Pierwsza dama wreszcie przemówi? Marta Nawrocka zaczyna nowe życie

Zgodnie z pomysłem Kancelarii Prezydenta Marta Nawrocka ma być aktywna publicznie i udzielać się społecznie. I zapewne zerwać z milczącą strategią swojej poprzedniczki Agaty Dudy.

Marta Nawrocka, od 6 sierpnia nowa pierwsza dama, wraz z dziećmi przeprowadziła się do Warszawy, gdzie zaczyna właśnie nowe życie. Zresztą nie tylko ona: 7-letnia Kasia zacznie naukę w szkole podstawowej, starszy, 15-letni Antoni – w średniej. 22-letni Daniel Nawrocki już zaczął nowe życie. W telewizji wPolsce24 braci Karnowskich ma swój program.

Marta Nawrocka, czyli kto?

Funkcjonariuszka Krajowej Administracji Skarbowej, miłośniczka tańca, w kampanii wspięła się na Giewont z biało-czerwoną flagą, a po wygranych przez jej męża wyborach prezydenckich pojechała z córką Kasią w Bieszczady. Jest aktywna w mediach społecznościowych, i na Facebooku, i na Instagramie.

W dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski media skupiały się nie tylko na przemówieniach jej męża, ale też na jej stroju. Błękitny kostium, który miała na sobie w Sejmie, odczytano jako nawiązanie do stroju Melanii Trump podczas zaprzysiężenia Donalda Trumpa (Karol Nawrocki miał zresztą – podobnie jak przywódca USA – czerwonobordowy krawat), choć niebieskie kostiumy w oficjalnych sytuacjach nosiły także Brigitte Macrone i Jill Biden.

Z zaskoczeniem przyglądano się za to stylizacji, jaką Marta Nawrocka miała na sobie, kiedy wraz z mężem i trójką dzieci szli do Pałacu Prezydenckiego, gdzie czekali na nich Agata i Andrzej Dudowie – nowa pierwsza dama miała na sobie spodnie i biały żakiet z baskinką.