Awantura podczas obrad Rady Miasta, dymisja wiceprezydenta Warszawy rekomendowanego przez Polskę 2050 i chaos w stołecznej Platformie Obywatelskiej – to bilans próby wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych w Warszawie. W tle mówi się o konflikcie między Rafałem Trzaskowskim, który, choć długo niechętny, zmienił zdanie i prohibicję chciał wprowadzić, oraz wspieranym przez Donalda Tuska Marcinem Kierwińskim, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, a równocześnie szefem warszawskich struktur Platformy. Z powodu wewnętrznych tarć w partii nieobecny na sesji Rady Trzaskowski musiał wycofać swój projekt, by nie ryzykować prestiżowej porażki. Radni Koalicji Obywatelskiej, mający bezwzględną większość w Radzie Warszawy, odrzucili podobny projekt zgłoszony przez Lewicę oraz stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

W ten sposób Warszawa pozostaje jedynym spośród największych miast, które nie ogranicza nocnej sprzedaży alkoholu choćby na części swojego obszaru. Szlaki przecierał Kraków, gdzie nocna prohibicja obowiązuje od dwóch lat w całym mieście i przyniosła znaczny spadek interwencji policji. Obostrzenia w centrum wprowadziły m.in. Łódź i Poznań. W Gdańsku i Szczecinie od niedawna prohibicja obowiązuje we wszystkich dzielnicach, a wkrótce podobnie będzie we Wrocławiu. Wszędzie tam dyskusje radnych też bywały burzliwe, ale to właśnie politycy KO głosowali za, a interesu sklepów monopolowych bronili zazwyczaj przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. W stolicy sytuacja jest odwrotna – gdy się okazało, że Platforma nie chce ograniczeń, pozytywnie na ten temat zaczęli wypowiadać się warszawscy radni PiS.

Konflikt nie zakończył się w ubiegłym tygodniu. Radni zdecydowali o przygotowaniu pilotażu w dwóch dzielnicach (Śródmieście i Praga Północ), chociaż nie wiadomo, czy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obejmie wszystkie sklepy i kiedy mógłby wejść w życie.