Nawrocki znów wetuje. Zaręczyny, które biją rekordy. 5 ważnych tematów na dziś

Rząd o budżecie na nowy rok; prezydent wetuje kolejne ustawy; nagłe dymisje w resorcie obrony; pobicie Adama Niedzielskiego; rekordowe zaręczyny.

1. Rząd przyjmie projekt budżetu

O godz. 14 zbierze się rząd. W programie obrad jest tylko jeden punkt: rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej. Zgodnie z przyjętymi w czerwcu założeniami realny wzrost PKB w 2026 r. ma wynieść 3,5 proc., a inflacja średnioroczna sięgnie 3 proc. Według informacji Money.pl deficyt nie powinien przekroczyć poziomu 300 mld zł. Wysokość długu jest zaś szacowana na ponad 60 proc. PKB. Poziom wydatków na armię może się finalnie okazać niższy od postulowanych przez prezydenta i szefa MON 5 proc. PKB.

Rząd przyjmie projekt budżetu dzień po Radzie Gabinetowej zwołanej przez Karola Nawrockiego, na której omawiano m.in. stan finansów publicznych. Prezydent stanowczo zapowiedział, że nie zgodzi się na podwyżki podatków „pośrednio lub bezpośrednio uderzające obywateli po kieszeni”. W grę wchodzić może m.in. podwyżka akcyzy na alkohol, podwyższenie opłaty cukrowej czy wyższa stawka CIT dla banków.

Zgodnie z konstytucją budżet powinien trafić do prezydenta do podpisu w ciągu czterech miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu.

2. Kolejne weta Nawrockiego

W środę prezydent Nawrocki zawetował ustawę o zapasach ropy i gazu oraz nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin. Ta pierwsza nowelizacja miała m.in. usunąć z polskiego prawa zapis uznany przez Komisję Europejską za niezgodny z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostaw gazu.

Prezydent zawetował łącznie już sześć ustaw od początku swojej kadencji. Zaczął od zablokowania tzw. ustawy wiatrakowej. Później zawetował ustawę dotyczącą deregulacji w energetyce, nowelizację Kodeksu karnego skarbowego, ustawę Ordynacja podatkowa oraz ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy.

3. Dwie nagłe dymisje w MON

Z MON odeszli ludzie z drugiego szeregu, ale ważni dla kluczowych zadań resortu w czasie wojny w Ukrainie. Chodzi m.in. o dyrektora departamentu strategii i planowania obronnego Antoniego Podolskiego. To doświadczony urzędnik i funkcjonariusz, od lat 90. w strukturach bezpieczeństwa. W styczniu 2024 r. dostał posadę szefa jednego z kluczowych departamentów MON, zajmującego się głównie sprawami niejawnymi, o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa – od współpracy z NATO i udziału Polski w powstawaniu sojuszniczych dokumentów, przez własne opracowania przygotowujące Polskę do kryzysu i wojny, po ćwiczenia i szkolenia z reagowania kryzysowego.

Z resortu odszedł także gen. Jerzy Jankowski. Był „prawą ręką” wiceministra Bejdy, odpowiedzialnego w dużym stopniu za gigantyczne wydatki zbrojeniowe. Formalnie pełniący funkcję w Departamencie Polityki Zbrojeniowej, był de facto „przybocznym” wiceszefa MON. „Sytuacja, w której w ciągu kilku dni bez publicznego wyjaśnienia odchodzą współpracownicy dwóch ważnych wiceministrów obrony narodowej, odpowiedzialni za istotne sprawy z ich obszaru działalności, nie najlepiej świadczy o stabilności resortu kluczowego dla bezpieczeństwa Polski” – podsumowuje na Polityka.pl Marek Świerczyński.

4. Pobicie byłego ministra zdrowia

„Dziś około godz. 15, w okolicy jednej z restauracji w centrum Siedlec, doszło do pobicia mężczyzny przez dwóch sprawców. Pokrzywdzony trafił do szpitala” – potwierdziła Onetowi młodsza aspirant Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Na razie nie wiadomo, jakich dokładnie obrażeń doznał Adam Niedzielski, minister zdrowia w rządach PiS. Z nieoficjalnych informacji wynika, że trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, który zapowiedział „zero litości” dla osób odpowiedzialnych za pobicie polityka.

To nie pierwszy raz, kiedy doszło do ataku na byłego ministra zdrowia. W maju 2021 r. został objęty ochroną, gdy grupa osób wdarła się za nim do bloku. Motywem tego ataku było wprowadzanie ograniczeń covidowych.

5. Zaręczyny, które pobiły rekord

14 mln polubień na Instagramie w godzinę – to nowy rekord, ustanowiony przez Taylor Swift i Travisa Kelce’a, którzy 27 sierpnia ogłosili światu swoje zaręczyny. Dwa dni później „polubień” jest już ponad 31 mln (zostawili je m.in. książę i księżna Walii William i Catherine). Życzenia parze złożył także prezydent USA Donald Trump. „Życzę im dużo szczęścia. Uważam, że to świetny zawodnik, świetny facet, a ona jest wspaniałą osobą” – powiedział.

Według cytowanej przez BBC znawczyni biżuterii Rachael Taylor (zbieżność imienia i nazwiska przypadkowa!) „pierścionek Swift wpisuje się w trend vintage z różnorodnymi szlifami i dużymi kamieniami, co z kolei odpowiada romantycznej estetyce piosenkarki”. Kelce miał zaprojektować pierścionek we współpracy z jubilerem. Komentatorzy dywagują na temat jego ceny. Eksperci z branży szacują, że może wynosić od 500 tys. do nawet 4 mln funtów.