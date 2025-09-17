Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jan Hartman
Jan Hartman
17 września 2025
Kraj

Nawrocki versus Tusk. Polityki miłości jednak nie będzie. Wracamy do polsko-polskiej wojenki

17 września 2025
Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk Mikołaj Bujak / Kancelaria Prezydenta RP
Po kilku dniach napięcia można powrócić do zwykłej polsko-polskiej wojenki. Od jej prowadzenia Karol Nawrocki ma swoich ludzi, na czele z „pistoletem”, jakim niewątpliwie jest Sławomir Cenckiewicz.

O mały włos nie doszło do nieszczęścia. W miejscowości Wyryki (województwo lubelskie) „niezidentyfikowany obiekt latający” poważnie uszkodził dom. Nikomu nic się nie stało, a rząd zapowiedział naprawienie szkód na koszt państwa. Wprawdzie nie potwierdza, że dom został trafiony przez polski pocisk (np. wystrzelony z samolotu F16, o czym spekulują media), lecz jest to bardzo możliwe, skoro władze wzięły na siebie odpowiedzialność materialną za zniszczenia, jednocześnie zapowiadając udzielnie dalszych informacji na temat incydentu w późniejszym czasie.

Niedomówienia

Jednakże i teraz sprawa jest wykorzystywana politycznie przez PiS i ośrodek prezydencki, na co rząd reaguje wprost alergicznie. Dość zacytować wpis premiera na X: „Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy”. Twarde słowa i zapewne skuteczne. Żołnierze nie chcą, aby politycy publicznie rozprawiali o tak newralgicznej sprawie, a PiS o swoje wzięcie w armii musi przecież dbać. Potwierdzają to zresztą słowa posła PiS Krzysztofa Szczuckiego, który w Polsat News inteligentnie ripostował Tuskowi: „Żołnierzy polskich szanujemy i jesteśmy im wdzięczni jako wszyscy Polacy za to, co zrobili także wtedy, w nocy z 9 na 10 września, i proszę, apeluję do premiera, żeby nie włączać żołnierzy do sporu politycznego. Bo to on takimi wypowiedziami próbuje chować się za polskim mundurem, chować się za żołnierzem”.

Jako że nikt nie chce być kojarzony z „chowaniem się za mundurem”, a byłoby to nieuniknione, gdyby toczyć tę utarczkę nadal, afera zapewne zostanie wygaszona. Ma ona jednakże dość ciemne tło, o którym warto pamiętać, bo ono nieprędko się zmieni. Chodzi w niej bowiem nie tylko o ewentualny „zbłąkany pocisk”, lecz o to, że na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w nocy z 10 na 11 września strona rządowa prawdopodobnie nie poinformowała, że to nie dron uszkodził dach domu w Wyrykach. A jeśli faktycznie tak było, to problem jest i nadal będzie, albowiem mentor Karola Nawrockiego, uczyniony przez niego szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz ma zarzuty karne z powodu ujawnienia tajnych dokumentów (tzw. planu operacyjnego „Warta”), w związku z czym nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa ze strony Służby Kontrwywiadu Wojskowego. To sprawia, że posiedzenia Rady BN są i będą obarczone niedomówieniami. To sytuacja bardzo niebezpieczna i konfliktogenna, a winę za nią ponosi wręcz prowokacyjna, a na pewno wysoce nieodpowiedzialna decyzja Nawrockiego, aby postawić właśnie Cenckiewicza na czele BBN.

Powrót do wojenki

A tak wiele się w ostatnich dniach pisze o ociepleniu relacji między rządem a ośrodkiem prezydenckim. Faktycznie, w dniach „kryzysu dronowego” współpraca układała się nadspodziewanie dobrze. Jednakże nie można mierzyć codzienności miarą wydarzeń nadzwyczajnych. Dobra współpraca premiera z prezydentem w sytuacji zagrożenia jest czymś, czego Polacy bezwzględnie oczekują od władzy. Zarówno Tusk, jak Nawrocki są tego świadomi. Jednakże po kilku dniach napięcia można powrócić do zwykłej polsko-polskiej wojenki. Od jej prowadzenia Karol Nawrocki ma swoich ludzi, na czele z „pistoletem”, jakim niewątpliwie jest Sławomir Cenckiewicz. No i robi swoje. To on musi stać za komentarzem zamieszczonym na stronach BBN: „Prezydent oczekuje od Rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki. W gestii Rządu pozostaje wykorzystanie wszelkich narzędzi i instytucji do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy. Nie ma zgody na zatajanie informacji. W obliczu dezinformacji i wojny hybrydowej komunikaty przekazywane Polakom muszą być sprawdzone i potwierdzone. Jednocześnie Pan Prezydent podkreśla, że nie był w tym zakresie informowany, podobnie jak BBN, a sprawa nie została przedstawiona i wyjaśniona na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego”. Cenckiewicz powinien dodać: dla naprawienia sytuacji wskazane byłoby postawienie na czele BBN osoby posiadającej ważne i niekwestionowane poświadczenie bezpieczeństwa.

Prawdą jest, że na rosyjsko-białoruski atak dronów polski rząd zareagował nad wyraz stanowczo, a wręcz zaskakująco stanowczo. Komentatorzy zastanawiają się, czy reakcja nie była przesadna, lecz ostatecznie górę wzięło przekonanie, że trzeba było pokazać partnerom na Zachodzie, a przede wszystkim samej Rosji naszą determinację. Również zamknięcie granicy z Białorusią budzi kontrowersje, lecz nawet jeśli trzeba będzie ustąpić co nieco pod naciskiem Chin, to już sam fakt, że Chińczycy bardzo poważnie rozmawiają z nami na poziomie ministrów spraw zagranicznych, oznacza, że zgłaszamy akces do dużej polityki.

Nie można wykluczyć, że wpływ na decyzję Tuska, aby z dronów zrobić sprawę o niemalże globalnym znaczeniu, którą zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ, miała wpływ obawa, że jeśli postąpi inaczej, to da zarówno Kaczyńskiemu, jak Nawrockiemu pretekst do sekowania rządu. Z pewnością, gdyby nie strzelano rakietami do dronów i cała sprawa skończyła się na notach dyplomatycznych i paru oświadczeniach, że Polska sobie „nie życzy”, PiS wystąpiłby z opowieścią o bezczynnym i bezbronnym rządzie, który pozostawia obywateli na pastwę dronowych najeźdźców. Skoro tak, to już wiemy, że ubocznym efektem rywalizacji prezydenta z premierem będzie bardzo radyklane podejście do spaw bezpieczeństwa. Nie musi to jednakże oznaczać intensyfikacji wsparcia dla Ukrainy, bo tego nie chcą ani wyborcy PO, ani tym bardziej wyborcy PiS. Ukraina musiałaby uczynić jakiś mocny gest w stronę Polski, związany z upamiętnieniem rzezi wołyńskiej lub dający wyraz zrozumieniu dla naszej narodowej alergii na postać Bandery, lecz na taki gest nie ma obecnie miejsca. Bandera jest dla Ukraińców niemal kimś takim jak dla nas Piłsudski, a rzeź wołyńska ma w ich pamięci status wydarzenia marginalnego i niejednoznacznego. Dla Ukraińców bowiem przynależność obecnej zachodniej Ukrainy do II RP była czymś na kształt kolonizacji, a nawet okupacji. Zgody z Polską na tym tle nie ma i nie będzie. Przynajmniej w najbliższych latach. A to oznacza, że rząd, chcąc nie chcąc, będzie musiał się nieco dostosować do antyukraińskich nastrojów, podsycanych m.in. przez PiS i Nawrockiego. Już to zresztą robi, powoli ograniczając prawa i przywileje (bo i takie istnieją) ukraińskich uchodźców oraz emigrantów.

Niestety, rząd dał się wciągnąć w populistyczną licytację również na polu stosunków z Ukrainą, a pośrednio przecież także z zachodnią Europą, podzieloną w sprawie skali pomocy dla Ukrainy i surowości sankcji wymierzonych w gospodarkę rosyjską. O tym, jak niebezpieczna jest taka licytacja, pisał u nas ostatnio Rafał Kalukin.

Jan Hartman

Jan Hartman

Filozof i publicysta, rocznik 1967, z pochodzenia wrocławianin, absolwent KUL, w latach 1990–2018 mieszkał w Krakowie, a obecnie w Warszawie. Jest profesorem filozofii na UJ (na Wydziale Nauk o Zdrowiu). Napisał ponad dwadzieścia książek z różnych dziedzin filozofii oraz podręczników. Zajmuje się metafilozofią, filozofią polityki, etyką i bioetyką. Od wielu lat uprawia publicystykę i komentuje wydarzenia polityczne. Oprócz „Polityki” współpracował lub współpracuje z kilkunastoma tytułami, m.in. „Przeglądem Politycznym”, „Gazetą Wyborczą”, „Tygodnikiem Powszechnym”, „Przekrojem”, „NIE”. W 2002 r. otrzymał nagrodę premiera za rozprawę habilitacyjną, a w 2009 nagrodę Grand Press w kategorii publicystyka.

Liberał o nachyleniu socjaldemokratycznym. Natura dość łagodna i koncyliacyjna, jakkolwiek ze skłonnościami neurotycznymi i upodobaniem do ironii. Może dlatego uchodzi za radykała, wszelako niesłusznie. W stanie wojennym tzw. wyrostek – rozrzucał ulotki itp. Potem uprawiał taternictwo i nadal lubi góry. Sporo politykował. Był członkiem Unii Wolności, blisko współpracował z SLD, a w latach 2012–14 współtworzył Twój Ruch. Założył i przez 25 lat prowadził czasopismo filozoficzne UJ „Principia”. Ma córkę Zofię. Więcej informacji o sobie (i nie tylko) zawarł w książce „Spowiedź antychrysta”.
Więcej na ten temat
Reklama

Czytaj także

null
Historia

Skąd się wziął celibat i co Kościół myślał o seksie. Cielesność nie zawsze była grzechem

O tym, skąd się wziął celibat w Kościele katolickim i dlaczego reforma gregoriańska miała kłopoty z homoseksualizmem wśród duchowieństwa opowiada prof. Krzysztof Skwierczyński.

Agnieszka Krzemińska
07.09.2025
null
Kraj

Drony spadają na wschodzie Polski. Czy to już jest Zapad? Rosja umie toczyć walkę bez wybuchów

Liczba incydentów z dronami ze wschodu rośnie w oczach, ale wciąż trudno je jednoznacznie zaklasyfikować. Rosji właśnie o to chodzi, żebyśmy nie wiedzieli, co się dzieje, a przy tym kłócili się o „bezradność wojska” czy „winę ministrów”.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
10.09.2025
null
Świat

Wielka afera z kryptowalutami. Już za miesiąc 38-letni ślusarz z Brzeclawia wywróci czeski rząd?

Gigantyczna afera z kryptowalutami w tle praktycznie przesądziła o porażce koalicji rządzącej w wyborach, do których Czesi pójdą za miesiąc.

Aleksander Kaczorowski
06.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Nauka

Ukryte i zaskakujące efekty szczepień przeciw grypie. Ostatni sezon to był czas żniw

Zastanawiasz się, czy zaszczepić się przeciw grypie? Masz wątpliwości i nie wiesz, czy to się opłaca? A może próbujesz przekonać kogoś bliskiego? Albo od lat szczepisz się regularnie? Niezależnie od odpowiedzi – ten tekst jest dla ciebie.

Piotr Rzymski
02.09.2025
null
Kultura

Jon Fosse dla „Polityki”: Traktuję „Septologię” jak rodzaj modlitwy. Najlepiej, gdy pisze się samo

Bycie laureatem Nagrody Nobla w pewien sposób zmienia cię w obiekt, stajesz się swego rodzaju faktem historycznym – mówi Jon Fosse. Właśnie ukazała się książka noblisty „Nowe imię”, która zamyka jego cykl powieściowy „Septologia”.

Justyna Sobolewska
09.09.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. Dla młodzieży to miejsce ostatniej szansy

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
31.08.2025
null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną