Obiekt wleciał do Polski i spadł. Służby: to dron, ale nie wojskowy

Jak podało radio RMF FM, w minioną sobotę w miejscowości Majdan-Sielec na Lubelszczyźnie znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Okazało się, że to dron, prokuratura nie stwierdziła śladów eksplozji.

We wsi Majdan-Sielec położonej w okolicy Tomaszowa Lubelskiego mieszka 200 osób, leży ona ok. 50 km od granicy z Ukrainą. Miejsce, w którym znaleziono szczątki drona, jest oddalone blisko 0,5 km od najbliższych zabudowań.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że konstrukcja drona jest głównie styropianowa, napędzana silnikiem spalinowym. Ten dron nie ma cech bojowych. W miejscu znalezienia drona nie stwierdzono śladów eksplozji” – wyjaśniał w rozmowie z Polsat News Rafał Kawalec z Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Śledczy wciąż ustalają m.in. rodzaj drona, do czego mógł on służyć, w jaki sposób znalazł się w tym miejscu, z jakiego kierunku nadleciał. Według wstępnych podejrzeń dron miał charakter przemytniczy.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu dodała w niedzielnym komunikacie, że o znalezieniu szczątków maszyny zawiadomił policję właściciel nieruchomości, który w nocy poprzedzającej ujawnienie drona, ok. godz. 2, słyszał hałas mogący – według niego – pochodzić z drona.

Zmasowany atak na Ukrainę

Tymczasem, jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w miniony weekend, w nocy z soboty na niedzielę, Polska kolejny raz poderwała myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. „W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – napisało DORSZ w mediach społecznościowych. Operacja zakończyła się po godz. 4.

Przypomnijmy, że 20 sierpnia na pole kukurydzy we wsi Osiny w Lubelskiem spadł obiekt, który eksplodował. „Rosja znowu prowokuje państwa NATO. Po incydentach dronowych, które miały miejsce w Rumunii, Litwie, Łotwie, po raz kolejny mamy do czynienia z rosyjskim dronem” – mówił wtedy szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Potwierdził, że mamy do czynienia z naruszeniem naszego terytorium przez rosyjski dron produkowany na bazie irańskich bezzałogowców Shahed. W trzech domach wybite zostały szyby, ale nikt nie ucierpiał w wyniku eksplozji.