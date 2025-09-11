Przejdź do treści
Reklama
Jan Hartman
Jan Hartman
11 września 2025
Kraj

Drugi dzień kryzysu. Drony miały dzielić, a łączą. Zobaczymy, na ile starczy tego „języka miłości”

11 września 2025
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, 11 września 2025 r. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, 11 września 2025 r. Kancelaria Prezydenta RP
Nawet jeśli za kilka dni wszystko w polskiej polityce wróci do normy, to zarówno Rosja, jak i Zachód przekonają się, że Polska jest silnym państwem, które zdolne jest zewrzeć szeregi w obliczu zagrożenia.

Zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane w związku z niedawnym nalotem rosyjskich dronów na terytorium Polski. Podsumowując spotkanie, szef BBN Sławomir Cenckiewicz, znany z zajadłości wróg obozu rządzącego, powiedział: „Federacja Rosyjska jest największym wrogiem Polski. Ta antypolska akcja, której dopuściła się Rosja, w jakiś sposób zintegrowała polską scenę polityczną. Różnego typu spory, często bardzo agresywne, w zasadzie ustały. Główne ośrodki władzy w jeszcze lepszej atmosferze ze sobą rozmawiają”. Cud nad Wisłą, chciałoby się rzec.

Polska już od dwóch dni jest tematem doniesień prasowych i wywiadów z ekspertami w mediach w całym zachodnim świecie. Rosyjska prowokacja, polegająca na skierowaniu na terytorium naszego kraju 19 nieuzbrojonych dronów, zrobiła wrażenie na wszystkich. Komentarze są zgodne i nikt nie próbuje problemu bagatelizować. Konfrontacja Rosji z Zachodem weszła w nową fazę.

Tryb „wzorowy funkcjonariusz”

Świat okazuje pełną solidarność z Polską i jest to naprawdę budujące. Ma to również wymiar militarny – Niemcy zapowiedziały zwiększenie swojego zaangażowania w obronę polskiej przestrzeni powietrznej; podobnie postąpiła Francja. Co więcej, Polsce udało się przekonać Koreańczyków, przewodzących obecnie Radzie Bezpieczeństwa ONZ, do zorganizowania specjalnego briefingu w sprawie dronowego nalotu. Posiedzenie odbędzie się w piątek wieczorem polskiego czasu.

To dobry znak, bo reakcja Donalda Trumpa na wydarzenia w Polsce była nieco dwuznaczna. Napisał na swoim ulubionym portalu Truth Social: „O co chodzi z Rosją, która narusza polską przestrzeń powietrzną dronami? Zaczyna się!”. Co się zaczyna (here we go!)? Zobaczymy. Tak czy inaczej – Polska i NATO nie dały się w sprawie rosyjskiej prowokacji ani zastraszyć, ani podzielić. Jeśli Putin chciał się przekonać, czy zadziałają natowskie procedury reagowania, to przekonał się, że jak najbardziej. Może też być pewien, że w krótkim czasie Polska zwiększy swoją odporność na ataki dronów.

Wciąż nie wiemy, w co gra Putin i z kim. Może z Trumpem? A może chodziło jedynie o zniechęcenie Polski i Polaków do wspierania Ukrainy? Jeśli tak, to Putin bardzo się przeliczył. Polscy politycy i urzędnicy natychmiast włączyli tryb „wzorowy funkcjonariusz”. I dotyczy to również premiera i prezydenta. Wszystkim zależało i zależy na tym, aby w ostrej fazie kryzysu nie rozgrywać sprawy politycznie, a za to wykazać się odpowiedzialnością i profesjonalizmem. Specjaliści doszukują się niedoróbek w komunikacji i koordynacji, lecz generalna ocena działania instytucji jest dobra. Jak brzmi ulubione (zaraz po „zimie, która zaskoczyła drogowców”) powiedzenie naszych dziennikarzy, „państwo zdało egzamin”.

Karol Nawrocki rozmawiał w środę wieczorem przez telefon z Donaldem Trumpem, który to wspomniał o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, a Donald Tusk miał tego dnia przed południem znakomite i wyjątkowo informatywne przemówienie w Sejmie, lecz najprawdopodobniej głównym bohaterem i rozgrywającym, gdy chodzi o międzynarodowy wymiar kryzysu, jest szef MSZ Radosław Sikorski. To jemu (w tandemie z premierem) zawdzięczamy uruchomienie konsultacji w ramach art. 4 traktatu NATO, a także zapowiadane posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

To Sikorski będzie przemawiał w piątek na forum Rady Bezpieczeństwa w Nowym Jorku i jest możliwe, że przekona Amerykanów i pozostałych członków Rady do zaostrzenia sankcji gospodarczych wymierzonych w Rosję. Byłby to wielki sukces i pierwszy od dawna przypadek, gdy głos Polski zaważy na sprawie o randze globalnej.

To na pewno zdenerwuje prezesa

Bardzo pomocne jest, jak dotąd, zachowanie prezydenta Nawrockiego. W czwartek rano udał się do Poznania, aby podziękować pilotom biorącym udział w akcji zestrzeliwania dronów. Jak powiedział, „wszystkie testy zdaliśmy: i test polityczny, i test partnerski w ramach NATO, a przede wszystkim test wojskowy, żeby na prowokację zareagować”. Po południu odbyło się z kolei posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które Nawrocki zainaugurował dobrym przemówieniem.

Jak powiedział, „atak rosyjskich dronów był (...) testem, który zafundowała nam Federacja Rosyjska. Miał on dotyczyć z jednej strony odporności polskiego społeczeństwa, a z drugiej pewnej stabilności urzędów politycznych w państwie, ale też był testem naszych zdolności sojuszniczych”.

Na tym jednak nie koniec pożytecznych i nawet zaskakujących słów Nawrockiego. Powiedział również: „Procedury zadziałały i było to możliwe m.in. dzięki naszej kadrze dowódczej, dzięki naszym oficerom (…) dzięki jedności klasy politycznej, prezydenta i rządu”. Następnie pochwalił opozycję, mówiąc o „rozwadze i propaństwowej postawie opozycji w parlamencie i gotowości do konstruktywnej krytyki, a nie zachowań atakujących”.

Jak gdyby tego było jeszcze mało, aby zdenerwować Jarosława Kaczyńskiego, dodał: „Kłaniam się wszystkim, którzy w sytuacji zagrożenia Polski podeszli, bez znanej niestety z przeszłości, dramy politycznej, której powinniśmy unikać też w przyszłości”.

Zobaczymy, na ile starczy tego „języka miłości”, lecz nawet jeśli za kilka dni wszystko w polskiej polityce wróci do normy, to zarówno Rosja, jak i Zachód przekonają się, że Polska jest silnym państwem, które zdolne jest zewrzeć szeregi w obliczu zagrożenia. Powody do zadowolenia mamy też my, czyli polskie społeczeństwo, bo takiej pewności, że podziały polityczne będą w sytuacjach nadzwyczajnych odsuwane na daleki plan, wcale dotąd nie mieliśmy. Przecież w przypadku katastrof naturalnych, na czele z pandemią covid, wcale tak nie było.

A swoją drogą, ciekawe, czy Kreml brał pod uwagę „efekt flagi”, czyli skupianie się społeczeństwa wokół rządu w obliczu zagrożenia. Czy Putin naprawdę chciał zrobić przysługę Tuskowi, czy może nie zastanowił się dwa razy, zanim wydał zgodę na tę akcję? Możliwe, że plan ataku powstał na dość niskim szczeblu i pomyślano go jako zwykłą zaczepkę, taką z gatunku „coś wleciało i znikło”, jak to już bywało w przeszłości. A tu nagle taka afera! Ta ewentualność nie jest może najbardziej prawdopodobna, lecz przemawia za nią reakcja Aleksandra Łukaszenki, który wypowiada się właśnie w takim duchu, tzn. tak, jak gdyby to było coś najnormalniejszego pod słońcem, że sobie latają nad nami jakieś rosyjskie drony.

Łukaszenka powiedział nawet, że część z tego lecącego na zachód roju dronów zestrzelili Białorusini, a skądinąd prawdą jest, że władze białoruskie ostrzegały w nocy Polskę, że lecą ku nam drony. Wszystko to jest raczej wyreżyserowaną intrygą, lecz pewności nie ma. Zapewne długo jeszcze będziemy czekać na poznanie całej prawdy o nocnych wydarzeniach 10 września.

Jan Hartman

Jan Hartman

Filozof i publicysta, rocznik 1967, z pochodzenia wrocławianin, absolwent KUL, w latach 1990–2018 mieszkał w Krakowie, a obecnie w Warszawie. Jest profesorem filozofii na UJ (na Wydziale Nauk o Zdrowiu). Napisał ponad dwadzieścia książek z różnych dziedzin filozofii oraz podręczników. Zajmuje się metafilozofią, filozofią polityki, etyką i bioetyką. Od wielu lat uprawia publicystykę i komentuje wydarzenia polityczne. Oprócz „Polityki” współpracował lub współpracuje z kilkunastoma tytułami, m.in. „Przeglądem Politycznym”, „Gazetą Wyborczą”, „Tygodnikiem Powszechnym”, „Przekrojem”, „NIE”. W 2002 r. otrzymał nagrodę premiera za rozprawę habilitacyjną, a w 2009 nagrodę Grand Press w kategorii publicystyka.

Liberał o nachyleniu socjaldemokratycznym. Natura dość łagodna i koncyliacyjna, jakkolwiek ze skłonnościami neurotycznymi i upodobaniem do ironii. Może dlatego uchodzi za radykała, wszelako niesłusznie. W stanie wojennym tzw. wyrostek – rozrzucał ulotki itp. Potem uprawiał taternictwo i nadal lubi góry. Sporo politykował. Był członkiem Unii Wolności, blisko współpracował z SLD, a w latach 2012–14 współtworzył Twój Ruch. Założył i przez 25 lat prowadził czasopismo filozoficzne UJ „Principia”. Ma córkę Zofię. Więcej informacji o sobie (i nie tylko) zawarł w książce „Spowiedź antychrysta”.
Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Nauka

Ukryte i zaskakujące efekty szczepień przeciw grypie. Ostatni sezon to był czas żniw

Zastanawiasz się, czy zaszczepić się przeciw grypie? Masz wątpliwości i nie wiesz, czy to się opłaca? A może próbujesz przekonać kogoś bliskiego? Albo od lat szczepisz się regularnie? Niezależnie od odpowiedzi – ten tekst jest dla ciebie.

Piotr Rzymski
02.09.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. Dla młodzieży to miejsce ostatniej szansy

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
31.08.2025
null
Kraj

Karol, który chce być Donaldem. Zauroczeni Nawrockim mogą się jeszcze rozczarować tą podróbką

Pręży bicepsy, lubi pokrzykiwać, obcesowo traktuje przeciwników. To wystarczyło, żeby Karol Nawrocki podbił serca rozkochanej w Trumpie polskiej prawicy. Tylko że nawet najlepsza podróbka nigdy nie zastąpi oryginału.

Rafał Kalukin
04.09.2025
null
Świat

Wielka afera z kryptowalutami. Już za miesiąc 38-letni ślusarz z Brzeclawia wywróci czeski rząd?

Gigantyczna afera z kryptowalutami w tle praktycznie przesądziła o porażce koalicji rządzącej w wyborach, do których Czesi pójdą za miesiąc.

Aleksander Kaczorowski
06.09.2025
null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Świat

Podróże z „Polityką”. Uzbekistan bez owijania w bawełnę. W tle trwa wielka gra geopolityczna

Oczarowani uzbeckimi atrakcjami turyści mogą się nie zorientować, że podróżują po kraju, w którym obywatele nie mogą swobodnie wypowiadać swoich opinii, nie ma partii opozycyjnych, a media są pod kontrolą reżimu.

Agnieszka Lichnerowicz
09.09.2025
null
Kultura

Konkurs Chopinowski: będzie uczciwie? Bywa absurdalnie. Walka zapowiada się ostra

Już za miesiąc 84 młodych pianistów z całego świata rozpocznie zmagania na 19. Konkursie Chopinowskim. W jakim stanie powita go polska pianistyka i czy jest szansa, by uczestników oceniano w pełni uczciwie?

Dorota Szwarcman
07.09.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
null
Nauka

Rak młodnieje. Złośliwą diagnozę słyszą coraz częściej 30- i 40-latki. I tak już będzie

Nowotwory coraz częściej diagnozuje się nie u osób starszych, lecz u tych w trzeciej czy czwartej dekadzie życia. Dlaczego?

Marta Alicja Trzeciak
05.08.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną