dużą imprezę dla wszystkich dziewczyn, które kopią piłkę. Od 9-latek, przez 15-latki, po tutejszy fenomen, czyli „Mamuśki”. O tym, jak powstały te zespoły piłkarskie, opowiadał Łukaszowi Pado jeden z trenerów: na treningi dzieci przyprowadzały mamy. I nie tylko obserwowały, co się dzieje na boisku, ale też, w ocenie trenera, przeszkadzały... Więc zaproponował im, żeby same zaczęły kopać piłkę i przekonały się, jak to jest walczyć na boisku.

Dziewczyny są bardziej zaangażowane

– Na pierwszym festiwalu mieliśmy cztery drużyny „Mamusiek”. W tym roku mamy ich już 13. To zawodniczki niekoniecznie z dużych miast. Same się organizują, regularnie trenują i to jest niesamowite, jak ożyły i one, i sport tam, gdzie zakładają drużyny – tłumaczy rzecznik Podkarpackiego ZPN i dodaje, że tak jak przybyło drużyn „Mamusiek”, tak rozrósł się sam festiwal, który zaczynał z niespełna 30 drużynami, a dzisiaj na trzech pełnowymiarowych boiskach walczy blisko 60.

Ten sukces, autentyczny i oddolny, sprawił, że organizatorzy zdecydowali się zaprosić trenerkę reprezentacji Polski Ninę Patalon (wcześniej stawiali na osoby związane bezpośrednio z Podkarpaciem, jak Katarzyna Barlewicz, trenerka jednej z reprezentacji młodzieżowych). Patalon przyjechała na festiwal rok temu z Gdańska i, jak podkreśla Pado, była w szoku, kiedy zobaczyła tyle dziewczyn i kobiet jednego dnia grających w piłkę nożną.

Pado pytany o to, czym kobieca piłka nożna różni się od męskiej, po chwili zastanowienia mówi, że dziewczyny są bardziej zaangażowane w treningi i mecze. Są ambitne i ciężko pracują, by technicznie nie odstawać od chłopaków. – Przykład idzie z góry. To nie tylko Ewa Pajor grająca w FC Barcelonie. W czerwcu mieliśmy Mistrzostwa Europy Kobiet do lat 19, rozgrywane również na Podkarpaciu. Takie wydarzenia przyciągają dziewczyny do piłki, tym bardziej że włączyła się w promocję większość szkół w miastach współgospodarzach, organizując specjalne lekcje WF dla dziewczynek – chwali Łukasz Pado.

Jak dodaje, PZPN planuje organizację festiwalu kobiecej piłki w całym kraju, bo na razie organizowane są pikniki z udziałem kobiecych i dziewczęcych drużyn, a sukces tarnobrzeskiej imprezy pokazuje, że można pójść dalej.