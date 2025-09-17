Nawrocki versus Tusk. Polityki miłości jednak nie będzie. Wracamy do polsko-polskiej wojenki

Po kilku dniach napięcia można powrócić do zwykłej polsko-polskiej wojenki. Od jej prowadzenia Karol Nawrocki ma swoich ludzi, na czele z „pistoletem”, jakim niewątpliwie jest Sławomir Cenckiewicz.

O mały włos nie doszło do nieszczęścia. W miejscowości Wyryki (województwo lubelskie) „niezidentyfikowany obiekt latający” poważnie uszkodził dom. Nikomu nic się nie stało, a rząd zapowiedział naprawienie szkód na koszt państwa. Wprawdzie nie potwierdza, że dom został trafiony przez polski pocisk (np. wystrzelony z samolotu F16, o czym spekulują media), lecz jest to bardzo możliwe, skoro władze wzięły na siebie odpowiedzialność materialną za zniszczenia, jednocześnie zapowiadając udzielnie dalszych informacji na temat incydentu w późniejszym czasie.

Niedomówienia

Jednakże i teraz sprawa jest wykorzystywana politycznie przez PiS i ośrodek prezydencki, na co rząd reaguje wprost alergicznie. Dość zacytować wpis premiera na X: „Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy”. Twarde słowa i zapewne skuteczne. Żołnierze nie chcą, aby politycy publicznie rozprawiali o tak newralgicznej sprawie, a PiS o swoje wzięcie w armii musi przecież dbać. Potwierdzają to zresztą słowa posła PiS Krzysztofa Szczuckiego, który w Polsat News inteligentnie ripostował Tuskowi: „Żołnierzy polskich szanujemy i jesteśmy im wdzięczni jako wszyscy Polacy za to, co zrobili także wtedy, w nocy z 9 na 10 września, i proszę, apeluję do premiera, żeby nie włączać żołnierzy do sporu politycznego. Bo to on takimi wypowiedziami próbuje chować się za polskim mundurem, chować się za żołnierzem”.

Jako że nikt nie chce być kojarzony z „chowaniem się za mundurem”, a byłoby to nieuniknione, gdyby toczyć tę utarczkę nadal, afera zapewne zostanie wygaszona. Ma ona jednakże dość ciemne tło, o którym warto pamiętać, bo ono nieprędko się zmieni. Chodzi w niej bowiem nie tylko o ewentualny „zbłąkany pocisk”, lecz o to, że na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w nocy z 10 na 11 września strona rządowa prawdopodobnie nie poinformowała, że to nie dron uszkodził dach domu w Wyrykach. A jeśli faktycznie tak było, to problem jest i nadal będzie, albowiem mentor Karola Nawrockiego, uczyniony przez niego szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz ma zarzuty karne z powodu ujawnienia tajnych dokumentów (tzw. planu operacyjnego „Warta”), w związku z czym nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa ze strony Służby Kontrwywiadu Wojskowego. To sprawia, że posiedzenia Rady BN są i będą obarczone niedomówieniami. To sytuacja bardzo niebezpieczna i konfliktogenna, a winę za nią ponosi wręcz prowokacyjna, a na pewno wysoce nieodpowiedzialna decyzja Nawrockiego, aby postawić właśnie Cenckiewicza na czele BBN.

Powrót do wojenki

A tak wiele się w ostatnich dniach pisze o ociepleniu relacji między rządem a ośrodkiem prezydenckim. Faktycznie, w dniach „kryzysu dronowego” współpraca układała się nadspodziewanie dobrze. Jednakże nie można mierzyć codzienności miarą wydarzeń nadzwyczajnych. Dobra współpraca premiera z prezydentem w sytuacji zagrożenia jest czymś, czego Polacy bezwzględnie oczekują od władzy. Zarówno Tusk, jak Nawrocki są tego świadomi. Jednakże po kilku dniach napięcia można powrócić do zwykłej polsko-polskiej wojenki. Od jej prowadzenia Karol Nawrocki ma swoich ludzi, na czele z „pistoletem”, jakim niewątpliwie jest Sławomir Cenckiewicz. No i robi swoje. To on musi stać za komentarzem zamieszczonym na stronach BBN: „Prezydent oczekuje od Rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki. W gestii Rządu pozostaje wykorzystanie wszelkich narzędzi i instytucji do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy. Nie ma zgody na zatajanie informacji. W obliczu dezinformacji i wojny hybrydowej komunikaty przekazywane Polakom muszą być sprawdzone i potwierdzone. Jednocześnie Pan Prezydent podkreśla, że nie był w tym zakresie informowany, podobnie jak BBN, a sprawa nie została przedstawiona i wyjaśniona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego”. Cenckiewicz powinien dodać: dla naprawienia sytuacji wskazane byłoby postawienie na czele BBN osoby posiadającej ważne i niekwestionowane poświadczenie bezpieczeństwa.

Prawdą jest, że na rosyjsko-białoruski atak dronów polski rząd zareagował nad wyraz stanowczo, a wręcz zaskakująco stanowczo. Komentatorzy zastanawiają się, czy reakcja nie była przesadna, lecz ostatecznie górę wzięło przekonanie, że trzeba było pokazać partnerom na Zachodzie, a przede wszystkim samej Rosji naszą determinację. Również zamknięcie granicy z Białorusią budzi kontrowersje, lecz nawet jeśli trzeba będzie ustąpić co nieco pod naciskiem Chin, to już sam fakt, że Chińczycy bardzo poważnie rozmawiają z nami na poziomie ministrów spraw zagranicznych, oznacza, że zgłaszamy akces do dużej polityki.

Nie można wykluczyć, że wpływ na decyzję Tuska, aby z dronów zrobić sprawę o niemalże globalnym znaczeniu, którą zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ, miała wpływ obawa, że jeśli postąpi inaczej, to da zarówno Kaczyńskiemu, jak Nawrockiemu pretekst do sekowania rządu. Z pewnością, gdyby nie strzelano rakietami do dronów i cała sprawa skończyła się na notach dyplomatycznych i paru oświadczeniach, że Polska sobie „nie życzy”, PiS wystąpiłby z opowieścią o bezczynnym i bezbronnym rządzie, który pozostawia obywateli na pastwę dronowych najeźdźców. Skoro tak, to już wiemy, że ubocznym efektem rywalizacji prezydenta z premierem będzie bardzo radyklane podejście do spaw bezpieczeństwa. Nie musi to jednakże oznaczać intensyfikacji wsparcia dla Ukrainy, bo tego nie chcą ani wyborcy PO, ani tym bardziej wyborcy PiS. Ukraina musiałaby uczynić jakiś mocny gest w stronę Polski, związany z upamiętnieniem rzezi wołyńskiej lub dający wyraz zrozumieniu dla naszej narodowej alergii na postać Bandery, lecz na taki gest nie ma obecnie miejsca. Bandera jest dla Ukraińców niemal kimś takim jak dla nas Piłsudski, a rzeź wołyńska ma w ich pamięci status wydarzenia marginalnego i niejednoznacznego. Dla Ukraińców bowiem przynależność obecnej zachodniej Ukrainy do II RP była czymś na kształt kolonizacji, a nawet okupacji. Zgody z Polską na tym tle nie ma i nie będzie. Przynajmniej w najbliższych latach. A to oznacza, że rząd, chcąc nie chcąc, będzie musiał się nieco dostosować do antyukraińskich nastrojów, podsycanych m.in. przez PiS i Nawrockiego. Już to zresztą robi, powoli ograniczając prawa i przywileje (bo i takie istnieją) ukraińskich uchodźców oraz emigrantów.

Niestety, rząd dał się wciągnąć w populistyczną licytację również na polu stosunków z Ukrainą, a pośrednio przecież także z zachodnią Europą, podzieloną w sprawie skali pomocy dla Ukrainy i surowości sankcji wymierzonych w gospodarkę rosyjską. O tym, jak niebezpieczna jest taka licytacja, pisał u nas ostatnio Rafał Kalukin.