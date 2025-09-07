Przejdź do treści
Reklama
Redakcja „Polityki”
7 września 2025
Kraj

Obiekt wleciał do Polski i spadł. Służby: to dron, ale nie wojskowy

7 września 2025
Służby potwierdziły, że wyjaśniają okoliczności upadku na ziemię niezidentyfikowanego obiektu latającego we wsi Majdan-Sielec. Służby potwierdziły, że wyjaśniają okoliczności upadku na ziemię niezidentyfikowanego obiektu latającego we wsi Majdan-Sielec. Smarterpix/PantherMedia
Jak podało radio RMF FM, w minioną sobotę w miejscowości Majdan-Sielec na Lubelszczyźnie znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Okazało się, że to dron, prokuratura nie stwierdziła śladów eksplozji.

We wsi Majdan-Sielec położonej w okolicy Tomaszowa Lubelskiego mieszka 200 osób, leży ona ok. 50 km od granicy z Ukrainą. Miejsce, w którym znaleziono szczątki drona, jest oddalone blisko 0,5 km od najbliższych zabudowań.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że konstrukcja drona jest głównie styropianowa, napędzana silnikiem spalinowym. Ten dron nie ma cech bojowych. W miejscu znalezienia drona nie stwierdzono śladów eksplozji” – wyjaśniał w rozmowie z Polsat News Rafał Kawalec z Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Śledczy wciąż ustalają m.in. rodzaj drona, do czego mógł on służyć, w jaki sposób znalazł się w tym miejscu, z jakiego kierunku nadleciał. Według wstępnych podejrzeń dron miał charakter przemytniczy.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu dodała w niedzielnym komunikacie, że o znalezieniu szczątków maszyny zawiadomił policję właściciel nieruchomości, który w nocy poprzedzającej ujawnienie drona, ok. godz. 2, słyszał hałas mogący – według niego – pochodzić z drona.

Zmasowany atak na Ukrainę

Tymczasem, jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w miniony weekend, w nocy z soboty na niedzielę, Polska kolejny raz poderwała myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. „W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – napisało DORSZ w mediach społecznościowych. Operacja zakończyła się po godz. 4.

Przypomnijmy, że 20 sierpnia na pole kukurydzy we wsi Osiny w Lubelskiem spadł obiekt, który eksplodował. „Rosja znowu prowokuje państwa NATO. Po incydentach dronowych, które miały miejsce w Rumunii, Litwie, Łotwie, po raz kolejny mamy do czynienia z rosyjskim dronem” – mówił wtedy szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Potwierdził, że mamy do czynienia z naruszeniem naszego terytorium przez rosyjski dron produkowany na bazie irańskich bezzałogowców Shahed. W trzech domach wybite zostały szyby, ale nikt nie ucierpiał w wyniku eksplozji.

Redakcja „Polityki”

Reklama

Czytaj także

null
Nauka

Ukryte i zaskakujące efekty szczepień przeciw grypie. Ostatni sezon to był czas żniw

Zastanawiasz się, czy zaszczepić się przeciw grypie? Masz wątpliwości i nie wiesz, czy to się opłaca? A może próbujesz przekonać kogoś bliskiego? Albo od lat szczepisz się regularnie? Niezależnie od odpowiedzi – ten tekst jest dla ciebie.

Piotr Rzymski
02.09.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. Dla młodzieży to miejsce ostatniej szansy

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
31.08.2025
null
Kraj

Karol, który chce być Donaldem. Zauroczeni Nawrockim mogą się jeszcze rozczarować tą podróbką

Pręży bicepsy, lubi pokrzykiwać, obcesowo traktuje przeciwników. To wystarczyło, żeby Karol Nawrocki podbił serca rozkochanej w Trumpie polskiej prawicy. Tylko że nawet najlepsza podróbka nigdy nie zastąpi oryginału.

Rafał Kalukin
04.09.2025
null
Świat

Wielka afera z kryptowalutami. Już za miesiąc 38-letni ślusarz z Brzeclawia wywróci czeski rząd?

Gigantyczna afera z kryptowalutami w tle praktycznie przesądziła o porażce koalicji rządzącej w wyborach, do których Czesi pójdą za miesiąc.

Aleksander Kaczorowski
06.09.2025
null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Świat

Podróże z „Polityką”. Uzbekistan bez owijania w bawełnę. W tle trwa wielka gra geopolityczna

Oczarowani uzbeckimi atrakcjami turyści mogą się nie zorientować, że podróżują po kraju, w którym obywatele nie mogą swobodnie wypowiadać swoich opinii, nie ma partii opozycyjnych, a media są pod kontrolą reżimu.

Agnieszka Lichnerowicz
02.09.2025
null
Kultura

Konkurs Chopinowski: będzie uczciwie? Bywa absurdalnie. Walka zapowiada się ostra

Już za miesiąc 84 młodych pianistów z całego świata rozpocznie zmagania na 19. Konkursie Chopinowskim. W jakim stanie powita go polska pianistyka i czy jest szansa, by uczestników oceniano w pełni uczciwie?

Dorota Szwarcman
07.09.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną